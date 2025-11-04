'VAŽAN KORAK' /

NATO država kupila 18 aviona za jedan euro, evo u čemu je caka: 'Mudro smo investirali'

Foto: Profimedia/ilustracija

'Ovo je važan korak za razvoj Europskog centra za obuku u Feteștiju', rekao je ministar obrane

4.11.2025.
9:58
Erik Sečić
Profimedia/ilustracija
Rumunjsko ministarstvo obrane u ponedjeljak je potpisalo ugovor o nabavi 18 zrakoplova F-16 Fighting Falcon od nizozemske vlade i to po simboličnoj cijeni od jednog eura.

Novi zrakoplovi koristit će se isključivo za obuku i edukaciju NATO-ovih i ukrajinskih pilota u Europskom centru za obuku aviona F-16 u rumunjskom Feteștiju, koji će tako postati regionalno središte savezničke avijacije, prenio je Romania Journal.

'Važan korak' 

"Ovo je važan korak za razvoj Europskog centra za obuku u Feteștiju, koji je postao regionalno središte za obuku NATO-ovih i partnerskih pilota", istaknuo je u ponedjeljak ministar obrane Ionuț Moșteanu

"Ovo je mudra investicija u obuku, suradnju i budućnost. Ovaj projekt odražava povjerenje naših nizozemskih partnera i priznanje profesionalizma Rumunjskih zračnih snaga. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali — tehničkim timovima, stručnjacima za nabavu i nizozemskim partnerima na predanosti i brzini kojom su završili ovaj proces", dodao je ministar. 

RumunjskaAvionNato
NATO država kupila 18 aviona za jedan euro, evo u čemu je caka: 'Mudro smo investirali'