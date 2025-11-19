Dvije europske zemlje digle borbene zrakoplove! Poljska neko vrijeme zatvorila dva aerodroma

Rumunjska je podigla borbene zrakoplove u srijedu nakon što je u njen zračni prostor ušla bespilotna letjelica tijekom ruskog napada na ukrajinsku infrastrukturu blizu granice, reklo je ministarstvo obrane.

Rumunjska, članica Europske unije i NATO-a koja dijeli 650 kilometara dugu granicu s Ukrajinom, više se puta suočila s krhotinama ruskih dronova koje su padale na njen teritorij u sklopu ruskih napada na lučku infrastrukturu s ukrajinske strane Dunava.

Ministarstvo je reklo da je radar prvi put primijetio signal drona kada je već prešao osam kilometara u rumunjskom zračnom prostoru blizu sela Periprava i Chilia Veche u županiji Tulcea.

Rumunjska podigla dva borbena zrakoplova

Signal je nestao s radara prije nego što se ponovo počeo 12 minuta sporadično pojavljivati blizu sela u županiji Galati, dodalo je.

Rumunjska je podigla dva borbena zrakoplova Eurofighter, koji pripadaju njemačkoj misiji za nadzor zračnog prostora, a potom dva rumunjska borbena aviona F-16 te upozorila građane jugoistočnih županija Tulcea i Galati da potraže zaklon.

Ministarstvo je dodalo da nije primilo izvješća da su dronovi pali na rumunjski teritorij.

Poljska, također članica NATO-a koja graniči sa zapadnom Ukrajinom, privremeno je zatvorila zračne luke Rzeszow i Lublin na jugoistoku zemlje te iz predostrožnosti podigla svoje i savezničke zrakoplove radi zaštite zračnog prostora.

Poletjeli i saveznički zrakoplovi

Poljski i saveznički zrakoplovi također su poletjeli u srijedu ujutro kako bi osigurali sigurnost poljskog zračnog prostora nakon što je Rusija pokrenula zračne napade usmjerene na zapadnu Ukrajinu u blizini granice s Poljskom, priopćile su oružane snage zemlje članice NATO-a, objavio je Reuters.

"Dva dežurna lovca i zrakoplov za rano upozoravanje podignuti su u zrak, a zemaljski sustavi protuzračne obrane i radarskog izviđanja dosegli su najviši stupanj pripravnosti", priopćilo je poljsko perativno zapovjedništvo, donosi poljski portal Onet.pl

Naglašeno je da su akcije preventivne prirode i usmjerene na osiguranje i zaštitu zračnog prostora, posebno u regijama uz ugrožena područja.

Zračne luke privremeno zatvorene

Poljska agencija za zračnu navigaciju tada je objavila zatvaranje zračnih luka u Rzeszówu i Lublinu: "Zbog potrebe osiguranja slobode operacija vojnog zrakoplovstva, zračne luke Rzeszów i Lublin privremeno su zatvorene."

Kasnije su tijekom jutra otvorili aerodrome.

Rusija je inače tijekom noći zasula Ukrajinu s 470 dronova 8 projektila različitih tipova, uključujući balističke i krstareće projektile, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Oko ponoći po lokalnom vremenu, ruski dronovi napali su grad Harkiv, ozlijedivši najmanje 46 ljudi, uključujući dvije djevojčice u dobi od 9 i 13 godina, prema riječima guvernera Oleha Synehubova, objavio je Kyiv Independent.

I u drugim regijama ima ozlijeđenih, među kojima i djece.

