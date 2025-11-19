Dvije europske zemlje digle borbene zrakoplove! Poljska neko vrijeme zatvorila dva aerodroma
Više krhotina dronova pale su na teritorij Rumunjske tijekom napada na lučku infrastrukturu na Dunavu
Rumunjska je podigla borbene zrakoplove u srijedu nakon što je u njen zračni prostor ušla bespilotna letjelica tijekom ruskog napada na ukrajinsku infrastrukturu blizu granice, reklo je ministarstvo obrane.
Rumunjska, članica Europske unije i NATO-a koja dijeli 650 kilometara dugu granicu s Ukrajinom, više se puta suočila s krhotinama ruskih dronova koje su padale na njen teritorij u sklopu ruskih napada na lučku infrastrukturu s ukrajinske strane Dunava.
Ministarstvo je reklo da je radar prvi put primijetio signal drona kada je već prešao osam kilometara u rumunjskom zračnom prostoru blizu sela Periprava i Chilia Veche u županiji Tulcea.
Rumunjska podigla dva borbena zrakoplova
Signal je nestao s radara prije nego što se ponovo počeo 12 minuta sporadično pojavljivati blizu sela u županiji Galati, dodalo je.
Rumunjska je podigla dva borbena zrakoplova Eurofighter, koji pripadaju njemačkoj misiji za nadzor zračnog prostora, a potom dva rumunjska borbena aviona F-16 te upozorila građane jugoistočnih županija Tulcea i Galati da potraže zaklon.
Ministarstvo je dodalo da nije primilo izvješća da su dronovi pali na rumunjski teritorij.
Poljska, također članica NATO-a koja graniči sa zapadnom Ukrajinom, privremeno je zatvorila zračne luke Rzeszow i Lublin na jugoistoku zemlje te iz predostrožnosti podigla svoje i savezničke zrakoplove radi zaštite zračnog prostora.
Poletjeli i saveznički zrakoplovi
Poljski i saveznički zrakoplovi također su poletjeli u srijedu ujutro kako bi osigurali sigurnost poljskog zračnog prostora nakon što je Rusija pokrenula zračne napade usmjerene na zapadnu Ukrajinu u blizini granice s Poljskom, priopćile su oružane snage zemlje članice NATO-a, objavio je Reuters.
"Dva dežurna lovca i zrakoplov za rano upozoravanje podignuti su u zrak, a zemaljski sustavi protuzračne obrane i radarskog izviđanja dosegli su najviši stupanj pripravnosti", priopćilo je poljsko perativno zapovjedništvo, donosi poljski portal Onet.pl
Naglašeno je da su akcije preventivne prirode i usmjerene na osiguranje i zaštitu zračnog prostora, posebno u regijama uz ugrožena područja.
Zračne luke privremeno zatvorene
Poljska agencija za zračnu navigaciju tada je objavila zatvaranje zračnih luka u Rzeszówu i Lublinu: "Zbog potrebe osiguranja slobode operacija vojnog zrakoplovstva, zračne luke Rzeszów i Lublin privremeno su zatvorene."
Kasnije su tijekom jutra otvorili aerodrome.
Rusija je inače tijekom noći zasula Ukrajinu s 470 dronova 8 projektila različitih tipova, uključujući balističke i krstareće projektile, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Oko ponoći po lokalnom vremenu, ruski dronovi napali su grad Harkiv, ozlijedivši najmanje 46 ljudi, uključujući dvije djevojčice u dobi od 9 i 13 godina, prema riječima guvernera Oleha Synehubova, objavio je Kyiv Independent.
I u drugim regijama ima ozlijeđenih, među kojima i djece.
POGLEDAJTE VIDEO Potresna ispovijest vukovarskog branitelja Željka Krajinovića Kigena koji je preživio ranjavanje i 9 mjeseci logora