Zastrašujuć napad u noći: Zasuli ih s 470 dronova, ozlijeđena i djeca - Poljska digla avione

Rusi su 19. studenog izveli masovni noćni napad na više ukrajinskih regija, u kojem su poginuli i ozlijeđeni civili, a uzrokovana je i velika šteta na infrastrukturi i nestanci struje.

Napali su Ukrajinu s više od 470 dronova i 48 projektila različitih tipova, uključujući balističke i krstareće projektile, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Oko ponoći po lokalnom vremenu, ruski dronovi napali su grad Harkiv, ozlijedivši najmanje 46 ljudi, uključujući dvije djevojčice u dobi od 9 i 13 godina, prema riječima guvernera Oleha Synehubova, objavio je Kyiv Independent.

Ruske snage su lansirale 19 dronova Geran-2. U napadima je oštećena visoka stambena zgrada, bolnica i škola.

Pogođene su i oblasti u zapadnoj Ukrajini, uključujući Ternopil i Lavov, koje se nalaze više od 500 kilometara od linije fronta i ruske granice.

Najmanje devet osoba je poginulo, a "desetci" su ozlijeđeni kada je ruski napad pogodio stambeno područje u Ternopilu. Spasioci nastavljaju potragu i spašavanje, a ljudi su još uvijek zarobljeni ispod ruševina, naveo je Zelenski.

U ruskim napadima ozlijeđene su tri osobe, uključujući dvoje djece, izvijestila je i guvernerka Svitlana Oniščuk.

Lokalne vlasti u Lavovskoj i Ivano-Frankivskoj oblasti također su izvijestile o napadima na energetsku i drugu kritičnu infrastrukturu.

Izvanredni prekidi struje

„Rusija ponovno napada našu energetsku infrastrukturu. Zbog toga su u nizu regija Ukrajine uvedeni izvanredni prekidi struje“, priopćilo je Ministarstvo energetike.

U Lavovu je prijavljen veliki požar, a slike koje je na Telegramu objavio zastupnik Gradskog vijeća Lavova Ihor Zinkevich prikazuju ogroman oblak dima nad gradom.

"Zatvorite prozore, jer zrak može biti zagađen", upozorio je stanovnike.

Gradonačelnik Lavova Andrii Sadovyi kasnije je izjavio da je pogođeno skladište u kojem su uskladištene gume te da nije bilo žrtava.

„Svaki drzak napad na normalan život (Ukrajinaca) pokazuje da pritisak na Rusiju još uvijek nije dovoljan. Učinkovite sankcije i podrška Ukrajini mogu to promijeniti“, rekao je Zelenski, naglašavajući potrebu Ukrajine za dodatnom protuzračnom obranom.

Poljske oružane snage potvrdile su da su kao odgovor na ruski napad podigle borbene zrakoplove u vlastitom zračnom prostoru.

