FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'DIVLJE PČELE' /

Marko Vukas spreman na promjenu ili igra novu igru? Rađa se neočekivana romansa

Marko Vukas spreman na promjenu ili igra novu igru? Rađa se neočekivana romansa
×
Foto: Rtl

Je li ovo početak ljubavne priče koja bi mogla promijeniti odnose u cijelom mjestu ili tek još jedna prolazna epizoda u Markovu životu?

5.1.2026.
22:31
Hot.hr
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nakon vjenčanja koje je uzdrmalo cijelo mjesto, strasti u ‘Divljim pčelama’ ne jenjavaju. Dok se prašina oko velikog slavlja još nije slegla, u fokus dolazi odnos koji bi mogao unijeti nove napetosti – onaj između Marka Vukasa, starijeg brata mladoženje Nikole i poznatog nemirnog duha, te Zore Runje, najmlađe i najradišnije kćeri obitelji Runje. Je li riječ o iskrenoj promjeni ili još jednom Markovu hiru?

Jutarnji susret pun dvosmislenih poruka

Rani jutarnji susret Marka i Zore otkriva više nego što se na prvi pogled čini. Dok Zora od samog jutra radi, Marko je zadirkuje primjedbom da „princeza od zore tegli vodu“, a iza šale provlači se neočekivana nježnost. Razgovor se brzo vraća na vjenčanje, gdje Marko priznaje da ju je primijetio i nazvao najljepšom, pitajući se zašto je nije pozvao na ples.

Marko Vukas spreman na promjenu ili igra novu igru? Rađa se neočekivana romansa
Foto: Rtl

U jednom trenutku izgovara i rečenicu koja otkriva žaljenje – pita se kako ga je mlađi brat pretekao i daje naslutiti da je upravo Zora mogla biti na mjestu mladenke. Iako njegove riječi zvuče kao kompliment, Zora ih dočekuje s oprezom, jasno mu dajući do znanja da nije zaboravila tko je Marko bio i kako se ranije ponašao. Njegovo nespretno opravdavanje i ponovno oslovljavanje s „princezo“ ostavljaju dojam da se iza svega krije nešto više od puke šale.

Iskrena promjena ili prazna obećanja?

Marko kasnije pokušava biti otvoreniji i odbaciti reputaciju lokalnog zavodnika. Priznaje da je pogriješio i sugerira kako se možda doista promijenio. No Zora mu ne dopušta da tako lako izbriše prošlost. Podsjeća ga na godine uvreda i na to da je nju i njezine sestre nazivao vješticama, kao i na glasine o njegovu ponašanju prema drugim ženama.

Poziv na neobavezno druženje uz piće i kolač Zora dočekuje hladno, vješto se izvlačeći obvezama i jasno poručujući da mu ne vjeruje. Njezina odlučnost pokazuje da Markove riječi ovaj put neće biti dovoljne.

Marko Vukas spreman na promjenu ili igra novu igru? Rađa se neočekivana romansa
Foto: Rtl

Je li ovo početak ljubavne priče koja bi mogla promijeniti odnose u cijelom mjestu ili tek još jedna prolazna epizoda u Markovu životu, tek ćemo vidjeti. Jedno je sigurno – Zora Runje nije žena čije se povjerenje osvaja lako, a Marko Vukas morat će dokazati da se ljudi doista mogu promijeniti, i to djelima, a ne samo lijepim riječima.

‘Divlje pčele’ gledajte od ponedjeljka do petka u 20:15 na RTL-u, ili prije svih na platformi Voyo.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Plan Ministarstva zdravstva: Kraće liste čekanja, digitalizacija i izmjene pet zakona 

Divlje PčeleVoyoRtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'DIVLJE PČELE' /
Marko Vukas spreman na promjenu ili igra novu igru? Rađa se neočekivana romansa