Nobelovka reagirala na Madurovo uhićenje: 'Imamo timove spremne preuzeti kontrolu'

Nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio da je Nicolás Maduro uklonjen s vlasti, pažnja se sada prebacila na pitanje što slijedi u Venezueli i tko će preuzeti kontrolu nad državom. Venezuelanska oporba poručuje da je spremna reagirati odmah.

Oporbena čelnica María Corina Machado, dobitnica Nobelove nagrade za mir, tvrdi da će Maduro napustiti vlast, bez obzira hoće li tranzicija biti dogovorena ili nametnuta. Istaknula je da joj je prioritet mirna promjena vlasti i sprječavanje daljnjeg nasilja u zemlji.

"Imamo planove i timove spremne preuzeti kontrolu već prvog dana", poručila je Machado, dodajući da se oporba intenzivno pripremala za scenarij Madurova odlaska. Iako naglašava da oporba nije sudjelovala u američkim odlukama o Venezueli, priznaje da su njezini suradnici posljednjih mjeseci američkim i drugim stranim vladama predstavili planove za prvih 100 sati i nekoliko dana nakon pada režima. Stručnjaci upozoravaju da je sada presudno stav vojske i sigurnosnih službi, koje su do sada bile oslonac Madurove vlasti.

Mogući prosvjedi?

Analitičar Stuart Ramsay iz Sky Newsa kaže da će naredni sati i dani pokazati hoće li se sigurnosni aparat prikloniti novoj političkoj stvarnosti ili pokušati zadržati postojeće strukture moći. Građani će se vrlo vjerojatno uskoro početi okupljati na ulicama, a presudno će biti kako će reagirati policija i vojska.

"Ovo jest golema promjena, ali to ne znači da je cijeli sustav vlasti jednostavno nestao", upozorava Ramsay. On dodaje da su američke obavještajne službe bile aktivne u Venezueli i prije ovih događaja, ali da je sada apsolutno ključno kako će se postaviti vojska i koliko brzo će se oporba konsolidirati.

"Mogu li se dovoljno brzo organizirati i stvarno preuzeti vlast?" pita se Ramsay.

Ujedinjenje radi cilja ukljanjanja Madura

Problem za oporbu je što se sastoji od različitih političkih skupina koje se godinama nisu slagale, a sada su se ujedinile isključivo oko cilja uklanjanja Madura. Iako tvrde da su spremni, još uvijek nije jasno mogu li brzo uspostaviti funkcionalnu vlast i spriječiti institucionalni vakuum.

Ramsay podsjeća da su ranije kružile glasine o dogovoru prema kojem bi Maduro napustio zemlju, ali da je procijenjeno da vojska to ne bi dopustila, a postojala je i bojazan da bi Maduro mogao biti ugrožen iz vlastitog kruga.

"Kako stvari sada stoje, on je otišao. Državni aparat formalno i dalje postoji, ali bez svog ključnog lica", zaključuje Ramsay. Venezuela se nalazi na kritičnoj točki: između nade u političku promjenu i rizika od kaosa. Brzina i odlučnost oporbe, ali i ponašanje vojske, odlučit će hoće li zemlja krenuti prema mirnoj tranziciji ili u novu fazu nestabilnosti.

