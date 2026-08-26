Razbjesnjeli bikovi od 450 kg gazili i bacali ljude u zrak: Dvoje mrtvih i deseci ozlijeđenih

Tradicionalni festival utrke s bikovima u Meksiku, poznat kao Huamantlada, završio je tragično. Poginule su dvije osobe, a ozlijeđeno je najmanje 11 ljudi, piše New York Post.

Meksička inačica slavne utrke u španjolskoj Pamploni održana je u subotu na ulicama Huamantle. Tisuće sudionika i promatrača okupile su se kako bi okušale sreću, no za dvoje sudionika ovogodišnji festival bio je koban. Ovo su ujedno i prvi smrtni slučajevi zabilježeni na Huamantladi u posljednjih osam godina.

Na ulice je pušten 21 bik, od kojih je svaki teži od 450 kilograma. Snimke koje su se proširile društvenim mrežama prikazuju zastrašujuće scene u kojima bikovi nasrću na ljude, bacaju ih u zrak i ostavljaju teško ozlijeđene na tlu.

Bik je skočio na njega i počeo ga bacati

Jedna od žrtava bio je 29-godišnji Juan Manuel Filomeno Herrera. Bik je skočio na njega i počeo ga bacati dok se on pokušavao izvući. Ubrzo je potekla krv, a takozvani kauboji pokušavali su obuzdati životinju. Veselje okupljenih brzo se pretvorilo u vrisku.

Gledatelji su priskočili u pomoć Herreri, koji je ostao nepomično ležati na tlu. Odvukli su ga s ulice, a za njim je ostao krvav trag. Nažalost, podlegao je teškim ozljedama glave i prsnog koša, a probijeno mu je i plućno krilo.

UPOZORAVAMO, SNIMKA U NASTAVKU JE UZNEMIRUJUĆA:

⚠️ ADVERTENCIA: Material sensible

La celebración taurina en Huamantla, #Tlaxcala, terminó con saldo fatal: un hombre de 29 años murió tras ser embestido por un toro y 11 personas resultaron heridas.



Nueve lesionados requirieron hospitalización, entre ellos una joven… pic.twitter.com/jGhvEnoMXd — Alfredo González (@alfredolez) August 25, 2026

Bik je zahvatio i 57-godišnjeg Luisa Xolocotzija Ramireza. On je također preminuo od smrtonosnih ozljeda glave i prsa. Druge snimke prikazuju kako bik nasrće na ženu i baca je na festivalske štandove, no ona je uspjela pobjeći bez fatalnih posljedica.

Festival u Huamantli održava se od 1953. godine i taj grad ima jednu od najbogatijih povijesti borbi s bikovima i njihova uzgoja u Meksiku. Međutim, ovogodišnji tragični ishod ponovno je potaknuo raspravu o vrijednosti i sigurnosti ove opasne tradicije, a mnogi se pitaju treba li se ona nastaviti.