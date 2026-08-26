Razbjesnjeli bikovi od 450 kg gazili i bacali ljude u zrak: Dvoje mrtvih i deseci ozlijeđenih
Snimke koje su se proširile društvenim mrežama prikazuju zastrašujuće scene u kojima bikovi nasrću na ljude
Tradicionalni festival utrke s bikovima u Meksiku, poznat kao Huamantlada, završio je tragično. Poginule su dvije osobe, a ozlijeđeno je najmanje 11 ljudi, piše New York Post.
Meksička inačica slavne utrke u španjolskoj Pamploni održana je u subotu na ulicama Huamantle. Tisuće sudionika i promatrača okupile su se kako bi okušale sreću, no za dvoje sudionika ovogodišnji festival bio je koban. Ovo su ujedno i prvi smrtni slučajevi zabilježeni na Huamantladi u posljednjih osam godina.
Na ulice je pušten 21 bik, od kojih je svaki teži od 450 kilograma. Snimke koje su se proširile društvenim mrežama prikazuju zastrašujuće scene u kojima bikovi nasrću na ljude, bacaju ih u zrak i ostavljaju teško ozlijeđene na tlu.
Bik je skočio na njega i počeo ga bacati
Jedna od žrtava bio je 29-godišnji Juan Manuel Filomeno Herrera. Bik je skočio na njega i počeo ga bacati dok se on pokušavao izvući. Ubrzo je potekla krv, a takozvani kauboji pokušavali su obuzdati životinju. Veselje okupljenih brzo se pretvorilo u vrisku.
Gledatelji su priskočili u pomoć Herreri, koji je ostao nepomično ležati na tlu. Odvukli su ga s ulice, a za njim je ostao krvav trag. Nažalost, podlegao je teškim ozljedama glave i prsnog koša, a probijeno mu je i plućno krilo.
UPOZORAVAMO, SNIMKA U NASTAVKU JE UZNEMIRUJUĆA:
Bik je zahvatio i 57-godišnjeg Luisa Xolocotzija Ramireza. On je također preminuo od smrtonosnih ozljeda glave i prsa. Druge snimke prikazuju kako bik nasrće na ženu i baca je na festivalske štandove, no ona je uspjela pobjeći bez fatalnih posljedica.
Festival u Huamantli održava se od 1953. godine i taj grad ima jednu od najbogatijih povijesti borbi s bikovima i njihova uzgoja u Meksiku. Međutim, ovogodišnji tragični ishod ponovno je potaknuo raspravu o vrijednosti i sigurnosti ove opasne tradicije, a mnogi se pitaju treba li se ona nastaviti.