Počeli su mirovni pregovori između Rusije i Ukrajine

Ursula von der Leyen izrazila nedvosmislenu potporu Ukrajini da postane članicom Europske unije

Ukrajinci izvijestili o 352 smrtna slučaja civila, uključujući 14 djece

Britanski ministar obrane kaže kako Rusi kasne s planom i trpe veće žrtve te kako bi mogli postati nasilniji

Vlasti u Kijevu pozivaju građane da ne napuštaju domove

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij traži hitno primanje zemlje u EU

NATO šalje rakete Ukrajini

Ukrajina traži prekid vatre i povlačenje ruskih trupa

Počeli su pregovori kod bjeloruske granice

Hrvatska šalje oružje

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Vojnici sa Zmijskog otoka ipak su živi

13:15 - Vojnici s malog ukrajinskog otoka u Crnom moru su živi, ​​javljaju ukrajinski mediji pozivajući se na službena vladina tijela. Jučer je objavljeno da su vojnici možda živi. Danas je, prenose ukrajinski novinari, to potvrđeno. Vojnici su trenutno ruski zarobljenici, piše Washington post.

I predsjednik Zelenskij i SBGSU objavili su u petak da su svi vojnici ubijeni nakon što su ruske snage zauzele mali otok. "Preliminarne informacije da su graničari mrtvi stigle su prije nego što smo izgubili kontakt s njima", stoji u priopćenju.

Ruski general-bojnik Igor Konašenkov rekao je u petak da su 82 ukrajinska vojnika "položila oružje i dobrovoljno se predala jedinici ruskih oružanih snaga". U priopćenju SBGSU-a dodaje se da su "ruski mediji izvijestili da su ukrajinski vojnici na otoku poslani u Sevastopolj na Krimu".

Hrvatska šalje oružje u vrijednosti 124 milijuna kuna

13:11 - "Hrvatski narod jako dobro zna što znači izboriti se za demokraciju, jako dobro zna što znači obraniti svoju domovinu od agresije", rekao je premijer Andrej Plenković.

"Za Hrvatsku nema dileme, mi možemo biti samo na strani demokratske i suverene Ukrajine. Rusiju i ruski narod pozivamo da prekine ovaj suludi ratni pohod, da se vrate politici razuma i dijaloga. Za razliku od napada na Hrvatsku kad reakcija međunarodne zajednice nije bila na razini, u slučaju Ukrajine svjedočimo jedinstvenoj reakciji EU, koja je naučila pogrešku", dodao je.

"Podižemo stupanj pripravnosti za primanje izbjeglica, ali i za osiguranje opskrbe plinom te mjere zabrane ruskim letovima u hrvatskom zračnom prostoru. Hrvatska će se pridružiti odluci EU da se neke ruske banke isključe iz sustava SWIFT. Danas ćemo donijeti odluku i o slanju vojne pomoći Ukrajini, tu je zaštitna oprema i pješačko oružje u vrijednosti od 124 milijuna kuna", rekao je Plenković.

Više pročitajte ovdje.

EU neće dopustiti 'marionetsku vladu' u Kijevu

13:07 - Visoki povjerenik EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Josep Borrell rekao je, u intervjuu za španjolsku javnu televiziju TVE u ponedjeljak, kako Europska unija neće dopustiti da pregovori između Rusije i Ukrajine završe "uspostavljanjem marionetske vlade" u Kijevu.

"Svi ratovi završavaju, ali je potrebno vidjeti na koji način. Ne smije se dogoditi, i nećemo dopustiti, da ovo završi gušenjem sloboda Ukrajinaca i njihove legitimne vlade, koja bi bila zamijenjena marionetskom vladom, kao što se događalo u vremenu kada je Rusija bila dio Sovjetskog Saveza", izjavio je Borrell, bivši španjolski ministar vanjskih poslova.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij ponovno je u ponedjeljak pozvao europske čelnike da prime Ukrajinu u Europsku uniju.

"Obraćamo se EU-u radi trenutačnog primanja Ukrajine po novoj posebnoj proceduri", rekao je Zelenskij. "Uvjeren sam da je to ispravno. Uvjeren sam da smo to zaslužili".

Bjelorusi poručili pregovaračima da su sigurni

13:05 - Bjeloruski ministar vanjskih poslova Vladimir Makei poželio je dobrodošlicu delegacijama Ukrajine i Rusije na razgovore u ponedjeljak, uvjeravajući delegate da se trebaju osjećati "potpuno sigurnima".

“Dragi prijatelji, predsjednik Bjelorusije me zamolio da vam poželim dobrodošlicu i da osiguram sve za vaš rad, kako je dogovoreno s predsjednikom Zelenskim i predsjednikom Putinom. Ovdje se možete osjećati potpuno sigurno. To je naša sveta dužnost”, rekao je Makei.

“Predsjednik Lukašenko se iskreno nada da će tijekom današnjih razgovora biti moguće pronaći rješenja za sva pitanja ove krize. Svi Bjelorusi se mole za ovo. Svi prijedlozi, u smislu organizacije današnjeg sastanka, bit će razmotreni i apsolutno ispunjeni”, dodao je. “Radujemo se rezultatima.”

Točna lokacija razgovora između Rusije i Ukrajine u ponedjeljak držana je u tajnosti iz sigurnosnih razloga.

Razgovori se vode u Bjelorusiji, na obali rijeke Pripjat u regiji Gomel.

Deseci ubijeni u granatiranju Harkiva

13:02 - Deseci ljudi su ubijeni, a stotine ranjeno u masovnom granatiranju ruskih snaga na ukrajinski grad Harkov u ponedjeljak ujutro, priopćilo je ukrajinsko ministarstvo unutarnjih poslova.

"Harkov je upravo bio masovno pogođen od strane raketa. Deseci mrtvih i stotine ranjenih", napisao je na Facebooku savjetnik ukrajinskog ministarstva unutarnjih poslova Anton Herashchenko.

Rusija stavila u pripravnost dodatno oružje

12:58 - Strateške raketne snage, Sjeverna i Pacifička flota i dalekometna avijacija stavljeni su na pojačano borbeno dežurstvo, priopćilo je rusko Ministarstvo obrane.

"Ruski ministar obrane, general vojske Sergej Šojgu izvijestio je vrhovnog zapovjednika ruskih oružanih snaga Vladimira Putina da se, u skladu s njegovim naredbama, smjenjuju dužnosti na zapovjednim mjestima Strateških raketnih snaga, Sjeverne i Pacifičke flote i zapovjedništvo dalekometnog zrakoplovstva stavljeno je na pojačano borbeno dežurstvo”, priopćilo je ministarstvo u ponedjeljak.

I Roman Abramovič na pregovorima

12:53 - Ruski milijarder Roman Abramovič pokušava posredovati u mirnom okončanju rata u Ukrajini, rekao je njegov glasnogovornik. "Mogu potvrditi da je ukrajinska strana kontaktirala Romana Abramoviča za potporu u postizanju mirnog rješenja i da od tada pokušava pomoći", rekao je glasnogovornik.

"S obzirom na sve, molimo vas za razumijevanje zašto se nismo očitovali ni o situaciji kao takvoj ni o njegovoj uključenosti", dodao je.

Jerusalem Post izvještava da se Abramovič nalazi u Bjelorusiji i pomaže u pregovorima Ukrajine i Rusije, na zahtjev Ukrajine.

Moskovska burza ostaje zatvorena

12:51 - Moskovska burza neće biti otvorena u ponedjeljak, objavila je ruska središnja banka, nakon što je valuta te zemlje naglo pala nakon zapadnih sankcija. “Zbog trenutne situacije, Banka Rusije odlučila je da danas na Moskovskoj burzi ne otvara dio tržišta dionica, dio tržišta derivata ili dio tržišta derivata”, stoji u priopćenju banke.

Ruska središnja banka također je rekla da će objaviti radno vrijeme za utorak tog dana, u 9:00 ujutro po lokalnom vremenu. Obustava trgovanja dolazi nakon što je ruska valuta, rublja, u ponedjeljak pala za gotovo 30 posto, dok su tržišta počela procjenjivati učinak sankcija koje su Sjedinjene Države i saveznici u NATO-u uveli Rusiji zbog njezine invazije na Ukrajinu.

Ruske vlasti privele gotovo 6.000 prosvjednika

12:49 - Ruske vlasti pritvorile su ukupno 5.942 osobe zbog sudjelovanja u antiratnim prosvjedima diljem zemlje otkako je Kremlj naredio invaziju na Ukrajinu, objavila je u nedjelju neovisna nadzorna stranica OVD-Info. Prema posljednjim podacima, zbog sudjelovanja u nedozvoljenim demonstracijama u nedjelju u 57 gradova diljem zemlje privedene su 2.802 osobe, javlja i OVD-Info. Samo u Moskvi privedeno je 1275 osoba.

Zasad nije bilo naznaka prosvjeda u ponedjeljak.

Hakirana ruska novinska agencija?

12:38 - Ruska državna novinska agencija TASS je potencijalno hakirana. Ranije stranica bila zamijenjena antiratnom porukom. "Pozivamo vas da zaustavite ovo ludilo, ne šaljete svoje sinove i muževe u sigurnu smrt", stajalo je u poruci.

"Putin nas tjera na laganje i dovodi nas u opasnost…Nije naš rat, zaustavimo ga!", pisalo je. Sada se pojavljuje poruka o pogrešci kada pokušavate pristupiti stranici.

Više od pola milijuna Ukrajinaca pobjeglo iz zemlje

12:25 - Više od 500.000 ljudi pobjeglo je iz Ukrajine u susjedne zemlje od početka ruske invazije, rekao je Filippo Grandi, čelnik UN-ove agencije za izbjeglice.

Šef UNHCR-a rekao je da njegovi timovi pojačavaju humanitarne napore usred eskalacije kršenja prava u Ukrajini. Ranije je šefica UN-a za ljudska prava Michelle Bachelet rekla da je oko 422.000 Ukrajinaca napustilo svoju domovinu, a da je mnogo više raseljenih unutar zemlje. Kompanija za iznajmljivanje smještaja Airbnb u ponedjeljak je objavila da će njena neprofitna organizacija Airbnb.org ponuditi besplatan privremeni smještaj za do 100 tisuća ukrajinskih izbjeglica.

Objavljena snimka s pregovora

12:21 - Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov odbio je komentirati izglede rusko-ukrajinskih pregovora, uključujući zahtjeve, te je pozvao sve da puste pregovarače da rade tiho.

"Zapravo, predlažem da pričekamo razgovore. Radije ne bih objavljivao nikakve zahtjeve itd. Uostalom, pregovore treba voditi tiho", rekao je Peskov. "Jedino nam je žao što pregovori nisu počeli dan ranije, kada smo imali ovu priliku. Kao što znate, naša delegacija je dugo čekala tamo, u Bjelorusiji, i bilo je moguće započeti pregovore preko noći: naša delegacija je bila spremna u ponoć, u 1 ujutro i u 2 sata ujutro, ali je suprotna strana stigla tek nedavno”, rekao je.

"Nadajmo se da pregovori sada počinju. Još jednom, ne bih želio ništa najavljivati, dajmo pregovaračima priliku da sjednu", dodao je. "Kasnije bi pregovaračke strane mogle izvijestiti o rezultatima", rekao je.

Objavljena je i snimka s pregovora. "Možete se osjećati potpuno sigurno", rečeno je sudionicima. Novinari su izbačeni iz prostorije: "Rekao sam da to ugasite, zar me ne možete čuti", kazao je neidentificirani čovjek novinarima u prostoriji.

Rusija će uzvratiti sa sankcijama

12:11 - Odluka Europske unije da ruskim zračnim prijevoznicima zabrani ulazak u zračni prostor EU neće ostati bez odgovora, a Rusija će se u takvim stvarima voditi načelom reciprociteta i nacionalnih interesa, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

"Naravno, odgovor će biti dat, a ključno načelo bit će načelo reciprociteta. Naravno, nacionalni interesi će biti prioritet", rekao je Peskov odgovarajući na pitanje kako će Rusija odgovoriti na zabranu ruskih avioprijevoznika u EU zračni prostor.

Italija preporučila svojim državljanima da napuste Rusiju

12:05 - Italija je u ponedjeljak, nakon što je EU zatvorio svoj zračni prostor za ruske zrakoplove, svojim državljanima preporučila da napuste Rusiju bilo kojim prijevoznim sredstvom koje im je na raspolaganju.

EU je donio takvu odluku nakon što je veliki broj od 27 članica, među kojima je i Italija, pojedinačno odlučio zatvoriti svoj zračni prostor za ruske zrakoplove.

"Imajući u vidu tu mjeru i moguća kasnija ograničenja u satima pred nama, snažno preporučujemo talijanskim državljanima koji privremeno borave u Rusiji, kao turisti, poslovni ljudi ili studenti, da se organiziraju i vrate u Italiju svim mogućim prijevoznim sredstvima koja su im na raspolaganju", priopćilo je ministarstvo vanjskih poslova.

EU očekuje ukrajinski zahtjev za pristupom

12:01 - EU očekuje zahtjev Ukrajine za pridruživanje Europskoj uniji "uskoro", a dužnosnici u Bruxellesu rekli su da će "Vijeće morati vrlo brzo procijeniti i donijeti odluku o tome treba li zatražiti hitno mišljenje od Europske komisije", prenosi Guardian.

Predsjednik Europskog vijeća Charles Michel rekao je da postoje različita mišljenja među 27 zemalja članica EU-a o proširenju Unije, nakon zahtjeva ukrajinskog predsjednika da se njegovu zemlju po hitnoj proceduri primi u europsku obitelj.

Ranije danas ukrajinski predsjednik Volodymyr Zelenskiy uputio je video obraćanje u kojem je apelirao na Europsku uniju za hitno pristupanje 27-članom bloku za zemlju po posebnim procedurama.

Ukrajina bi trebala proći kroz pretpristupno razdoblje različitog trajanja, tijekom kojeg zemlja kandidat prilagođava svoje institucije, standarde i infrastrukturu kako bi joj omogućila da ispuni svoje obveze kao država članica. Proces pristupanja uključuje usklađenost s pristupnim kriterijima, uključujući usvajanje i provedbu pravne stečevine. Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Srbija i Turska trenutno su zemlje kandidati.

U Kijevu redovi ispred trgovina

11:55 - Dugi redovi stvaraju se u supermarketima diljem Kijeva nakon što je u ponedjeljak u glavnom gradu Ukrajine ukinut 36-satni policijski sat. Policijski sat je bio na snazi od 17 sati. u subotu do 8 sati u ponedjeljak ujutro i zahtijevao od svih stanovnika da ostanu kod kuće.

Mnoge trgovine s hranom zatvorene su otkako su prošlog tjedna počeli bombaški napadi u Kijevu. Općinske vlasti u Kijevu priopćile su da će trgovine mješovitom robom biti otvorene i da će gradski javni prijevoz raditi ograničenim kapacitetom.

Zelenskij pušta zatvorenike u borbu

11:51 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij najavio je da će iz zatvora pustiti zatvorenike koji imaju iskustva u borbi. Zelensky je rekao da je to bio težak moralni izbor, ali da je neophodan za obranu zemlje. Rekao je da će se zarobljenici boriti na najtoplijim mjestima.

"Sada je ključ obrana", dodao je.

Kremlj tvrdi da će Rusija zaobići sankcije

11:45 - Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da Rusija planira zaobići sankcije koje su uvele zapadne zemlje zbog kojih je rublja pala. "Zapadne sankcije Rusiji su teške, ali naša zemlja ima potreban potencijal da nadoknadi štetu", rekao je Peskov u ponedjeljak.

Dodao je kako će "danas Putin raditi na gospodarskim pitanjima" i sastati se s ključnim ministrima, uključujući ministra financija i guvernera središnje banke.

Podsjetimo, ruska središnja banka više je nego udvostručila svoju ključnu kamatnu stopu na 20% s 9,5%.To je pokušaj da se zaustavi brzi pad vrijednosti ruske valute rublje u odnosu na američki dolar, koji prijeti da uništi njezinu kupovnu moć i uništi štednju običnih Rusa.

Kremlj je odbio komentirati napredak ruske takozvane "specijalne vojne operacije" u Ukrajini, uputivši pitanja o tom pitanju vojsci.

"Mislim da nije vrijeme za sumiranje rezultata vojne operacije, moramo pričekati završetak operacije", rekao je Peskov.

Amnesty International osudio rusko korištenje kasetnog streljiva

11:43 - Amnesty International osudio je rusku upotrebu kasetnog streljiva u Ukrajini, rekavši da napad na školsku ustanovu "može predstavljati ratni zločin".

Dobrotvorna udruga za ljudska prava priopćila je da je "raketa Uragan kalibra 220 mm bacila kasetno streljivo na jaslice i vrtić Sonečko u gradu Okhtyrka u Sumskoj oblasti" u petak. Amnesty je priopćio da su tri osobe ubijene u napadu, uključujući dijete, dok je još jedno dijete ranjeno, javlja PA Media.

Kasetno streljivo raspršuje ili ispušta manje streljivo ili bombe na širokom području, povećavajući potencijal za žrtve i štetu. Više od 100 zemalja se obvezalo da nikada neće koristiti oružje prema Konvenciji o kasetnom streljiva, uključujući Veliku Britaniju, ali ni Rusija ni Ukrajina nisu potpisale sporazum.

Human Rights Watch je rekao da je također identificirao primjere uporabe kasetnog streljiva.

Kremlj optužio EU za neprijateljsko ponašanje

11:35 - Kremlj je optužio Europsku uniju za neprijateljsko ponašanje prema Rusiji, rekavši da je isporuka oružja Ukrajini opasna i destabilizirajuća te tvrdi da je Rusija bila u pravu u svojim nastojanjima da demilitarizira svog susjeda.

Zapad je pojačao isporuku oružja Ukrajini kako bi joj pomogao u obrani od ruske invazije koju Moskva naziva "posebnom vojnom operacijom" usmjerenom na zaštitu civila, izvijestio je Reuters. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov odbio je komentirati broj žrtava koje su ruske snage pretrpjele, niti razraditi upute predsjednika Vladimira Putina za vikend da se ruske snage nuklearnog odvraćanja stave na "poseban režim".

Britanci tvrde da Putin šalje plaćenike da ubiju Zelenskog

11:30 - Ruski predsjednik Vladimir Putin šalje skupinu od 400-injak plaćenika iz tzv. Wagner Grupe da ubije ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, piše britanski Times.

Wagner Grupa je privatna milicija koja je, prema pisanju Timesa, dobila naredbu od Vladimira Putina da ubije Zelenskog i još 23 dužnosnika ukrajinske vlade, što bi Moskvi olakšalo da preuzmu kontrolu nad Ukrajinom.

Više pročitajte ovdje.

Počeli su pregovori

11:25 - Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mykhailo Podolyak rekao je da su započeli razgovori s Rusijom u Bjelorusiji, prenosi Reuters.

Sastanak će se usredotočiti na postizanje trenutnog prekida vatre i povlačenje ruskih snaga, priopćilo je ukrajinsko predsjedništvo u ranijem priopćenju. U izaslanstvu je i ukrajinski ministar obrane Oleksii Reznikov.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov nije želio objaviti koja je ruska polazišna točka u razgovorima. "Pregovarati se mora u tišini. Neću obznaniti naša stajališta", rekao je na tiskovnoj konferenciji u ponedjeljak.

Ruski delegat na pregovorima: 'Želimo postići bilo kakav sporazum'

11:15 - Vladimir Medinski, ruski delegat na pregovorima između Rusije i Ukrajine uoči početka pregovora rekao je kako svaki sat ovog sukoba donosi samo nove žrtve među ukrajinskim vojnicima.

"Definitivno želimo postići bilo kakav sporazum, čim prije. No taj odgovor treba odgovarati objema stranama", rekao je Medinski.

Plenković predstavio mjere pomoći Ukrajini

11:11 - Premijer Andrej Plenković sazvao je za ponedjeljak sastanak parlamentarne većine s početkom u devet sati.

Kako je najavio, osim sastanka s parlamentarnom većinom i oporbenim čelnicima u Banskim dvorima, sazvat će i izvanrednu sjednicu Vlade u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. U fokusu su mjere pomoći Ukrajini, prihvat izbjeglica, ali i restriktivnih mjera.

Više pročitajte ovdje.

Procurio esej o ruskim planovima

10:49 - Ruska novinska agencija RIA Novosti slučajno je objavila članak koji je, prema svemu sudeći, trebao biti objavljen nakon što bi Rusija brzo završila okupaciju Kijeva i Ukrajine. No, to se nije dogodilo, ukrajinska vojska Rusima pruža snažan otpor.

Ovaj je esej brzo uklonjen, ali ga je internetski servis Web Archive uspio spasiti. RIA Novosti koji funkcionira kao propagandni alat Kremlja objavio je tekst u kojem se opisuju Putinovi imperijalni planovi za totalnu rusifikaciju Ukrajine i Bjelorusije i promjenu svjetskog poretka, prenosi portal Mil.in.ua.

Više pročitajte ovdje.

UN: Ubijeno je najmanje 102 civila u ratu u Ukrajini

10:35 - "Najmanje 102 civila ubijena su u Ukrajini otkako je Rusija započela svoju invaziju, a još 304 su ozlijeđena, rekla je šefica UN-a za ljudska prava Michelle Bachelet.

"Većina tih civila ubijena je eksplozivnim oružjem širokog područja djelovanja, uključujući granatiranje iz teškog topništva i raketnih sustava s više bacanja, te zračne napade. Prave brojke su, ja strah, znatno veći", dodala je na otvaranju sjednice Vijeća za ljudska prava u Ženevi.

Ranije je izvješće tima UN-a za praćenje ljudskih prava potvrdilo da je u Ukrajini tijekom tri dana borbi bilo 376 civilnih žrtava, uključujući 94 smrtna slučaja. Bachelet je rekla da je oko 422.000 Ukrajinaca pobjeglo iz svoje domovine, dok je mnogo više raseljenih unutar zemlje.

NATO šalje rakete Ukrajini

10:32 - "NATO partneri pružaju Ukrajini rakete za protuzračnu obranu i protutenkovsko oružje", upravo je na Twitteru napisao šef NATO-a Jens Stoltenberg.

Dodao je da je ranije imao još jedan telefonski razgovor s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim.

Ukrajinska vojska tvrdi da je ubijeno više od 5000 ruskih vojnika

10:30 - Ukrajinsko ministarstvo obrane tvrdi da je u prva četiri dana borbi u Ukrajini ubijeno više od 5000 ruskih vojnika. U priopćenju objavljenom na Facebooku ukrajinski dužnosnici navode da je ubijeno oko 5.300 ruskih vojnika i tvrde da su ukrajinske snage uništile 191 tenk, 29 borbenih zrakoplova, 29 helikoptera i 816 oklopnih transportera.

Tvrdnje su uslijedile nakon priznanja ruskog ministarstva obrane u nedjelju da su njegove snage pretrpjele gubitke, iako dužnosnici nisu dali točan broj. U međuvremenu, promatrači UN-a rekli su da su potvrdili najmanje 94 smrtna slučaja civila tijekom prvih dana borbi.

Ukrajinci traže trenutan prekid vatre

10:17 - Ukrajina je u ponedjeljak zatražila "trenutan prekid vatre i povlačenje ruskih trupa" dok je izaslanstvo te zemlje stiglo na razgovore s Rusijom na ukrajinsko-bjelorusku granicu, stoji u priopćenju ukrajinskog predsjedništva.

U izaslanstvu su, među ostalima, ministar obrane Oleksij Reznikov i predsjednikov savjetnik Mihajlo Podoljak, ali ne i sam ukrajinski predsjednik Volodymyr Zelensky.

Zelenskij tvrdi da je ubijeno i 16 djece

10:09 - UN-ov tim za ljudska prava potvrdio je da je u Ukrajini bilo 376 civilnih žrtava, uključujući 94 smrti, tijekom tri dana borbi. Rečeno je da je sukob izazvao "teške humanitarne posljedice" i da bi žrtve mogle biti znatno veće.

U međuvremenu, ukrajinski predsjednik Volodymyr Zelenskyy rekao je da je 16 djece ubijeno, a 45 ranjeno u posljednja četiri dana. Zelenskyy tvrdi da je do sada ubijeno 4.500 ruskih vojnika.

U apelu ruskim vojnicima rekao je: "Spasite svoje živote i idite". Dodao je da je apelirao na Europsku uniju za hitan pristup Ukrajine po novom posebnom postupku.

Kina poziva na smirenost

10:05 - Kina je pozvala na smirenost nakon što je Putin stavio svoje nuklearno sredstvo odvraćanja u stanje visoke pripravnosti. Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Wang Wenbin rekao je da bi sve strane trebale ostati mirne i izbjegavati daljnju eskalaciju.

Također je ponovio kinesko stajalište da legitimne sigurnosne brige svih zemalja treba shvatiti ozbiljno, signalizirajući kinesku potporu Rusiji.

Vlasti u Kijevu pozivaju građane da ne izlaze iz domova

10:00 - Gradske vlasti u Kijevu pozvale su građane da ne izlaze iz svojih domova osim u slučaju prijeke potrebe. Borbe se i dalje vode u praktički svim dijelovima grada, navode vlasti u priopćenju podijeljenom u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

Ljudima je savjetovano da napuštaju domove samo kako bi nabavili zalihe hrane ili lijekove. U nedjelju navečer bilo je relativno mirno u Kijevu, iako je bilo borbi s diverzantskim i izviđačkim skupinama. Grad je uglavnom bio zauzet pripremama za obranu, stoji u priopćenju. Trgovine i javni prijevoz otvoreni su ujutro, a vlakovi podzemne željeznice prometuju rjeđe nego inače.

Policijski sat ostaje na snazi ​​između 22 i 7 sati ujutro. Vlasti su također pozvale javnost na brigu o susjedima, posebice starijima i onima čiji članovi obitelji brane zemlju.

Ukrajina zahtjeva hitno članstvo u EU

09:58 - Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelensky zahtijeva članstvo Ukrajine u EU "odmah", prenosi AFP.

Obustavljena vojna mobilizacija u separatističkoj regiji Donjeck

09:56 - Separatistički vođe u istočnoj ukrajinskoj regiji Donecku rekli su da su obustavili vojnu mobilizaciju. Potrebna područja su zauzeta, rekao je čelnik samoproglašene narodne republike Denis Pušilin u ponedjeljak na ruskoj državnoj televiziji.

To je bio cilj poziva na borbu, rekao je. Uz potporu ruskih snaga, pobunjenici u Donecku i Luhansku proteklih su dana zauzeli teritorij pod kontrolom ukrajinskih snaga, kazao je on. Pušilin je izjavio da je sada vrijeme da se usredotoče na "humanitarnu komponentu".

Borbe oko Mariupolja

09:55 - Oko ukrajinskog lučkog grada Mariupolja tijekom protekle noći vodile su se borbe, rekao je u ponedjeljak na televiziji Pavlo Kyrilenko, čelnik regionalne administracije Donjecka. Nije rekao jesu li ruske snage dobile ili izgubile ikakvu poziciju niti je naveo podatke o žrtvama.

Ruske snage zauzele su dva mala grada na jugoistoku Ukrajine i područje oko nuklearne elektrane, izvijestila je u ponedjeljak novinska agencija Interfax, ali su naišle na jak otpor drugdje kako se diplomatska i ekonomska izolacija Moskve produbljivala. Eksplozije su se čule prije zore u ponedjeljak u glavnom gradu Kijevu i u glavnom gradu Harkivu, priopćile su ukrajinske vlasti. No, pokušaji ruskih kopnenih snaga da zauzmu glavna urbana središta bili su odbijeni, dodali su.

Ruska vojska najavila siguran koridor za one koji napustiti Kijev

09:52 - Ruska vojska najavila je u ponedjeljak "otvoreni i siguran" koridor za ukrajinske civile koji žele napustiti glavni grad Kijev.

"Apeliramo na stanovnike Kijeva. Svi civili u gradu mogu slobodno napustiti glavni grad Ukrajine duž autoceste Kijev-Vasilkov. Ova ruta je otvorena i sigurna", rekao je general Igor Konašenkov, glasnogovornik Ruskog ministarstva obrane. "Još jednom želim naglasiti da oružane snage Ruske Federacije gađaju samo vojne ciljeve. Civilno stanovništvo nije u opasnosti", dodao je.

Najmanje 352 civila u Ukrajini su ubijena od početka invazije, uključujući 14 djece, prema ukrajinskom Ministarstvu unutarnjih poslova. Ukrajinske vlasti optužile su ruske snage za gađanje civilne infrastrukture, uključujući stambene zgrade i škole.

Ukrajinci poriču da su Rusi osvojili najveću nuklearnu elektranu u Europi

09:48 - Ukrajinski dužnosnici demantirali su ruske tvrdnje da su njihove snage zauzele nuklearnu elektranu Zaporožje - najveću u Europi. Energoatom, ukrajinska državna nuklearna tvrtka, rekla je novinskoj agenciji Interfax da su takve tvrdnje Moskve "apsolutna laž, laž".

Ranije u ponedjeljak Rusija je priopćila da su njezine trupe zauzele tvornicu i da se operacije nastavljaju normalno. General bojnik Igor Konašenkov iz ruskog ministarstva obrane rekao je u priopćenju: "Ruski vojnici u potpunosti čuvaju i kontroliraju područje oko nuklearne elektrane Zaporožje".

"Osoblje nastavlja rad na održavanju objekata i kontroli radioaktivne situacije u normalnom režimu. Radioaktivna pozadina je normalna", dodao je.

Ukrajinska delegacija stigla na pregovore

09:43 - Ukrajinsko izaslanstvo, uključujući ministra obrane, stiglo je na bjelorusku granicu na razgovore s Rusijom. "Glavno pitanje pregovora je trenutni prekid vatre i povlačenje trupa iz Ukrajine", objavili su.

"Ukrajinska delegacija došla je helikopterom i sletjela u blizini mjesta održavanja pregovora", objavila je bjeloruska državna novinska agencija BelTA. Kako je ranije objavljeno, delegacija je u Bjelorusiju došla s poljske strane. U izaslanstvu su, među ostalima, ministar obrane Oleksij Režnikov i predsjednikov savjetnik Mihajlo Podoljak.

Uhićenja i u Bjelorusiji

09:36 - Oko 800 ljudi uhićeno je nakon što je Bjelorusija glasovala na referendumu za odustajanje od svog nenuklearnog statusa koji stiže u trenutku kada je zemlja postala teren za rusku invaziju na Ukrajinu, priopćila je vlada u ponedjeljak.

Glasovanje je izazvalo najveće prosvjede u posljednjih nekoliko mjeseci jer su tisuće izašle na ulice u Bjelorusiji, gdje je predsjednik Aleksandar Lukašenko nametnuo obračun protiv neslaganja nakon što su sporni izbori doveli u pitanje njegovu vlast 2020. Glasovanje za promjenu ustava, koje je prema službenim podacima izglasalo 65 posto, moglo bi vidjeti nuklearno oružje na bjeloruskom tlu po prvi put otkako ga se zemlja odrekla nakon pada Sovjetskog Saveza, izvijestio je Reuters.

Rusija zainteresirana za postizanje dogovora, tvrde iz Moskve

09:30 - Rusija je zainteresirana za brzo postizanje sporazuma s Ukrajinom i zaustavljanje smrtnih slučajeva na ukrajinskom teritoriju, rekao je u ponedjeljak novinarima pomoćnik ruskog predsjednika, šef ruskog izaslanstva u razgovorima s ukrajinskim predstavnicima u Bjelorusiji Vladimir Medinski.

"Svaki sat sukoba znači smrt ukrajinskih državljana, ukrajinskih vojnika pa smo, naravno, zainteresirani za postizanje sporazuma što je prije moguće. Nema sumnje da bi sporazumi trebali zadovoljiti interese obiju strana", rekao je bjeloruski- Run novinska agencija BelTA citirala je riječi Medinskog.

Ruske snage uništile su 1114 elemenata ukrajinske vojne infrastrukture od početka specijalne operacije, rekao je glasnogovornik ruskog ministarstva obrane Igor Konašenkov na brifingu za novinare u ponedjeljak.

"Ruske snage uništile su 1114 elemenata ukrajinske vojne infrastrukture od početka operacije", rekao je Konašenkov. Konkretno, uništeno je 31 zapovjedno i komunikacijsko mjesto ukrajinske vojske, rekao je. Osim toga, uništeno je 314 tenkova i oklopnih vozila drugih tipova, 57 raketnih bacača, 121 topnički sustav i minobacač te 274 specijalna vojna vozila, rekao je Konašenkov.

Unicef Hrvatske poziva na pomoć

09:24 - Ureda UNICEF-a za Hrvatsku u ponedjeljak je pozvao građane da, posebno zbog potrebe za pitkom vodom te zdravstvenih i higijenskim potrepština, pošalju pomoć obiteljima u Ukrajini gdje ruska vojna agresija predstavlja neposrednu prijetnju za živote i dobrobit 7,5 milijuna djece.

U priopćenju su naveli da s terena raspolažu informacijama o velikoj nestašici vode, kao i o potrebama za psihosocijalnom podrškom te su otvorili stranicu "Pomozite djeci Ukrajine" na kojoj se može donirati humanitarnu pomoć. Donirati se može i na UNICEF-ov broj računa: HR9223600001501092532, kao i pozivom na broj 2263-98. Potrebe su, ističu, velike, te su dodatno pojačali napore kako bi odgovorili na rastuće potrebe za pitkom vodom, zdravstvenom skrbi, obrazovanjem i zaštitom.

Vatikan je spreman posredovati

09:16 - Vatikan je spreman "olakšati dijalog" između Rusije i Ukrajine kako bi se okončao rat, rekao je u ponedjeljak vatikanski visoki dužnosnik.

Državni tajnik kardinal Pietro Parolin, drugi čovjek u vatikanskoj hijerarhiji, rekao je talijanskim novinama da je unatoč ratu koji je Rusija pokrenula protiv Ukrajine uvjeren da uvijek postoji prostor za pregovore. Ukrajinski veleposlanik u Vatikanu Andrij Juraš rekao je Reutersu u intervjuu 14. veljače da je Kijev otvoren za posredovanje Vatikana u sukobu s Rusijom, nazivajući Vatikan "vrlo utjecajnim, vrlo duhovnim mjestom za sastanak".

Parolin je talijanskim novinama rekao da je dijalog jedini "razuman i konstruktivan" način rješavanja razlika. "Sveta Stolica, koja je ovih godina neprestano, diskretno i s velikom pozornošću pratila događaje u Ukrajini, ponudila je da olakša dijalog s Rusijom i uvijek je spremna pomoći objema stranama da nastave takvim putem", rekao je on prema transkriptu na službena stranica Vatikanskih novosti.

Pregovori kreću u 10 sati

09:12 - Rusija je zainteresirana za postizanje sporazuma koji je u interesu obiju strana u pregovorima s Ukrajinom, ustvrdio je u ponedjeljak ruski pregovarač Vladimir Medinski, dok se dužnosnici pripremaju za sastanak blizu granice. Medinsky je rekao da se očekuje da će razgovori započeti u 12 sati po lokalnom vremenu (10 sati po hrvatskom vremenu).

Ukrajina je pristala na razgovore s Rusijom "bez preduvjeta", priopćio je jučer ured predsjednika Volodimira Zelenskog.

Zelenskiy nije zvučao pun nade u uspjeh, ali je rekao da će pokušati "da kasnije niti jedan građanin Ukrajine ne sumnja da on, kao predsjednik, nije pokušao zaustaviti rat”.

Rusi tvrde d imaju dominaciju u zraku

09:02 - Ruske snage stekle su zračnu dominaciju diljem Ukrajine, rekao je glasnogovornik ruskog ministarstva obrane Igor Konašenkov. "Rusko zrakoplovstvo steklo je zračnu dominaciju na cijelom ukrajinskom teritoriju", rekao je Konašenkov na brifingu za novinare u ponedjeljak.

S druge strane, ukrajinski kabinet ministara priopćio je da su ruske snage smanjile su tempo svoje ofenzive na Ukrajinu.

"Ruski okupatori su smanjili tempo ofenzive, ali još uvijek pokušavaju postići uspjeh u nekim područjima u ofenzivi na Ukrajinu", objavio je Kabinet ministara na svojoj službenoj Twitter stranici u ponedjeljak, ne navodeći više detalja.

Ruska središnja banka podiže kamatu kako bi spasila rublju

08:51 - Ruska središnja banka objavila je da podiže kamatnu stopu na 20%, s 9,5%, kako bi se suprotstavila rizicima deprecijacije rublje i veće inflacije, dok se dužnosnici utrkuju da obuzdaju posljedice zapadnih sankcija. Moskva je također naredila tvrtkama da prodaju 80 posto svojih deviznih prihoda, priopćeno je iz središnje banke i ministarstva financija.

"Vanjski uvjeti za rusko gospodarstvo drastično su se promijenili", stoji u priopćenju središnje banke.

U Kijevu gotov policijski sat

8:49 - U Kijevu je noć bila relativno mirna. Bilo je redovitih sukoba između ukrajinskih snaga i takozvanih ruskih diverzanata u gotovo svakom okrugu, ali je dvodnevni policijski sat ukinut te su građani pohrlili u trgovine.

Preko noći je došlo do značajnog granatiranja Černihiva na sjeveru Ukrajine. Gađan je dječji vrtić, kao i stambena zgrada, no prijavljena je samo jedna ozlijeđena, vjerojatno zato što ljudi slijede savjete i skrivaju se pod zemljom. Na jugu se također nalazi pomorska baza u Berdjansku za koju lokalni dužnosnici kažu da su Rusi zauzeli, tako da upravo to napredovanje na jugu stvara probleme, piše BBC.

Ali vlada u Kijevu prkosi, a ministar obrane Oleksij Reznikov rekao je da se više od 100.000 Ukrajinaca prijavilo u oružane snage. On je to također nazvao europskim ratom, rekavši da sada nema granica između Ukrajine i Europe.

Ukrajinski seljak traktorom vuče ruski tenk?

8:30 - Društvene je mreže preplavila snimka još jednog Ukrajinca koji je, navodno, traktorom ukrao ruski oklopnjak. Video je objavio bivši veleposlanik Ukrajine u Austriji, Oleksandr Šerba.

"Ako je istinito, ovo je vjerojatno prvi tenk ikad kojega je ukrao ukrajinski farmer. Ukrajinci su stvarno tvrd orah", napisao je.

'Sve je spremno za pregovore'

8.18 - Bjelorusko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je sliku sobe u kojoj će se održati pregovori Ukrajine i Rusije.

"U Bjelorusiji je sve spremno za rusko-ukrajinske pregovore. Čekamo delegacije da stignu", objavilo je bjelorusko ministarstvo.

Ruska ofenziva postat će 'nasilnija'

8.02 Ruska ofenziva postat će nasilnija, kažu dužnosnici britanskog ministarstva obrane. Ukrajinci pružaju jak ulični otpor, ali su suočeni s "ogromnim razmjerom napada vojske Ruske Federacije", rekao je britanski ministar obrane Ben Wallace za BBC.

"Kasne s rokovima, imaju značajne žrtve i osjećaju gubitak povjerenja javnosti u nekim dijelovima ruskog sistema: vidjeli smo i mnoge prosvjede", rekao je Wallace.

Kazao je i kako će sada prema ruskoj doktrini postati "nasilniji i angažirati više snaga jer su im životi njihovih vojnika mnogo manje važni nego u drugim oružanim snagama"

"Dakle, moramo se pripremiti za ono što može doći sljedeće, što bi moglo biti nemilosrdno, neselektivno bombardiranje gradova i tjeranje vojnika naprijed uz visoku razinu žrtava, a to će biti užasno", kazao je Wallace.

HNB: Dvodnevni moratorij za Sberbank

7:57 - Hrvatska narodna banka (HNB) priopćila je u ponedjeljak da je za Sberbank d.d. proglašen dvodnevni moratorij nakon kojega će se odlučiti o sljedećem koraku, a do tada će hrvatski građani i poduzeća moći raspolagati s iznosom do 7280 kuna dnevno.

Do isteka moratorija Jedinstveni sanacijski odbor donijet će odluku o sljedećem koraku uzimajući u obzir očuvanje financijske stabilnosti i javni interes.

Više pročitajte ovdje.

EU poziva Google i YouTube da zabrane rusku ratnu propagandu

7:37 - Alphabet Inc i YouTube trebali bi zabraniti korisnike koji potiču ratnu propagandu kao dio mjera za zaustavljanje dezinformacija nakon ruske invazije na Ukrajinu, rekao je u nedjelju povjerenik EU-a za unutarnje tržište Thierry Breton izvršnim direktorima dviju tvrtki.

Alphabetov Google u subotu je zabranio ruskoj državnoj medijskoj kući RT i drugim kanalima da primaju novac za reklame na njihovim web stranicama, u aplikacijama i YouTube videozapisima, slično potezu Facebooka nakon invazije na Ukrajinu.

"Sloboda izražavanja ne pokriva ratnu propagandu. Predugo je sadržaj iz Russia Todaya i drugih ruskih državnih medija bio pojačan algoritmima i predložen kao 'preporučeni sadržaj' ljudima koji to nikada nisu tražili", rekao je Breton u priopćenju. "Ratna propaganda nikada ne bi trebala biti preporučeni sadržaj - štoviše, uopće joj ne bi trebalo biti mjesta na internetskim platformama. Računam da će tehnološka industrija poduzeti hitne i učinkovite mjere za suzbijanje dezinformacija", rekao je.

U videopozivu je sudjelovala i potpredsjednica Europske komisije Vera Jourova.

Google je rekao da je već poduzeo korake bez presedana kako bi zaustavio dezinformacije o Ukrajini.

Međutim, zabrana računa koji promiču ratnu propagandu mogla bi biti problematična zbog poteškoća u definiranju što čini propagandu i iz čije perspektive.

Ruska ofenziva na Kijev se nastavlja

7:15 - Ruska ofenziva na glavni grad Ukrajine Kijev nastavljena je u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak, priopćila je ukrajinska vojska.

Sjeverno od Kijeva ruska vojska pokušala je izgraditi pontonski most za prelazak preko rijeke Irpin, objavio je glavni stožer ukrajinske vojske na Facebooku. Također je neuspješno pokušala zauzeti grad Irpin nedaleko od Kijeva, dodao je stožer. Ruska novinska agencija Interfax izvijestila je da su ruske trupe napredovale iz južnog ukrajinskog grada Hersona prema Mikolajivu.

U međuvremenu, ukrajinske vlasti objavile su na Telegramu da je projektil pogodio stambenu zgradu u ukrajinskom gradu Černihivu u blizini granice s Bjelorusijom. Pojedinosti o vojnom razvoju događaja nisu se mogle neovisno provjeriti. Ukrajinsko ministarstvo unutarnjih poslova izvijestilo je o 352 smrtna slučaja civila, uključujući 14 djece, otkako je Rusija započela svoj napad u ranim jutarnjim satima u četvrtak. Još 1684 osobe, uključujući 116 djece, ranjene su do nedjelje navečer, prema podacima ministarstva.

Ukrajinska vojska priopćila je da su gubici ruske vojske do sada oko 4500 vojnika, te da su ruski helikopteri, tenkovi i druga vojna vozila uništeni. Rusija je priznala da je među njenim vojnicima bilo mrtvih tijekom borbi u Ukrajini, ali nije dala broj. U ponedjeljak bi se trebali održati mirovni pregovori između Moskve i Kijeva na granici s Bjelorusijom. Nagađalo se da bi se Bjelorusija mogla službeno pridružiti ratu na strani Rusije, pošto je ukrajinska novinska agencija UNIAN izvijestila da su bjeloruski padobranci dobili naredbu za let u Ukrajinu, pozivajući se na informacije Andreja Strižaka iz bjeloruske nevladine organizacije Bysol.

Zapadne sile odgovorile su oštrim sankcijama, a američki predsjednik Joe Biden trebao bi u ponedjeljak telefonom razgovarati sa saveznicima i partnerima o najnovijem razvoju krize.

Von der Leyen: EU želi Ukrajinu u članstvu

7:10 - Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u nedjelju je izrazila nedvosmislenu potporu Ukrajini da postane članicom Europske unije, nazivajući zemlju koja je sada na udaru Rusije "jednom od nas".

Von der Leyen je to izjavila u razgovoru za Euronews, nekoliko sati nakon što je 27-člana Unija odlučila po prvi put u svojoj povijesti isporučiti oružje zemlji u ratu. "Doista, s vremenom, oni nam pripadaju. Oni su jedni od nas i želimo da uđu u blok", rekla je Von der Leyen za Euronews.

Ukrajina, demokratska država s 44 milijuna stanovnika, izborila je neovisnost od Moskve 1991. godine raspadom Sovjetskog Saveza i nastojala se pridružiti zapadnom vojnom savezu NATO-a i EU, čemu se Rusija žestoko protivi. Manje od četiri dana nakon što je počela, ruska invazija na Ukrajinu izazvala je politički, strateški i gospodarski zajednički odgovor Zapada bez presedana u svom opsegu i koordinaciji.

Pregovori bi trebali početi u ponedjeljak ujutro

7:08 - Očekuje se da će mirovni pregovori između izaslanstava kijevske i moskovske vlade oko ruske invazije na Ukrajinu započeti u ponedjeljak ujutro, prema izvješćima Ukrayinske Pravde i ruske novinske agencije TASS, prenosi dpa.

Pregovori su trebali početi u nedjelju, no TASS je citirao anonimni izvor koji kaže da su razlog odgode logistički problemi za ukrajinsko izaslanstvo. Rusko izaslanstvo već je napustilo bjeloruski glavni grad Minsk i otputovalo na ukrajinsko-bjelorusku granicu, u blizini rijeke Pripjat, gdje bi, prema izvješćima, trebao biti održan sastanak.

Ukrajina je pristala pokrenuti mirovne pregovore s Rusijom u nedjelju, čak i dok su bitke bjesnile u ključnim gradovima, a ruski predsjednik Vladimir Putin podigao spremnost nuklearnih snaga. "Ne vjerujem u rezultate ovog sastanka, ali pokušajmo", rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij.

Bjelorusija: Na referendumu odobren novi ustav koji dopušta nuklearno oružje

7:08 - Na nedjeljnom referendumu u Bjelorusiji odobren je novi ustav kojim zemlja odustaje od svog nenuklearnog statusa, u vrijeme kada je ta bivša sovjetska republika postala polazna točka za ruske trupe koje napadaju Ukrajinu, objavile su ruske novinske agencije.

Agencije su citirale bjelorusko središnje izborno povjerenstvo koje je objavilo da je 65,2 posto onih koji su sudjelovali glasalo za. Takav se rezultat i očekivao s obzirom na strogo kontroliranu vladavinu predsjednika Aleksandra Lukašenka. Novi ustav omogućuje nuklearno oružje na bjeloruskom tlu po prvi put otkako ga se zemlja odrekla nakon raspada Sovjetskog Saveza.

Zapad je već ranije objavio da neće priznati rezultate referenduma, koji se održava uslijed sveopćeg obračuna s bjeloruskom oporbom i protivnicima Lukašenkova režima. Prema riječima aktivista za ljudska prava, trenutno je u Bjelorusiji više od tisuću političkih zatvorenika.

Referendum je potaknuo antiratne prosvjede u nekoliko gradova. Najmanje 290 osoba je privedeno, rekli su aktivisti za ljudska prava. Masovni prosvjedi izbili su 2020. nakon spornih izbora za koje oporba tvrdi da su bili namješteni. Nakon što je Lukašenko pokrenuo nasilnu akciju protiv prosvjednika, demonstracije su uglavnom utihnule.

U nedjelju je, govoreći na biračkom mjestu, Lukašenko rekao da bi mogao tražiti od Rusije da vrati nuklearno oružje Bjelorusiji. "Ako (Zapad) prebaci nuklearno oružje u Poljsku ili Litvu, na naše granice, onda ću se obratiti Putinu da vrati nuklearno oružje koje sam dao bez ikakvih uvjeta", rekao je Lukašenko.

Lukašenko se nakon prosvjeda 2020. okrenuo Moskvi, osiguravajući ruske zajmove kojima je pokušao nadoknaditi negativan učinak zapadnih sankcija.

Njegova suparnica na izborima 2020., izbjegla oporbena čelnica Sviatlana Tihanovska, pozvala je Bjeloruse da iskoriste glasovanje za prosvjed protiv ruske invazije susjedne Ukrajine. Na snimkama i fotografijama objavljenim na društvenim mrežama, ljudi su se okupili na biračkim mjestima u Minsku i drugim gradovima kako bi prosvjedovali.

Novi ustav daje sve ovlasti Svebjeloruskoj narodnoj skupštini koju čine Lukašenkovi partijski lojalisti, lokalni vijećnici, dužnosnici i pripadnici provladinih aktivističkih organizacija. Ustav također osigurava predsjedniku doživotni imunitet od kaznenog progona.