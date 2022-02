Više od pet sati trajali su pregovori ruske i ukrajinske strane u bjeloruskom Gomelju, a istodobno su na svim bojišnicama borbe trajale jednakom intenzitetom. Delegacije se vraćaju u Kijev i Moskvu, a najavljena je tek nova runda razgovora. Danas je i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenskij potpisao zahtjev za ulazak njegove zemlje u članstvo Europske unije.

Sve te događaje u RTL-u Danas komentirao je stručnjak za geopolitiku Vlatko Cvrtila ustvrdivši da se od pregovora nije puno očekivalo te da začuđuje da je do njih uopće došlo nakon samo nekoliko dana rata.

'Sve tri opcije kraja rata nisu na vidiku'

"Na početku nisu bile poznate pozicije Rusije koje je tek kasnije Vladimir Putin jasno izrazio. Ukrajina je rekla svoje: najprije kraj paljbe, a onda pregovori. Putin je ponovio svoje stare sigurnosne zahtjeve koji su u ovom trenutku neprovedivi", kazao je Cvrtila.

On očekuje da će pregovori biti nastavljeni već ovoga tjedna, ali da se nastavlja i rat. "Svaki rat završava ili porazom branitelja ili agresora ili kroz dogovore tj. mirovno rješenje. U ovome trenutku ni jedno ni drugo ni treće nije na vidiku", objašnjava Cvrtila.

Na pitanje je li Zapad na koncu ipak ispravno reagirao, Cvrtila je kazao da prvotno donesene sankcije nisu bile prestroge, ali da su ubrzo donesene znatno strože.

'Već danas imamo zabrane koje, neki analitičari nisu nikada mislili da su uopće moguće. Putin je očito podcijenio zapadne sile, tvrdi Cvrtila i dodaje da Europska unija nikada nije bila onaj politički akter koji je bio ujedinjeni i čvrstoga stava sada ne samo da je učinila ekonomske sankcije nego je i po prvi put pruža izravnu vojnu pomoć i jedna neutralna Švedska', kazao je.

'Ako to učini, bio bi to kraj civilizacije

Putinovo uvođenje u priču atomskog oružja trebao je, kaže Cvrtila, biti njegov dodatni pritisak na Ukrajinu i zapadne države. "Ako to učini, to bi bio kraj ove civilizacije", ističe Cvrtila.

Cvrtila kaže kako bi i Bjelorusija mogla, pogotovo nakon provođenja referenduma i promjene ustava, imati instalirane nuklearne kapacitete usmjerene prema EU tj. NATO-u. Na pitanje o kalkuliranju Srbije, koja nije uvela sankcije Rusiji te Vučićevom sjedenju na dvije stolice - briselskoj i moskovskoj - Cvrtila je kazao kako će tome doći kraj kada Rusija bude bila maksimalno izolirana, a Vučić ne bude imao izbora.

"On sada ima izbora, a taj izbor će biti utemeljen na svim onim ekonomskim vezama koje on ima s Rusijom. Kada bi on sada nešto napravio suprotno interesima Rusije onda bi morali plaćati ekonomsku cijenu plina, a to mu sada sigurno ne odgovora jer je pred izborima. Njegova promjena politike bi bila neka vrsta samoubojstva pred izbore", smatra Cvrtila.

EUFOR u BiH poslao još 500 vojnika

Brine i mogućnost prelijevanja konflikta, naročito na prostor zapadnog Balkana.

"Mi znamo da na Balkanu postoji interes jedne i druge strane i postoji mogućnost da u jednom trenutku Putin iskoristi situaciju i da partnere u regiji iskoristi za dodatnu destabilizaciju. Da je zabrinutost velika potvrđuje činjenica da je EUFOR odlučio u Bosnu i Hercegovinu poslati još 500 vojnika kao neko dodatno osiguranje", tvrdi Cvrtila.

Ne iznenađuje ga ni stav Milorada Dodika da njegova država mora biti neutralna.

"U ovoj situaciji pozivati se na neutralnost, a neutralne država Europe poput Švedske ili Finske, iskazuju solidarnost s Ukrajinom i osuđuju agresora, poprilično je licemjerno", rekao je Cvrtila za RTL Danas.