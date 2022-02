Prije nekoliko dana poznati hakeri Anonymousi počeli su napadati ruske stranice. Najavili su kako će pomoći Ukrajincima tako što će u kibernetičkom prostoru onesposobljavati rusku stranu.

Najzapaženiji uspjesi bili su kratkotrajno rušenje internetske stranice ruske Vlade i parlamenta Dume, kao i tamošnjeg Ministarstva obrane s čijeg su sustava uspjeli ukrasti i bazu podataka s kontaktima dužnosnika Ministarstva, koju su nedugo zatim i objavili.

Više nisu sami

No, izgleda kako nisu sami. Pridružili su im se i poznati hakeri NB65 koji su na svojem Twitter profilu napisali kako je objavljen cyber rat na Rusiju. "Svi mi gledamo. Svi se mi borimo", poručili su kratko.

Ali, nije ni tu kraj. Napravljena je i lista svih aktivnih cyber grupa povezana s ukrajinsko-ruskim ratom. Neki od njih su AgainstTheWest, GhostSec, IT Army of Ukraine, BlackHawk i mnogi drugi koji podržavaju Ukrajinu. Ima i onih koji podržavaju Rusiju kao što su Free Civilian, The Red Bandits i CyberGhost.

Što se tiče samih napada, oni najviše idu u smjeru curenja podataka i DDoS-a kojima se onemogući korištenje raznih servisa.

Hakeri koji pomažu Ukrajini napadaju Rusiju i Bjelorusiju. Tako su prema medijskim izvještajima hakeri poremetili željeznički promet u Bjelorusiji. Također, hakeri tvrde i kako su probili u sustav bjelorskog proizvođača oružja te objavili neke podatke, poput 1000 posljednjih mailova zaposlenika.

