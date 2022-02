Situacija u Ukrajini ne smiruje se već peti dan, a Hrvatska će i svojim paketom mjera pomoći ublažiti situaciju. Premijer Andrej Plenković sazvao je za ponedjeljak sastanak parlamentarne većine.

Kako je najavio, osim sastanka s parlamentarnom većinom i oporbenim čelnicima u Banskim dvorima, sazvat će i izvanrednu sjednicu Vlade u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. U fokusu su mjere pomoći Ukrajini, prihvat izbjeglica, ali i restriktivnih mjera.

"Parlamentarnoj većini predstavljamo mjere pomoći Ukrajini te plan prihvata izbjeglica i provedbe restriktivnih mjera. Razgovaramo o situaciji s opskrbom energenata te važnosti LNG terminala za energetsku sigurnost Hrvatske. Solidarni smo s Ukrajinom", napisao je Plenković jutros na svom službenom Twitter profilu.

Koalicijski partneri dali potporu Plenkoviću

Predsjednik HNS-a Stjepan Čuraj izjavio je u ponedjeljak da su koalicijski partneri na sastanku u Banskim dvorima dali potporu Vladi u vezi sankcija Rusiji i slanja pomoći Ukrajini. "Premijer je koalicijske partnere izvijestio o planovima Vlade vezao za sankcije prema Rusiji i dobio je njihovu potporu”, izjavio je nakon sastanka Čuraj novinarima.

Što se tiče pitanja slanja pomoći Ukrajini, humanitarne i druge vrste, to će biti tema zatvorenog dijela sjednice Vlade, dodao je Čuraj ne otkrivajući što će točno Hrvatska slati u Ukrajinu. "Poslati ćemo sve što su oni tražili, a što je u našoj mogućnosti da možemo poslati vodeći računa o sposobnosti vlastitih oružanih snaga", kazao je.

Vezano za situaciju s bankom Sberbank Čuraj je poručio kako je ona apsolutno stabilna i likvidna, a za građane je najbitnije da su njihovi depoziti osigurani. Povlačenjem depozita došlo je do udara na likvidnost, zato je uveden moratorij od dva dana kako bi se riješilo to pitanje. "Sberbank ima oko 2,3 posto udjela na hrvatskom tržištu, što je oko 11 milijardi kuna aktive, mislimo da tu u dogovoru s Jedinstvenim financijskim odborom postoji mogućnost provedbe sanacije kako bi posljedice bile što manje", kazao je Čuraj i izrazio uvjerenje da će Europska komisija prihvatiti prijedlog sanacije.

Ne očekuju se poremećaji u poslovanju Fortenova grupe

Na sastanku se razgovaralo i o Fortenova grupi, za koju Čuraj kaže da njezino poslovanje nije toliko izloženo niti su većinski vlasnici ruske banke pa ne očekuju poremećaje u poslovanju niti likvidnosti. Izvoznici će pretrpjeti određene štete zbog sankcija Rusiji, no hrvatski robni izvoz u Rusiju, kada se makne plin, iznosi oko dva posto ukupnog robnog izvoza, rekao je. "Ne možemo imati figu u džepu, govoriti jedno a raditi drugo, nije 'business as usual', ovo su izvanredne mjere i to ćemo, nažalost, svi osjetiti”, poručio je Čuraj.

Planira se osnivanje međuresornog povjerenstava za prihvat izbjeglica, najavio je dodavši kako je osobno predložio pomoć obiteljima koji će prihvatiti te ljude u vidu socijalne naknade po svakom članu. Čuraj je također rekao da je otvorio pitanje proljetne sjetve, da se što više površina u Hrvatskoj posije i osigura otkup. Na sastanku koalicijskih sastanka nije bilo govora o novom ministru graditeljstva, tijekom ovog tjedan biti će još jedan sastanak na tu temu, otkrio je Čuraj.

