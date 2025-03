PROMICANJE TJELESNOG ZDRAVLJA / Svjetski dan pretilosti: Sanja Musić Milanović objasnila koji su najveći problemi sustava

Tajne zdrave prehrane u razgovoru za RTL Danas podijelila je voditeljica Odjela za promicanje tjelesnog zdravlja HZJZ-a, Sanja Musić Milanović, s kojom razgovara Maja Lipovšćak Garvanović. Svjetski dan debljine, a podaci u Hrvatskoj su, nažalost, poražavajući. Više od milijun stanovnika je pretilo. Kako je to moguće? "Da, 2020. je prvi put obilježen. Tada su se ujedinili razni dani, europski i svjetski i slično u jedan baš zato da jače se čuje i jače se vidi. Hrvatska, nažalost, i kad su djeca u pitanju i kad su odrasli ima relativno poražavajuće brojke, odrasli su nam uvijek iznad 50 posto i to prilično iznad 50 posto, s problemom viška kilograma, što prekomjerne tjelesne mase, što debljine. A što se tiče djece, u ovom trenutku u dobi od osam godina, to su najnoviji pokazatelji 36 posto djece ima višak kilograma, što je otprilike svako treće dijete. Sve je manje kretanja, sve je više hrane brze, procesuirane i XXL porcije, socijalni pritisak što god da radiš, trebao bi nešto pojesti", objasnila je Sanja Musić Milanović.