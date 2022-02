Nastavljena je ruska ofenziva na Ukrajinu, a mirovni pregovori između izaslanstava kijevske i moskovske vlade trebali bi započeti u ponedjeljak ujutro.

U Novom danu N1 televizije, gostovao je Maksim Kamenjeckij, profesor s Instituta za međunarodne odnose u Kijevu. Komentirao je stanje u Ukrajini i otkrio kako je Kijev trenutno miran grad.

"Kijev je sada miran grad, bilo je petnaestak minuta zračne uzbune, ali sad je sve u redu. Vojska i specijalne jedinice traže ostatke ruske vojske u gradu. Grad je miran, naređeno je da od 8 sati budu otvoreni dućani i dio gradskog prijevoza koji nije vezan za vojsku, ali Kijev je apsolutno miran, nema nikakvih problema s gradom, svi su ljudi disciplinirani, ako se kaže da moraju u sklonište, svi su u skloništima, ako se kaže da se ne šeće po ulicama, nikog nema vani i uglavnom sve je pod kontrolom", započeo je.

"S njima je besmisleno voditi rat"

Smatra da Rusi osim centra Kijeva i rukovodstva države nisu imali drugih ciljeva u glavnom gradu Ukrajine. Ističe kako je s takvom vojskom besmisleno voditi rat pa dodaje kako su Rusi pokušavali zamagliti situaciju napadom na Kijev.

"Htjeli su otvoriti snabdijevanje slatkom vodom Krima i spojiti Krim i okupirana područja Donjecka i Luganska. To im je, izgleda, najveći cilj i ništa nisu postigli. Što se tiče Kijeva, pitanje je bilo samo demoralizirati poglavarstvo države, ali drugi dan je bilo jasno da ništa od toga. Stanovnici su se okupili oko državnog vrha, a ono što stvarno mogu potvrditi, ovaj slučaj s našom državom pokazuje kako neki komičari postaju pravim političarima, a neki političari pravim komičarima", dodao je.

Pričao je o pregovorima i garanciji Lukašenka da neće napadati avionima niti raketama da bi svega 40 minuta nakon te izjave iz Bjelorusije bile lansirane dvije rakete.

"To pokazuje dvije stvari; taj čovjek ne može ništa garantirati i ne može govoriti ništa o snagama koje nisu njmeu podređene", kaže Kamenjeckij.

Početak kraja Putina?

Smatra da Putin sigurno neće doći na pregovore, ali ne vidi tko bi drugi mogao odlučivati o situaciji. Pitali su ga smatra li da je ruska agresija na Ukrajinu početak kraja Vladimira Putina, on smatra da može, ali ističe koje stvari kompliciraju situaciju:

"Većinu zemalja koje su znale što se događa plaši situacija s naoružanjem koje Rusija ima i pucanjem svih veza u državnoj i vojnoj hijerarhiji, postavlja se pitanje što će biti s tim. Kod raspada SSSR-a, vrlo ugledni ljudi u Sovjetskom savezu nudili su usluge komercijalnih nuklearnih eksplozija po narudžbi. To je pitanje riješeno memorandumima i predajom kontrole. To je bio SSSR, a Rusija može doći u sličnu situaciju, ali kome će ona predavati kontrolu nad svojim oružjem? Nema kud. Ona će se naći u krizi, a kako će se to odraziti na osjetljiva područja, vidjet ćemo", rekao je.

A potom su ga pitali koliko je utemeljeno vjerovati da bi Putin mogao iskoristiti nuklearno oružje:

"Ja sam pogriješio kad sam rekao da Rusija neće napasti Ukrajinu. Međutim, kad je on to napravio, kad sam vidio kakvim je to snagama napravljeno, neorganiziranim, jadni, gladni, ja sad ne mogu garantirati da on ne napravi neki potez koji nije logičan. Po meni to nije logično i nema smisla, ali…", otkriva Kamenjeckij.

Smatra da svijet više ne podržava Ukrajinu samo simbolički, a usporedio je situaciju u Ukrajini s onom u Hrvatskoj devedesetih.

"Ukrajinci su izuzetno dobro motivirani. Nakon invazije svi su se ujedinili. Postali smo nacija koja se formira u ratu. To je ono što bi se moglo reći kao uzor, to što sam ja pratio kad sam gledao zbivanja u Hrvatskoj početkom devedesetih, meni je to bilo vrlo znakovito. Hrvatska je u ratu izborila neovisnost, a mi smo mirno došli do neovisnosti i sad opet imamo rat", zaključio je.

Rat u Ukrajinimožete pratiti izminutu u minutu - OVDJE.