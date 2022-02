Ruske snage ušle su u Kijev, javlja AFP

Europska unija uvela sankcije za 70 posto ruskog bankarskog tržišta i najbitnije tvrtke

EU će zamrznuti imovinu Putinu i Lavrovu

Ruska vojska uništila je termoelektranu u Kijevu

Ruska i ukrajinska vlada signalizirale su otvorenost za pregovore

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij odbio je ponudu Washingtona da ga evakuiraju iz Ukrajine

Plenković je sazvao sastanak na temu primanja ukrajinskih izbjeglica

Njemačka je ipak odlučila poslati oružje Ukrajini

Ruska vojska širi ofanzivu, napad na strateški grad Mikolajiv

U bombardiranju ubijeno i šest Grka

Biden odobrio šalje još oružja u Ukrajinu

Ukrajina zatvorila granicu prema Rusiji i Bjelorusiji

EU isključuje ruske banke iz SWIFT-a

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Ukrajinska tvrtka za ceste zamijenila znakove da zbune Ruse

9:07 - Ukrajinska tvrtka zadužena za održavanje cesta rekla je da uklanja sve prometne znakove koji bi mogli koristiti ruskim snagama da se snađu širom zemlje. "Neprijatelj ima slabe komunikacije i ne može se snalaziti na terenu", napisala je tvrtka Ukravtodor na Facebooku u petak navečer. "Pomozite nam da stignu ravno u pakao", napisali su. Objavili su uređenu fotografiju standardnog znaka sa smjerovima prema obližnjim gradovima, umjesto kojih su sada poruke koje u prijevodu glase: "Odj...ite", "Odj...ite opet" i "Odj...ite nazad u Rusiju".

Zelenskih formira međunarodnu legiju

9:03 - Predsjednik Zelenskij je na svojim računima na društvenim mrežama pozvao sve koji žele da dođu boriti se "rame uz rame" s Ukrajincima. “Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenskij obraća se svim građanima svijeta, prijateljima Ukrajine, mira i demokracije. Svatko tko se želi pridružiti obrani Ukrajine, Europe i svijeta može doći i boriti se rame uz rame s Ukrajincima protiv ruskih ratnih zločinaca."

Kaže da će se stranim državljanima zakonski omogućuje pridruživanje obrani Ukrajine, te da se formira zasebna jedinica boraca pod nazivom "Međunarodna legija za teritorijalnu obranu Ukrajine".

Oboren ruski projektil

9:00 - Glasnogovornik ukrajinskog ministarstva vanjskih poslova Oleg Nikolenko tvrde da su njihove zračne snage uništile projektil usmjeren na glavni grad Kijev, koji je ispalio ruski zrakoplov s područja Bjelorusije. "To je još jedan ratni zločin počinjen protiv Ukrajine i njezinog naroda", dodao je.

Rusi stigli u Bjelorusiju na razgovore s Ukrajincima; Zelenskij odbio ponudu

8:50 - Rusko izaslanstvo je stiglo u Bjelorusiju na razgovore s Ukrajincima, rekao je novinarima Putinov glasnogovornik Dmitrij Peskov, prenosi ruska novinska agencija RIA Novosti. Prema njegovim riječima, u izaslanstvu su predstavnici ministarstva vanjskih poslova, ministarstva obrane i drugih resora, uključujući i predsjedničku administraciju. "Bit ćemo spremni započeti ove pregovore u Gomelu", rekao je glasnogovornik. Bjelorusko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je pripremilo sve što je potrebno za sastanak i da je sada angažirano na rješavanju protokolarnih pitanja.

Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenskij odbio je ponudu te je rekao da je otvoren za razgovore na mjestima koja ne pokazuju agresiju prema njegovoj zemlji, javlja Indiatoday. "Iskreno želim da Bjelorusija ponovno postane dobra i sigurna kakva se činila svima ne tako davno. Pravi izbor je glavni izbor vašeg života", poručio je Zelenskij.

Ukrajina: 'Svijet nije vjerovao da ćemo se ovako oduprijeti'

8:44 - Četvrtog dana sukoba ministar obrane u Ukrajini traži od svijeta da ojača potporu njegovoj zemlji. Oleksij Reznikov je na Twitteru objavio da je "72 sata otpora" emlje svijetu dokazalo da je moguće odbiti rusku agresiju.

"72 sata otpora! Svijet nije vjerovao. Svijet je sumnjao. Ali nismo samo stajali, samopouzdano nastavljamo borbu s ruskim okupatorom! Pokazali smo svijetu - ne bojte se Rusijem, budite jaki i odbijte ga! Podrška Ukrajini mora biti jača! Vaša sigurnost ovisi o nama!", poručio je.

Putin nazvao invaziju specijalnom operacijom

8:32 - Ruski predsjednik Vladimir Putin se jutros kratko pojavio na ruskoj televiziji. Invaziju je nazvao specijalnom operacijom za pružanje pomoći narodnim republikama Donbasa te je pozdravio herojstvo ruskih specijalnih snaga koje se bore u Ukrajini.

"Odajem posebnu počast onima koji su ovih dana herojski obavljali svoju vojnu dužnost tijekom specijalne operacije pružanja pomoći Narodnoj Republici Donbas", rekao je Putin, prenosi Interfax.

Prema Interfaxu, 471 ukrajinski pripadnik vojske priveden je u ukrajinskoj regiji Harkov. Položili su oružje, priopćilo je rusko Ministarstvo obrane. "302. puk protuzračne obrane ukrajinskih oružanih snaga, opremljen sustavima protuzračne obrane Buk M-1, dobrovoljno je položio oružje i predao se jučer u regiji Harkov. Ukupno je priveden 471 ukrajinski vojnik", glasnogovornik ruskog Ministarstva obrane Igor Konašenkov je rekao na brifing konferenciji u nedjelju. "Prema svim ukrajinskim pripadnicima odnosi se s poštovanjem i daje im se pomoć. Kada dokumenti budu spremni, bit će poslani njihovim obiteljima", rekao je.

Gore naftna i plinska postrojenja u Ukrajini

8:22 - Ruske snage napale su naftna i plinska postrojenja u Ukrajini, što je dovelo do jakih eksplozija, rekli su dužnosnici u nedjelju, dok se zapadni saveznici pripremaju za nove sankcije Moskvi, uključivo zabranu pristupa ruskim bankama glavnom globalnom sustavu plaćanja. Ukrajinske snage zadržavaju ruski napredak u glavnom gradu Kijevu, rekao je predsjednik Volodimir Zelenskij, dok najveći napad na neku državu u Europi od Drugog svjetskog rata ulazi u treći dan. U nedjelju ujutro u Kijevu je oglašena opasnost i svjedoci su rekli da se čula eksplozija.

Ruske snage digle su u zrak plinovod u Harkivu, objavila je ukrajinska državna služba za posebnu zaštitu komunikacija i informacija. Iznad njega pojavio se oblak u obliku gljive, pokazuje snimka stavljena na Telegram. Zasad nije poznato od kolike je važnosti taj plinovod i može li eksplozija dovesti do poremećaja u opskrbi plinom izvan grada ili izvan zemlje. Operator zasad kaže da se opskrba plinom nastavlja odvijati normalno. Ruske rakete pogodile su ukrajinski grad Vasilkiv, južno od Kijeva, pri čemu se zapalio naftni terminal, rekla je gradonačelnica. "Neprijatelj želi uništiti sve oko sebe", rekla je Natalija Balasinovič u videu stavljenom na internet.

Fotografije i video snimke koje se dijele pokazuju plamen iznad grada na noćnom nebu. Vlasti su upozorile stanovnike na moguće toksične plinove. Također u nedjelju ujutro proruski separatisti u regiji Lugansku rekli su da je ukrajinska raketa pogodila naftni terminal u gradu Rovenkiju. Ruski predsjednik Vladimir Putin u četvrtak je pokrenuo, kako ju je nazvao, posebnu vojnu operaciju ignorirajući tjednima upozorenja Zapada i tvrdeći da "neonacisti" vladaju Ukrajinom i prijete ruskoj sigurnosti, što je optužba koju Kijev i zapadne vlade odbacuju kao neutemeljenu propagandu.

Svjedoci su za Reuters rekli kako su se tijekom noći u Kijevu čule povremene eksplozije i pucnjava. "Izdržali smo i uspješno odbijamo neprijateljske napade. Borbe se nastavljaju", rekao je Zelenskij u videoporuci s ulica Kijeva objavljenoj na svojim društvenim mrežama. Američki dužnosnik rekao je da ukrajinske snage pružaju vrlo odlučan otpor ruskom kopnenom, zračnom i pomorskom napredovanju, zbog kojeg su stotine tisuća Ukrajinaca već pobjegle prema zapadu, zakrčivši glavne autoceste i željezničke pravce.

Gubici

Savjetnik ukrajinskog predsjednika rekao je da je oko 3500 ruskih vojnika poginulo ili je ranjeno. Zapadni dužnosnici kažu da obavještajni podaci ukazuju da je Rusija pretrpjela veće gubitke nego je očekivala. Rusija nije objavila koliki su joj gubici a nemoguće je neovisno provjeriti brojeve, kaže Reuters. Najmanje 198 Ukrajinaca, uključivo troje djece, ubijeno je, a 1115 ljudi je ranjeno, naveo je Interfax ukrajinsko ministarstvo zdravstva. Čelnik UN-ove agencije za izbjeglice Filippo Grandi rekao je da je više od 150.000 ukrajinskih izbjeglica prešlo u Poljsku, Mađarsku, Moldaviju i Rumunjsku.

Isključivanje iz Swifta

Nakon što su inicijalno oklijevali isključiti Rusiju iz globalnog sustava plaćanja, uglavnom zbog zabrinutosti za utjecaj na svoje ekonomije, saveznici su odlučili u subotu "osigurati da odabrane ruske banke budu isključene iz sustava SWIFT". Nisu rekli na koje će se banke to odnositi, ali jedan je europski diplomat kazao da će oko 70 posto ruskog bankovnog tržišta biti pogođeno.

Sjedinjene Države, Europska unija, Velika Britanija i Kanada u subotu su Rusiji blokirale pristup globalnom sustavu plaćanja Swiftu, u sklopu novog kruga sankcija protiv Moskve. Mjera, koja uključuje restrikcije međunarodnim rezervama Ruske središnje banke, bit će provedena u idućim danima, najavile su navedene zemlje u zajedničkoj izjavi. "Osigurat ćemo da se određene ruske banke uklone iz Swifta", kazala je u subotu navečer predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

Saveznici će time spriječiti Rusiju da koristi "svoju ratnu škrinju", paralizirati imovinu središnje banke i zamrznuti njezine transakcije. Ruskim oligarsima bit će zabranjeno korištenje financijske imovine na europskim tržištima, rekla je. "Sve navedene mjere znatno će otežati Putinovu sposobnost da financira rat i teško pogoditi njegovu ekonomiju. Putin je krenuo na put uništenja Ukrajine, a zapravo uništava budućnost vlastite zemlje". Europski ministri vanjskih poslova razgovarat će o tome na virtualnom sastanku u nedjelju navečer.

Trump osudio rusku invaziju

8:20 - Bivši predsjednik Donald Trump osudio je u subotu rusku invaziju na Ukrajinu i rekao da se moli za Ukrajince, mijenjajući ton od onoga kad je hvalio ruskog predsjednika ranije ovog tjedna. Trumpove primjedbe na konzervativnom skupu CPAC na Floridi izrečene su nekoliko sati nakon što su SAD i saveznici objavili sveobuhvatne nove sankcije koje će izbaciti neke ruske banke iz glavnog globalnog platnog sustava i ograničiti sposobnost ruske središnje banke da podrži rublju. Obraćajući se mnoštvu obožavatelja na događaju koji se smatra najvećim konzervativnim skupom na svijetu, Trump je iskoristio svoj govor kako bi kritizirao demokratskog predsjednika Joea Bidena i ponovno nagovijestio moguću kandidaturu za predsjednika 2024. godine.

Trump je razljutio neke članove republikanske stranke opisujući Putinove akcije u Ukrajini, gdje ruske snage napadaju gradove topništvom i krstarećim projektilima, "genijalnim" i "prilično pametnim". Izrazio je empatiju prema Ukrajincima i ovaj put pohvalio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija, nazvavši ga "hrabrim" jer ostaje u glavnom gradu Kijevu. "Ruski napad na Ukrajinu je užasan. Molimo se za ponosni narod Ukrajine. Bog ih sve blagoslovio", rekao je Trump.

Rekao je da je Putin iskoristio Bidenovu "slabost" da napadne Ukrajinu. Također je povezao invaziju s predsjedničkim izborima u SAD-u 2020., svojom fiksacijom, ponovno lažno govoreći da je Biden pobijedio zahvaljujući prijevari. "Kao što svi znaju, ta se užasna katastrofa ne bi dogodila da naši izbori nisu bili namješteni i da sam ja predsjednik", rekao je, na što mu je žena iz publike doviknula: "Vi ste predsjednik!".

Trump nije potvrdio hoće li se 2024. kandidirati ponovno za predsjednika, no to je nagovijestio nedavno i ponovio u subotu. "U studenome 2024. oni (demokrati) shvatit će to kao nikad prije. Učinili smo to dvaput i učinit ćemo ponovno. Učinit ćemo opet, treći put", rekao je Trump. On je također spomenuo rusku invaziju na Gruziju za vrijeme Georgea W. Busha i na Krim za vrijeme Baracka Obame te zaključio: "Jedini sam predsjednik u 21. stoljeću za vrijeme kojeg Rusija nije napala drugu zemlju". Osvrnuvši se na to što je hvalio Putina, rekao je da je točno da je Putin pametan jer nadmudruje svjetske čelnike i NATO. "Stvarni problem je da su naši čelnici glupi, glupi. Tako glupi", ustvrdio je Trump.

Gore ruska vozila

8:15 - Na društvenim mrežama šire se snimke ruskih vozila u Harkivu od kojih su neka u plamenu, javlja BBC koji nije potvrdio autentičnost.

BBC javlja kako se opet čuju eksplozije zapadno od centra Kijeva, a prije toga su se oglasile sirene.

Vode se borbe za Harkov

7.12 - Ruske trupe navodno su ušle u Harkov, javio je Kyiv Independent. "Došlo je do proboja u središnji dio grada", objavio je čelnik regionalne državne uprave Oleg Sinegubov. Pozvao je lokalno stanovništvo da ostane u skloništima. "Ne napuštajte skloništa! Oružane snage Ukrajine eliminiraju neprijatelja. Mole se civile da ne izlaze na ulice", rekao je. Harkov je drugi najveći grad u Ukrajini.

BBC prenosi kako su se prije izjave Sinegubova pojavile snimke ruskih vojnih vozila na ulicama Harkova. Guverner Harkiva izjavio je da se na ulicama Harkiva vodi teška borba. Ranije je stanovnike pozvao da ostanu u skloništima jer ukrajinska vojska eliminira neprijatelja.

BBC javlja o borbama na ulicama Harkova. Ruski vojnici upali su u grad prije sat vremena, kažu lokalni dužnosnici. Snimke na društvenim mrežama mogu se vidjeti neke ruske jedinice u gradu. Postoje i slike koje prikazuju najmanje dva ruska vozila "Tigar" u plamenu u gradu.

BBC još nije provjerio ove slike.

Među poginulima i sedmogodišnja djevojčica

6.20 - Šest ljudi, uključujući sedmogodišnju djevojčicu, poginulo je u ruskom granatiranju gradića Okhtyrka u oblasti Sumi, rekao je guverner Dmitrij Živicki.

U Kijevu poginuo šestogodišnji dječak

6.10 - CNN javlja da je šestogodišnji dječak poginuo u unakrsnoj vatri na zapadu Kijeva ranije večeras. Više je ranjenih, među njima je i dvoje tinejdžera. On je najmlađa žrtva rata do sada. Podsjetimo, Rusija je pogodila dječju onkološku bolnicu Okhmatdyt ranije tijekom večeri.

Najmanje 240 civilnih žrtava

5.50 - Ured visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za ljudska prava (OCHCR) izvještava da je do sada u zemlji bilo najmanje 240 civilnih žrtava, uključujući najmanje 64 smrtna slučaja. Dodaje se da je šteta na kućama i kritičnoj infrastrukturi ostavila stotine ljudi bez pristupa vodi i struji. UN je također objavio da je više od 160.000 Ukrajinaca sada raseljeno i pokušava pobjeći preko granica.

Ubijena žena u Harkovu

5.30 - Ukrajinski mediji javljaju da je jedna žena ubijena u granatiranju stambene zgrade u Harkovu.

'Žele sve uništiti, ali neće uspjeti'

1.10 - Kijev su oko ponoći zatresle dvije strašne eksplozije. Čini se da su se one dogodile nekih 30-ak kilometara južno od Kijeva, a Ukrajinci nagađaju da su Rusi napali vojnu zračnu luku Vasiljkiv. Na tom mjestu je i velika rafinerija, pa to možda objašnjava golemi požar koji se može vidjeti iz samog grada.

Ukrajinski dužnosnici kažu da se na tom području vode žestoke borbe još od petka, javlja CNN.

"Nije samo uzletište oštećeno, već su bombardirali i grad. Žele sve uništiti, ali neće uspjeti. Izdržite još malo!", rekla je gradonačelnica Vasiljkiva Natalia Balasjnovič, prenosi Jutarnji list.

'Rusija je postala svjetski gospodarski i financijski parija'

0.59 - Neviđene sankcije zapadnih zemalja kojima se ruske banke želi isključiti iz međunarodnog sustava i paralizirati rusku središnju banku pretvaraju Rusiju u financijskog "pariju" koji se sučeljava sa "slobodnim padom" rublja, rekao je u subotu neimenovani visoki američki dužnosnik.

"Rusija je postala svjetski gospodarski i financijski parija", rekao je, a ruska središnja banka više "ne može podupirati rubalj". "Samo Putin može odlučiti koliku je cijenu još spreman platiti", rekao je taj dužnosnik, dodajući da će radna skupina "tragati" za "jahtama, zrakoplovima, luksuznim automobilima i raskošnim vilama" ruskih oligarha.

Na udaru Harkov i Zaporožje

0.51 - U tijeku je raketiranje Harkova, ali je i Zaporožje navodno pod vatrom.