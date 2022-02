BBC piše o 34-godišnjoj ženi iz Harkiva koja je rekla da je prošlu noć provela u podrumu svoje stambene zgrade s oko 35 drugih ljudi. "Imali smo sreće sinoć. Bomba je eksplodirala na cesti pored našeg bloka, ali nije pogodila naš blok", rekla je.

"Kasnije smo doznali da su dva pješaka poginula, a još jedan je ranjen. Val eksplozije bio je toliko jak da su mi uši pucale iako sam sjedila u podrumu. Neposredno prije eksplozije, naš susjed u podrumu davao je upute dvoje male djece u dobi od tri ili četiri što da rade ako dođe do eksplozije. Slušati to bilo je užasno, digla mi se kosa na glavi od pomisli da trogodišnju djecu treba učiti što da rade tijekom granatiranja. Cijele noći jedna je djevojčica budila svoju mamu. Sjedila je i vikala: 'Mama, bojim se, molim te spasi me, spasi me sada.' Smirila se tek ujutro nakon što ju je mama držala cijelu noć", rekla je.

Rekla je da, iako ukrajinske snage trenutno kontroliraju Harkov, i dalje se čuju eksplozije i da se čini da je ofenziva na grad u tijeku. "Dobrovoljci pričuvne vojske rade sjajan posao", dodala je. “Zalijepljena sam za svoj telefon, ali kada se veza prekine malo me uhvati panika, jer onda ne znam kako su moji voljeni i prijatelji u drugim dijelovima grada. Svaki sat idem van iznad zemlje da se spojim na telefonsku mrežu i internet i nazovem ih, iako je to riskantna stvar. Ovdje je napetost užasna, ali zasad se svi držimo."

