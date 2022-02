Dosad je iz puške pucao samo u filmovima, a sad vodi svoju vojsku u obrani domovine i to s metom na leđima. Ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom ne prijete samo ruski vojnici i paravojne postrojbe, već i saboteri te spavači, koji pomalo onemogućavaju čvrstu ukrajinsku obranu. Alenko Ribić, bivši pripadnik specijalnih postrojbi s 30-godišnjim iskustvom tvrdi da su saboteri dio zapovjedništva za specijalne operacije, a spavači - proruski separatisti.

''To ne spada u konvencionalan način ratovanja, nije po ženevskim konvencijama. To spada u specijalni rat, prljavi rat, podmukli rat, ali za onog tko ga provodi, on je učinkovit'', ocijenio je Ribić za RTL.

Saboteri su oni koju su, primjerice, navodno ukrali nekoliko ukrajinskih vozila i preobukli se u njihove uniforme. Obrani je problematično i to što se radi o malim, ali vrlo učinkovitim skupinama.

"Upravo te male obučene skupine, četiri-pet ljudi, pogotovo kad ih na tom području dočekaju njihovi istomišljenici, ubačeni spavači, mogu napraviti veliki kaos na terenu. Oni vam rade tako da postavljaju diverzije na objektima ključne infrastrukture. Dovoljno vam je da vam se poruši dalekovod, da nestane struje, da miniraju mostove i prekinu komunikaciju'', otkrio je Ribić.

Prekaljeni i opasni

Na ukrajinsku bojišnicu stiglo je i 20.000 čečenskih vojnika, koje je poslao Putinov saveznik Ramzan Kadirov. Koliko su oni brutalni zna i jedan Hrvat koji se već borio protiv proruskih separatista na istoku Ukrajine.

''To su prekaljeni borci iz ratova u Čečeniji. Isto kao što ruska mafija koristi te Čečene u svijetu za prljave poslove, tako ih Putin koristi za mjesta gdje je najgore i najteže zbog tog njihovog fanatizma i jer stvarno nemaju straha'', komentirao je Ivo Dumančić, bivši borac ukrajinske dobrovoljačke pukovnije Azov.

Otkrio je kako Rusi imaju određene mete za likvidaciju. Glavna meta je Volodimir Zelenskij, ali svi bi se branitelji Ukrajine trebali zabrinuti. ''Rusi imaju jasno označene mete za likvidaciju u vodstvu ukrajinske države i vojske. Kad sam ja bio tamo, 2015. znali su o svakome od nas sve, tako da sam sad siguran da znaju još i više. Znaju koga traže, kad ga nađu - neće dobro proći. Zato se molite da ovaj rat prestane'', poručio je Dumančić.

Unatoč tome, Zelenskij je odbio američku ponudu za evakuacijom te se sa članovima svoje vlade, nerijetko u vojnoj uniformi, slika na ulicama Kijeva. ''Ako se bude stezao obruč oko njega, predsjednik Ukrajine je potreban živ i savezničke snage će napraviti njegovu evakuaciju, ali svi scenariji su mogući jer Rusi su izrazito brutalni'', smatra Ribić.

Možda ima i hrvatskih dobrovoljaca

Za to vrijeme, Hrvatska razmatra slanje 10 vojnika u Ukrajinu, ako dođe takav zahtjev iz NATO-a. No, ukrajinske se snage u velikoj mjeri oslanjaju na dobrovoljce, među kojima bi također moglo biti Hrvata.

''Nema više hrvatskih boraca koji se bore u ukrajinskoj vojsci ili nacionalnoj gardi. Nije ih bilo do prije dva dana. Sad kad je opća mobilizacija, zbog njihove sigurnosti ne bih govorio o tome, ali u posljednja dva dana zvalo me 30-ak muškaraca i žena koje je ovo sve pogodilo. Svi me pitaju kako doći gore. Svima kažem istu stvar, pogotovo onima koji nemaju nikakvu obuku - to bi bilo ravno samoubojstvu'', zaključio je Dumančić.

