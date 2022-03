Sastaje se Vijeće sigurnosti UN-a na zahtjev Rusije

WHO upozorio Ukrajinu da uništi opasne patogene

Zelenskij zabrinut zbog optužbi o kemijskom oružju

Rakete pale na Dnjipro i Luck

Posljedice rata osjetit će i Hrvati

07:55 - Rat u Ukrajini stvorit će probleme i na globalnoj razini, a to neće zaobići niti Hrvatsku. Zapad je Rusiji zbog invazije nametnuo brojne sankcije, kako bi ih pokušali ekonomski slomiti. No, cijenu tih sankcija neće plaćati samo Rusija, već će se to odraziti i na ostale zemlje među kojima je i Hrvatska. Neke posljedice rata i sankcija osjećamo već sada, dok će nam neke na "naplatu" tek doći.

Rusi tvrde da su uništili tri ukrajinska borbena helikoptera

07:53 - Ruska separatistička Narodna Republika Donjeck (DPR) tvrdi da je zabilježila gotovo 30 napada i 11 ozlijeđenih civila, uključujući i djecu, u posljednja 24 sata. Priopćila je to u petak misija DPR-a pri Zajedničkom centru za kontrolu i koordinaciju (JCCC). "Tijekom proteklog dana, misija je izvijestila o 28 slučajeva pucanja iz vatrenog oružja iz ukrajinskih oružanih snaga. Ukupan broj streljiva koje su ispalile ukrajinske oružane snage iznosio je 355", stoji u priopćenju.

Ruska vojska je u posljednja 24 sata oborila tri ukrajinska borbena helikoptera Mil Mi-24 i osam bespilotnih letjelica, uključujući pet dronova turske proizvodnje Bayraktar, rekao je glasnogovornik ruskog Ministarstva obrane Igor Konašenkov. "Od početka operacije onesposobljeno je 3213 elemenata ukrajinske vojne infrastrukture, dok je uništeno 98 zrakoplova, 118 bespilotnih letjelica, 1041 tenk i druge vrste oklopnih vozila", rekao je Konašenkov na brifingu u petak.

Rusi potvrdili napad na Luck i Ivano-Frankivsk

07:51 - Rusko ministarstvo obrane upravo je potvrdilo napade na Lutsk i Ivano-Frankivsk, javljaju lokalni mediji, a prenosi BBC. Moskovski obrambeni dužnosnici rekli su kako su njihovi "visoko precizni, dalekometni napadi" pogodili dva vojna aerodroma u gradovima na zapadu Ukrajine.

Černihiv ostao bez vode

07:45 - Černihiv je ostao bez vode nakon što su ruski udari pogodili gradsku vodovodnu mrežu, prema lokalnoj vodoprivredi Černihivvodokanal. Tvrtka je locirala štetu i kaže da će za popravak biti potrebno između tri do četiri sata, prenosi The Kyiv Independent.

Neobična letjelica pala u Zagrebu

07:40 - Zagrebačka policija provodi očevid nakon pada objekta iz zraka na Jarunu, na terenu su policijski timovi specijalizirani za postupanje i reagiranje kod takve vrste događaja te nema razloga za uznemirenost građana, priopćio je u petak ujutro MUP navevši da je pronađen krater te dva padobrana.

Pogođen i dječji vrtić

07:21 - Ukrajinska služba za hitne intervencije izvijestila je da su primili informaciju o jednoj poginuloj osobi u napadu na Dnjipro te da su pogođeni dječji vrtić i stambena zgrada, prenosi BBC.

Napadi na Luck i Dnjipro

06:50 - Jutros su zabilježene eksplozije u gradovima na suprotnim stranama zemlje, prenosi BBC. Ukrajinske TV kuće izvještavaju o eksplozijama u Lucku na sjeverozapadu, kao i u Dnjipru - gradu u unutrašnjosti koji se nalazi na rijeci Dnjepar i glavnom uporištu u središnjoj istočnoj Ukrajini. Gradonačelnik Lucka potvrdio je da su se eksplozije dogodile u blizini gradskog aerodroma. "Svi u zaklon!" napisao je u objavi na Facebooku te je pozvao građane da ne objavljuju fotografije, adrese ili koordinate. Rakete su jutros pale i na Ivano-Frankivsk.

Zelenskij zabrinut zbog ruskih optužbi

06:35 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij kazao je kako je vrlo zabrinut zbog ruskih optužbi o kemijskim napadima. "Optužuju nas opet! Da navodno razvijamo biološko oružje. Navodno pripremamo kemijski napad. To me jako brine, jer smo se više puta uvjerili: ako želite znati ruske planove, pogledajte za što Rusija optužuje druge. Širenje takvih optužbi u ruskim medijima pokazuje da su za to sposobni oni - ruska vojska, ruske specijalne službe," rekao je Zelenskij.

Kinezi tvrde da je situacija zabrinjavajuća

05:20 - Kineski premijer Li Keqiang izjavio je u petak da je situacija u Ukrajini "zabrinjavajuća" te da je važno podržati Rusiju i Ukrajinu u pregovorima o prekidu vatre.

WHO: Uništite opasne patogene

04:31 - Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) preporučila je Ukrajini da uništi opasne patogene koji se nalaze u laboratorijima javnoga zdravstva u toj zemlji kako bi spriječila mogućnost njihova "bijega" i širenja bolesti među stanovništvom.

Nitko nije napustio Mariupolj

03:45 - Nijedan civil nije uspio napustiti opkoljeni ukrajinski grad Mariupolj u četvrtak, a zbog ruskih napada u grad ne stiže ni hrana, voda i lijekovi, zbog čega je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij optužio Rusiju da provodi teror.

Napadnut institut u kojemu se nalazi eksperimentalni nuklearni reaktor

02:55 - Ruski zrakoplovi bombardirali su institut u ukrajinskom gradu Harkivu u kojemu se nalazi eksperimentalni nuklearni reaktor, a u obližnjem hostelu izbio je požar, rekao je u četvrtak visoki ukrajinski dužnosnik.

Ruski konvoj kod Kijeva

02:01 - Satelitske snimke snimljene u četvrtak pokazuju da se veliki ruski vojni konvoj, zadnji put viđen sjeverozapadno od Kijeva, u blizini aerodroma Antonov, uglavnom disperzirao i prerazmjestio, izvijestila je privatna američka kompanija.

Rusi se pregrupiraju?

01:45 - Ukrajinska vojska također je u svom dnevnom operativnom izvješću potvrdila izvješća koja upućuju na to da su se ruski vojnici razišli kako bi se pregrupirali i obnovili zalihe. No, američki obrambeni dužnosnik rekao je u četvrtak da su se ruske snage pomaknule 5 km bliže glavnom gradu Ukrajine.

Sastaje se Vijeće UN-a

01:35 - Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda sastat će se u petak na zahtjev Rusije, rekli su diplomati, kako bi razgovarali o tvrdnjama Moskve o američkim biološkim aktivnostima u Ukrajini.

Facebook i Instagram dozvoljavaju pozivanje na nasilje protiv Rusa

01:21 - Kompanija Meta Platforms dopustit će korisnicima Facebooka i Instagrama u nekim zemljama da pozivaju na nasilje protiv Rusa i ruskih vojnika u kontekstu invazije na Ukrajinu, pokazuju interni e-mailovi koji su bili dostupni Reutersu u četvrtak.

Evakuacija civila

01:12 - U sjeveroistočnoj regiji Sumi, više od 12.000 civila evakuirano je automobilima ili autobusima, priopćila je državna služba za hitne slučajeve. Ukrajina je u četvrtak otvorila sedam humanitarnih koridora za evakuaciju civila, ali nitko nije mogao napustiti opkoljeni lučki grad Mariupol, rekao je zamjenik ukrajinskog premijera.