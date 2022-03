Policija provodi očevid nakon pada objekta iz zraka na Jarunu, na terenu su policijski timovi specijalizirani za postupanje i reagiranje kod takve vrste događaja te nema razloga za uznemirenost građana, priopćio je u petak ujutro MUP navevši da je pronađen krater te dva padobrana.

U priopćenju objavljenom na internetskim stranicama Ravnateljstva policije navodi se da je zagrebačka policija (PUZ) u četvrtak nakon 23 sata zaprimila više dojava građana da su na širem području Jaruna osjetili detonaciju kojoj je prethodio pad objekta iz zraka.

"Na mjesto dojave su žurno upućene policijske ophodnje koje su na zelenoj površini na adresi Jarunska bb pronašli krater, dok su u široj zoni pronašli dva padobrana, za koje smo također prethodno zaprimili dojave građana", navodi se u priopćenju.

Oštećeno nekoliko parkiranih vozila, nema ozlijeđenih osoba

Policijski službenici osigurali su užu i širu zonu mjesta događaja gdje se obavlja očevid, uz sudjelovanje svih nadležnih službi. Za sada policija nema dojava o ozlijeđenim osobama na području šire zone mjesta događaja, a oštećeno je nekoliko parkiranih vozila. "Također, na terenu su policijski timovi specijalizirani za postupanje i reagiranje kod ovakve vrste događaja te u ovom trenutku nema razloga za uznemirenost građana", ističe Ravnateljstvo.

Medije je pozvalo "na odgovorno izvještavanje javnosti te iznošenje provjerenih informacija dobivenih od nadležnih službi, a kako bi spriječili širenje dezinformacija".

Građane je pozvalo da putem društvenih mreža ne dijele snimke i fotografije s mjesta događaja te zamolilo da, ako se zateknu u zoni postupanja policije, postup prema uputama policijskih službenika. Policija će kontinuirano objavljivati informacije koje su činjenično potvrđene, poručuju iz MUP-a.

'To bi mogao biti dron koji Ukrajinci koriste protiv Rusa'

Stručnjak za vojno zrakoplovstvo i urednik portala War zone Tyler Rogoway, pak, smatra da je moguće da se u Zagrebu srušio izviđački dron Tu-141 Strizh. NAkon što je pogledao fotografije, zaključio je da se gotovo sigurno radi o dronu. A smatra i da je najvjerojatnije stigao iz Ukrajine.

"Čvrsto vjerujemo da se radi o izviđačkom dronu koji izgleda kao raketa. Zacijelo se ozbiljno pokvario, preletio cijelu Mađarsku, da bi se na kraju srušio u Zagrebu. Nedavno je objavljeno da je Ukrajina u pogon stavila dronove još iz sovjetske ere, a koliko je meni poznato, Ukrajinci jedini na svijetu koriste dron Tu-141", napisao je Rogoway.

Objasnio je i kako je došao do tog zaključka. "Jedno krilo je ostalo netaknuto što nam je omogućilo da usporedimo fotografije. Naravno, zbunjujuće je i poprilično alarmantno da letjelica odleti tako daleko, ali što se tiče te vrste drona, to nije prvi put, pa čak ni i u ovom ratu. Prije samo nekoliko dana jedan se srušio u Ukrajini", piše. Dodaje da je moguće i da je moguće i da su Rusi iz svog skladišta izvukli takve dronove, ali da za to nema dokaza.

Kako se provukla pokraj zračne obrane NATO država?

Objasnio je i o kakvoj je letjelici riječ.

"Prilično fascinantnoj iz sovjetske ere. Međutim, Ukrajinci su je unaprijedili tijekom ruskog osvajanja Krima 2014. godine. Realno, ova letjelica je više krstareća raketa nego tradicionalna bespilotna letjelica. Lansira se iz prikolice, ruta se unaprijed odredi i služi za skupljanje obavještajnih podataka. I, da, ima i padobran, tako da se više puta može upotrijebiti", poručio je Rogoway.

Za kraj je napisao i da bi ovaj incident trebao zabrinuti NATO države koje je preletio na putu do Hrvatske, a da ga niti jedna protuzračna obrana nije "primijetila".