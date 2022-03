Bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji, Božo Kovačević tvrdi da se mijenja smjer rata u Ukrajini. Upozorio je da Kremlj nije uspio smijeniti vlast u Kijevu, a ne očekuje da bi se dva Vladimira, Putin i Zelenskij, mogli uskoro sastati.

“Mislim da je Rusija promijenila ratne ciljeve. Nije uspjela svrgnuti ukrajinski režim i sad radi program masovnog uništenja svega što u Ukrajini postoji, pokušaj istjerivanja stanovništva i nije više jasno koji je cilj Rusije. Nije jasno ni zašto je započeo rat. Zapad je prešutno prihvatio to da Krim nije u sastavu Ukrajine. Rusija je sama priznajući Donjeck i Luhansk i napavši Ukrajinu učinila bespredmetnim drugi Minski sporazum i potegnula pitanje Krima. Na kraju rata, morat će se voditi pregovori i, ako se Rusija u međuvremenu ne raspadne, pregovori će se voditi oko Luhanska i Donjecka, s tim što će do tad Ukrajina biti sravnjena sa zemljom, a ruska ekonomija devastirana", poručio je Kovačević za N1.

Ruski Vijetnam

Smatra da je donedavno bilo nedvojbeno da je ruska vojska nadmoćnija od ukrajinske, a da danas nije sigurno hoće li Rusi moći zauzeti cijelu Ukrajinu. Istaknuo je da iza rata slijede mirovni pregovori, što se moglo postići i bez posezanja za oružjem. Ipak, pitanje je u kakvom svijetu Putin živi.

“Putina će netko morati uvjeriti da je ostvario uspjeh i pobjedu. Cijeli ovaj rat je po mom mišljenju velika strateška Putinova greška. Glavni interes Amerike bio je primorati Putina da uđe u rat koji će izgubiti, namjestiti mu ruski Vijetnam. Nisu se morali previše truditi, Putin je sam uletio i proizveo situaciju koju su možda Amerikanci htjeli. Mislim da je Putinova greška usporediva s greškom Sadama Huseina i invazijom na Kuvajt", prisjetio se Kovačević još nekih ratova u svjetskoj povijesti.

Nada se da ovaj rat neće potrajati desetak godina kao vijetnamski, jer bi posljedice bile pogubnije za obje zemlje. "Bitna je suradnja s Kinom kojoj je sad važnije američko tržište. Kini su važne američke investicije u kinesku ekonomiju što Rusija ne može nadomjestiti", napomenuo je hrvatski diplomat.

EU nije vjerodostojna

Smatra da Europska unija nije vjerodostojan igrač na globalnoj sceni. “EU se u ovih tridesetak godina nije uspjela profilirati kao vjerodostojan igrač. Ona je kolateralna žrtva strateškog nadmudrivanja SAD-a i Rusije. EU postaje američki pijun i postaje sve manje relevantna kao međunarodni igrač, a tome je pridonio Putin pokrenuvši rat u Ukrajini. Putin je zato povukao iracionalan potez sa stajališta interesa Rusije", drži Kovačević.

Za Putina bi iracionalan mogao biti i revolt građana zbog sankcija, za kojeg Kovačević drži da je moguć. “Građani SSSR-a nisu imali drugo iskustvo života i nije ih bilo teško uvjeriti da nešto nije nužno. Dvije generacije Rusa su odrasle u slobodnom svijetu, znaju kako vanjski svijet funkcionira, imaju nekretnine po svijetu, stečene potrošačke navike i mogućnosti. Sad tih mogućnosti neće biti. Usto percepcija o Rusima se mijenja. Na unutarnjem planu to može rezultirati izljevom nezadovoljstva", ocijenio je.

Što nam jamči NATO?

Osvrnuo se i na pad sovjetskog drona u Zagrebu. “Pitanje je kakvu to sigurnost jamči NATO, ako takva letjelica može preletjeti nekoliko država? Što se tiče činjenica da je uopće poletjela u ovom smjeru, to je zasad enigma, ali to je takav rat u kojem možda nisu svi igrači na terenu pod izravnom kontrolom centra. I jedan civilni zrakoplov je srušen nad Ukrajinom. Kad se tako nešto dogodi, otvorena je mogućnost za brojne takve incidente. To je primjer kako se sukob iz Ukrajine može preliti u druge zemlje, a da to nije nužno namjera bilo ruske bilo ukrajinske vlasti", zaključio je Božo Kovačević.

