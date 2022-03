Šesnaesti je dan rata u Ukrajini. Ruska je vojska zauzela velik dio obale na Crnom moru, ali se još nije uspjela probiti do glavnog grada Kijeva. Razgovori na visokoj razini između Rusije i Ukrajine u Turskoj završili su bez prekida vatre. Procjenjuje se da ima stotine mrtvih ili ranjenih, dok je više od dva milijuna ukrajinskih izbjeglica do sada pobjeglo iz svoje domovine, tvrdi UN.

Ruski su mediji u proteklih nekoliko dana tvrdili kako Ukrajina ima biološko oružje kojim planira napasti Ruse. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij odgovorio je na optužbe Rusije koje su ga, kaže, učinile vrlo zabrinutim.

'Opet nas optužuju'

"Ja sam predsjednik adekvatne države, adekvatne nacije. I otac dvoje djece. Nikakva kemijska ili druga oružja za masovnu destrukciju nisu razvijena u mojoj zemlji. Cijeli svijet to zna. Vi znate to. I ako Rusija učiniti nešto takvo protiv nas, dobit će najteže moguće sankcije", poručio je.

"Optužuju nas opet! Da navodno razvijamo biološko oružje. Navodno pripremamo kemijski napad. To me jako brine, jer smo se više puta uvjerili: ako želite znati ruske planove, pogledajte za što Rusija optužuje druge. Širenje takvih optužbi u ruskim medijima pokazuje da su za to sposobni oni - ruska vojska, ruske specijalne službe," rekao je Zelenskij pa dodao:

"To pokazuje što žele učiniti. Već su učinili takve stvari u drugim zemljama. I učinit će to opet i opet i opet ako ih nitko ne zaustavi."

Ukrajina ima laboratorije za biološko oružje?

Podsjetimo, ranije ovog tjedna Rusija je tvrdila kako Ukrajina ima navodne laboratorije za biološko oružje. U srijedu je glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Maria Zaharova zatražila je transparentan odgovor Washingtona oko tih tvrdnji, koje je Kijev odbacio, a glasnogovornik Pentagona prozvao apsurdnima.

"Potvrđujemo činjenice, otkrivene u sklopu posebne vojne operacije, koje svjedoče hitnom pokušaju brisanja dokaza o biološkim vojnim programima u Ukrajini", rekla je Zaharova.