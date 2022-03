Bivši ministar obrane Ante Kotromanović za RTL je komentirao postoji li mogućnost za napad kemijskim oružjem na Kijev.

"Putinov blitzkrieg je propao i scenarij dva je da se kombinirano jakim vojnim pritiskom, gdje će koristiti sva raspoloživa sredstva, pa i kemijsko oružje, s novim snagama će pokušati Ukrajinu, kako ju je okružio, otkidati kao vuk s još žive životinje meso. Politički pritisak je da će kroz pregovore doći do željene situacije. Treba ponavljati da sve ovisi koliko će ukrajinska vojska izdržati i koliko može braniti gradove", kazao je.

Kotromanović je komentirao i 16 tisuća dragovoljaca iz Sirije koji dolaze u Ukrajinu.

"To je po meni kontra mjera. Dolaze puno onih s iskustvom, a i oni bez iskustva koji misle da je to igrica. Ako pošalje Asad vojsku pod geslom dobrovoljačkih snaga to će biti organizirani vojnici s iskustvom u urbanoj borbi", kazao je.

O čečenskoj vojsci: 'Ako si frajer, dođi jedan na jedan'

Osvrnuo se i na čečensku vojsku.

"Bitno je da si psihofizički spreman, da imaš oraganiziranu postrojbu, da imaš dobre zapovjednike. Borili smo se u BiH protiv mudžahedina koji su imali duže brade pa nije bilo straha. Ako si frajer dođi jedan na jedan, to neće utjecati na ukrajinsku vojsku. Odlučni su i zadali su znatne udarce, navodno je poginuo prvi čovjek čečenskih snaga koje su došle. Ne treba o tome brinuti, treba se koncentrirati da sustav obrane postave dobro", kazao je Kotromanović.