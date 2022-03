Vojni analitičar i bivši ministar obrane Ante Kotromanović gostovao je u RTL-u Danas gdje je govorio o ratu u Ukrajini.

"Rekao bih da je stanje na današnji dan takvo da je to sad pat pozicija za sve. Vidjeli smo početne uspjehe ruske armije sjeverno na granicama Ukrajine, istočno i na jugu, ali ona je zaglavila ispred velikih gradova. S druge strane, ukrajinske snage su uspješno obranile velike gradove i nisu dozvolile da to padne što je bilo vrlo bitno za njihov moral kasnije. Ali, oni nisu u stanju provoditi veće operativne protunapadne operacije, recimo poput neke operacije većih razmjera, deblokade Kijeva ili Harkiva ili većeg oslobađanja nekakvog prostora“, rekao je Kotromanović.

"Na taktičkoj razini smo ipak vidjeli da imaju sposobnost nekakvih taktičkih skupina veličine, recimo, bojne, u nekakvim predgrađima su razbili taktičke skupine ruske vojske, i to vrlo dobro i uspješno, čak i ovladali nekim manjim sredinama. Uočio sam i da specijalne postrojbe ukrajinske vojske vrlo dobro i sigurno rade svoj posao. Ako je istinit podatak da su oni uništili 30-ak helikoptera na tlu i ovo što sam pratio preko jednog prijatelja koji je također gore, koji radi u specijalnim postrojbama, to je jako dobar posao“, kaže, dodajući da im ulaze u pozadinu, udaraju im po bokovima, napadaju logističke kolone i rade jako veliku štetu.

Potpuni zaokret

Za moćno oružje bayraktar kaže da se proslavio još u armensko-azerbejdžanskom ratu, gdje smo vidjeli njegovu ubojitost. "To je oružje budućnosti. On nosi do 50 kilograma različitih tipova raketa na sebi. Efikasan je po svemu, najefikasniji kad napadate nezaštićene kolone iz zraka. Da, i on se može uništiti. Ovih danas sam razgovarao s prijateljem koji kaže da Hrvatska razvija dron, dron-kamikaza koji može nositi 200 grama eksploziva bilo gdje, maltene se može čovjeku zabiti u usta i eksplodirati. To je oružje budućnosti, po mojoj procjeni, iduće generacije novih borbenih aviona, oni će biti bez posade, recimo, šesta generacija, to će biti besposadni avioni“, rekao je.

Komentirajući izjave Zelenskog koji kaže da im NATO nije prioritet, Kotromanović veli da je to potpuni zaokret. "Mislim, zašto je počeo rat!? Vidio sam danas da je rekao da bi razgovarao o Krimu i o pokrajini Donbas. Postavljamo pitanje, ako je to točno to što je danas rekao, zbog čega onda danas imamo rat u Ukrajini? Zašto to nije rekao prije mjesec dana i bio spreman razgovarati s Putinom“, kaže.

Rusi su malo usporili, a na pitanje je li to strateško pregrupiranje ili su to neki logistički problemi, Kotromanović kaže da Rusi nemaju iskustva još od Drugog svjetskog rata u ovako velikim planiranjima operacija tipa pomorsko-zračno-kopneno-desantna bitka, gdje kompletna armija ili dvije armije napadaju državu.

"Ovi za sada ne mogu uzeti nikakav veći grad, sad ćemo se vratiti ponovno na Kijev, što će, naravno, biti majka svih bitaka. Ja vjerujem da se Kijev može održati. Ukrajinska vojska je dobila više od 12.000 projektila različitog kalibra, to su protuoklopna sredstva, dobili su Stingere, a vidjeli smo da oni mogu bez problema dominirati i kontrolirati nebo do tri ili četiri tisuće metara. Ako njih dvojica (Zelenski i Putin) ne sjednu ozbiljno i ne dogovore se o nekim stvarima, bit će to krvava bitka“, kaže Ante Kotromanović.

