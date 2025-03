Nakon razmjene šala Plenkovića i Macrona, Vučić se pohvalio: 'Mene zove iz čista mira'

Predsjednik Francuske Emmanuel Macron i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u nedjelju su imali telefonski razgovor. Francuski predsjednik nakon razgovora je napisao objavu na ćirilici u kojoj je izražava podršku Srbiji na putu prema EU.

"Razgovarali smo o bilateralnim temama i napravili presjek nakon njegovih nedavnih kontakata u Bruxellesu. Ponovio sam mu svoju želju da Srbija nastavi napredovati na svom europskom putu", napisao je Macron.

Francuski predsjednik nije se osvrnuo na višemjesečne studentske blokade i prosvjede u Srbiji.

Vučić: 'Mi ponekad iznenada razgovaramo'

Vučić se također oglasio o razgovoru s Macronom. Gostujući na TV Pink, srpski predsjednik rekao je da je razgovor s Macronom bio "vrlo dobar" te kako vjeruje da prijateljstvo i partnerstvo s Francuskom građanima Srbije donosi veliku korist.

"Prošli smo kroz više važnih tema. Mi ponekad iznenada razgovaramo. S Macronom imam drugačiji odnos, nekad pozovem ja njega, nekada on mene iz čista mira pa razgovaramo o svemu. Jučer je bio jedan od takvih dana gdje je on mene zvao i razgovarali smo o svemu. Ponosan sam na naše prijateljstvo, jer mislim da Srbiji to prijateljstvo donosi mnogo", rekao je Vučić dodajući da Macron planira posjetiti Srbiju u travnju ove godine.

'Zadirkivanje' s Plenkovićem

Macron njeguje dobar odnos i s premijerom Andrejem Plenkovićem.

Podsjetimo, francuski predsjednik je nakon sastanka europskih lidera u Bruxellesu - gdje se raspravljalo o Ukrajini i naoružanju Europe - objavio fotografiju s hrvatskim premijerom ispod koje je na hrvatskom jeziku napisao: "U pravom prijateljstvu, dragi prijatelju, doći će naš trenutak."

"Hvala Andrej i bravo. Hrvatski premijer odlazi, a upravo je sa svojom ekipom pobijedio je francusku nogometnu reprezentaciju", pojasnio je Macron novinarima taj trenutak, kada ga je Plenković 'omeo' u davanju izjave dobacivši mu u prolazu: "Eto, to je to, 2:0".

Macron je inače veliki ljubitelj nogometa i navijač Marseillea.

