15. je dan rata u Ukrajini

Rusi su u srijedu u 9 sati prekinuli vatru i omogućili uspostavu humanitarnih koridora iz Energodara, Sumija, Izjuma, Mariupolja, Volnovahe, Vorzela, Borodjanke, Buče, Irpena i Gostomela

U četvrtak bi se mogao držati četvrti krug pregovora Ukrajine i Rusije, dogovoren je sastanak ruskog i ukrajinskog ministra vanjskih poslova

Iz Ukrajine je izbjeglo oko 800.000 djece

Bez struje je ostala NE Černobil, zbog čega prijeti isparavanje radioaktivnog goriva

Osude napada na dječju bolnicu

7.15 - Britansko Ministarstvo obrane objavilo je priopćenje u kojem su kazali da Rusija i dalje sporo napreduje u Kijevu. Prema navodima britanskih obavještajaca, ruske trupe i dalje trpe gubitke od strane ukrajinskih snaga, a zračna aktivnost iz Rusije značajno je smanjena. Velika Britanija uvjerena je da je Rusija uključila regrutirane vojnike u svoje snage unatoč javnim uvjeravanjima da neće.

6.55 - Glavni tajnik UN-a António Guterres osudio je bombaški napad na dječju bolnicu i rodilište u Mariupolju, nazvavši ga "strašnim". Ukrajina je optužila Rusiju da je bombardirala medicinske ustanove kada je trebao biti prekid vatre. U napadima je ranjeno najmanje 17 ljudi, a djeca i ostali ostali su zarobljeni ispod ruševina.

Rusi ispalili 710 projektila na Ukrajinu

6.15 - Ruske snage su od početka rata ispalile 710 projektila na ciljeve u Ukrajini, priopćio je izvor iz američkog ministarstva obrane, piše CNN.

Sastanak ministara u Turskoj

6.00 - Turska će u četvrtak biti domaćin ministrima vanjskih poslova Rusije i Ukrajine na njihovom prvom sastanku otkad je počela ruska invazija na Ukrajinu. Sergeja Lavrova i njegovog kolegu Dmitra Kulebu dočekat će turski ministar vanjskih poslova Mevlut Cavusoglu u Antaliji, ljetovalištu popularnom među ruskim turistima. I Lavrov i Kuleba u srijedu su već došli u Tursku. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, koji ojačava napore medijacije od početka krize, ocijenio je u srijedu da "Turska može istovremeno razgovarati i s Ukrajinom i s Rusijom". "Radimo na tome da se izbjegne da se kriza pretvori u tragediju", naglasio je.

Kuleba je u srijedu u video snimci na Facebooku rekao da će učiniti sve kako bi pregovori bili što je moguće učinkovitiji, istovremeno rekavši kako ima "ograničena očekivanja". "Nemam velike nade ali napravit ćemo sve kako bismo izvukli maksimum", rekao je, dodajući da će "sve ovisiti o instrukcijama koje je Lavrov dobio prije susreta". Atmosfera prije razgovora prilično je napeta, a ukrajinski ministar nazvao je nedavno za CNN svog ruskog kolegu "suvremenim Ribbentropom", referirajući se na Hitlerovog ministra u Drugom svjetskom ratu. Putovanjem u Antaliju Lavrov je prvi puta izašao iz Rusije od početka ruske agresije na Ukrajinu 24. veljače.

Pomoć SAD-a

5.30 - Zastupnički dom američkog Kongresa izglasao je u srijedu kasno navečer usvajanje velikog vladinog zakona o financiranju koji uključuje 13,6 milijardi dolara pomoći Ukrajini, piše CNN.

Kamala Harris, američka potpredsjednica stigla je u Poljsku kako bi riješila pitanja oko vojnih aviona za Ukrajinu. Tamo će se susresti s predsjednikom Andrzejom Dudom, premijerom Mateuszom Morawieckim te ukrajinskim izbjeglicama.

Napadi preko noći

5.00 - Ruski ratni zrakoplovi izveli su preko noći napade na sjeveroistočni grad Okhtirku, u regiji Sumi, rekao je visoki lokalni dužnosnik. Čelnik regionalne državne uprave Dmytro Zhyvytsky kaže da su u četvrtak oko 00:30 po lokalnom vremenu pogođena stambena naselja i plinovod. Oko 10 minuta kasnije bombardirana su i predgrađa glavnog grada regije Sumi i selo Bytytsia, kaže on. Regionalne vlasti kasnije su objavile kako su u noćašnjem napadu ruskih snaga na grad Okhtirku u regiji Sumi poginuli dječak (13) te dvije žene, piše Guardian.

"Protivnik je pogodio stambene zgrade, petero ljudi je spašeno iz ruševina, od čega je dvoje djece", potvrdile su vlasti. Ruska vojska nije komentirala prijavljene napade.

Tri humanitarna koridora za evakuaciju civila trebaju se otvoriti od 9 sati po lokalnom vremenu. U srijedu je oko 5.000 ljudi evakuirano iz Sumija, glavnog grada regije koji je već danima pod teškim ruskim bombardiranjem.

Procjena o broju poginulih

4.10 - Službena američka procjena o broju poginulih ruskih vojnika u invaziji na Ukrajinu iznosi između 5 i 6 tisuća, rekli su dužnosnici za CBS News. Broj ozlijeđenih procjenjuje se na između 15.000 i 18.000, polazeći od pretpostavke da je broj ranjenih obično tri puta veći od broja ubijenih. Američki dužnosnik koji je želio ostati neimenovan nazvao je to "vrlo visokim gubitcima" i usporedio ih s nekima od borbi u Drugom svjetskom ratu.. Ukrajina tvrdi da je 12.000 ruskih vojnika poginulo u borbama. Prošli tjedan Rusija je priznala 500 žrtava. BBC naglašava da je sve te podatke vrlo teško provjeriti.

4.00 - Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenskij njemačkom Bildu dao je veliki intervju. Rekao je da je na početku ruske invazije mogao otići iz zemlje i biti na sigurnome, ali da je odlučio ostati uz narod koji podupire tu njegovu odluku. "Upravo su mi javili da je u Mariupolju napadnuta dječja bolnica. Još nemam podataka o žrtvama, ali doista se nadam da su se tamo ljudi uspjeli skloniti. Kako netko to može učiniti? To rade samo životinje, zvijeri. Što im je to ušlo u glave?", rekao je. Više pročitajte OVDJE.