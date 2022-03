Ivan Selak, umirovljeni brigadir Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i jedan od najboljih pilota Domovinskog rata, gostujući na televiziji N1 rekao je kako mu je, kao borbenom pilotu, teško objektivno govoriti o stanju na bojištu u Ukrajini. Kaže da je to zato jer je ''kao čovjek i kao pilot uvijek na strani onoga kojeg se tuče''.

'Rusi su superiorni u zraku'

“Ne mislim da ukrajinske zračne snage imaju ikakvu mogućnost dominirati ili parirati zračnim snagama Rusije. Na srednjim i velikim visinama apsolutnu dominaciju ima rusko zrakoplovstvo. Priče o tolikom broju oborenih letjelica su želje onih koji i plasiraju te informacije. Naravno, letjelice se ruše sredstvima koje Ukrajinci posjeduju. U samom početku rata, prva dva dana ruske zračne snage uspjele su uništiti velik broj aviona na zemlji, velik broj aerodroma, uglavnom većinu svih stacionarnih radarskih postaja, no ono što je teško uništiti su pokretni sustavi protuavionske zaštite”, rekao je Selak.

Objasnio je i zašto nema zračnih sukoba.

“Nema ih zato što su Rusi superiorni u zraku i zato što su uništili dio flote na zemlji, srušili one koji su se podigli. Rusi su vjerojatno već dovukli sustav S400. Nema ih i zato što su Ukrajinci prilično zapostavili i ratno zrakoplovstvo i vojsku”, smatra umirovljeni brigadir.

'Ponavljaju gradivo iz Sirije'

Kaže da je Ukrajina nakon osamostaljenja zapostavila svoje oružane snage, a pojedini piloti bavili su se taksiranjem na crno da bi preživjeli. Za razliku od Amerikanaca, kaže, Rusi imaju puno manje iskustva u stvarnim borbenim uvjetima.

“Borbena iskustva imaju iz Sirije. U početku su koristili samovođena i vođena sredstva, kasnije su se malo razbahatili kada su vidjeli da ih ISIL-ovci nemaju čime rušiti. Ono što su sada napravili u Ukrajini je samo ponavljanje gradiva iz Sirije, ponavljanje gradiva u krivo vrijeme i na krivom mjestu. Svima je poznato da imaju jako dobro samovođeno i vođeno raketno naoružanje”, kaže Selak.

'Zatvorimo zračni prostor i idemo se sukobiti...'

Prokomentirao je i zahtjev Ukrajine da se zabrane letovi nad tom zemljom.

“Iskreno, kao borbeni pilot ću reći, ja ne bih zatvarao ni Sjeverni tok 1 ni Sjeverni tok 2, ne bih uvodio sankcije. Zatvorio bih im zračni prostor iznad Ukrajine – da silniku pokažete da možda imate većega od njega. To što on radi je užas za svijet. Zatvaranje zračnog prostora iznad Ukrajine može biti uvod u treći svjetski rat, znam to, ali, idemo se sukobiti…”, kazao je.

Za većinu ukrajinskih MIG-ova 29 rekao je da nisu upotrebljivi.

''Ako od 2014. znate kakvog susjeda imate, osposobili biste ih. Zapad neće ništa učiniti i, ako se eventualno dignu, samo će biti uništeni u zraku”, smatra Selak.

