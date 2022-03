"Sankcije su ranije bile i Iranu i Venezueli, ali nijedna od njih se ne može usporediti po količini s ovim što se napravilo Rusiji. To je ekvivalent financijske atomske bombe, koja je uništila sve i gura ih ubankrot, država se ne može zaduživati, ljudi su pohrlili na bankomate, firme napuštaju zemlju, vidimo financijsku izolaciju na razini Sjeverne Koreje. Rusi se pouzdaju u Kinu, ali niti Kinezima ne odgovara takav odnos jer ni oni sebe ne mogu preopteretiti da bi pomogli Rusima”, rekao je za N1 televiziju ekonomist Vuk Vuković.

Udarac na bankarski sektor najjača sankcija

Vuković smatra da je udarac na bankarski sustav možda najjača sankcija.

"Kriza 2008. godine bila je razorna zato što je bila financijska. Kad je financijska kriza, kad se zaustave tokovi novca, firme ne mogu doći do novca i teško se oporavljaju. To se događa Rusiji. Kad se doda zadnji izvor prihoda koji su imali, a to je nafta, a embargo se već događa, jer kad se gleda hrpa stranih dobavljača odbija rusku naftu, iako ih nude na popustu. Nitko ne želi kupovati rusku naftu da ih se ne optuži da financiraju rat, tako da je taj embargo de facto već počeo", kaže Vuković i dodaje kako će odluka da se ne otvara burza i da se ne trguje vrijednosnim papirima trajati sve dok to Vladimir Putin ne odluči promijeniti.

"Mjera je uvedena da se spriječi dodatni pad vrijednosti svih firmi, jer neke od njih su doživjele pad od 90 posto. Postoji opasnost da firme bankrotiraju, ljudi gube poslove. To će se događati. Zabrana trgovanja je odgađanje neodgodivog", rekao je Vuković.

'Nikad se ovako nešto nije dogodilo, da se jednu zemlju faktički potpuno uništi'

Komentirao je i činjenicu da su neke kreditne agencije smjestile ruski kreditni rejting u 'smeće'.

"Ne samo da je spušten rejting, nego se zemlja uopće ne može zadužiti i država se nema na koji način zadužiti, može interno, ali domaći komitenti su isto u problemi likvidnosti. Vrlo brzo onda postaje problem solventnosti. Nikad se ovako nešto nije dogodilo, da se jednu zemlju faktički potpuno uništi. Ja ne vidim način, osim nakon što se ponovno sve pusti u promet, da se uopće izvade iz problema u nekakvom srednjem roku", smatra Vuković.

'Za Europu kratkoročno će biti bolno, ali srednjeročno i dugoročno je dobro'

Logičnom je ocijenio reakciju ruske države, koja prijeti nacionalizacijom imovine svjetskih kompanija koje su povukle poslovanje iz Rsuije.

"To država uvijek ima pravo učiniti, nacionalizirati imovinu. To se na međunarodnim sudovima može srušiti, jer je to krađa privatne imovine. Firme koje su to napravile, svjesne su tog poteza, one podržavaju svoje države i vlade u tim odlukama, svi će pretrpjeti gubitke, ali svjesno to rade. Europa je brzo ušla u sankcije, bez obzira na ovisnost o ruskoj nafti. Kratkoročno će biti bolno, ali srednjeročno i dugoročno je dobro, jer se mičemo od ovisnosti o Rusiji. Rusija je imala moć, i bila je svjesna nje, ali ovim potezima se tu moć drastično smanjuje", rekao je.

Što se Kine tiče, ni toj zemlji ne odgovara da toliki volumen transakcija ide prema Rusiji.

"Vidjet ćemo što će oni odlučiti. U pravilu Kini s jedne strane kratkoročno ne paše, ali će im dugoročno Rusija postati vazalna država", rekao je Vuković.

Hrvatska? 'Od svih energenata, najveći je problem cijena nafte'

Govoreći o otpornosti Hrvatske, zemlja je sad puno otpornija na krizu, nego što je to bila, primjerice, 2008. godine.

"Ona kriza nas je uhvatila ne toliko iz Amerike, nego iz Europe se prelila prema nama. U ovom slučaju nemamo toliku niti vanjskotrgovinsku ovisnost o Rusima. Dio toga će se smanjivati, dolazi toplo vrijeme pa neće biti potražnje za plinom, naprosto će se dobavljači tih firmi i distributeri morati prilagoditi brzo. Od svih energenata, najveći je problem cijena nafte. Tu će situacija eksalirati i ići na gore i gore", rekao je Vuković, dodavši da bi najbolje bilo da na određeni period potpuno ukinu trošarine, što su napravile neke države.

