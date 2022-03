Davor Štern, stručnjak za naftni biznis i nekadašnji predsjednik uprave nacionalne naftne kompanije Ine u intervjuu za Novi list istaknuo kako se ne nazire kraj rasta cijena nafte te kako to sada više nije posljedica trgovaca nego rata u Ukrajini.

" Dokle god to bude trajalo, možemo očekivati rast cijena, bez utjecaja trgovaca. Crno more je praktički zatvoreno za izvoz derivata i nafte iz Rusije, ne zbog toga što je izvoz zabranjen, nego zato što brodarske kompanije nevoljko tamo šalju svoje brodove. Vozarine su, ujedno, porasle za dva i pol do tri puta. Banke nevoljko financiraju trgovinu s Rusijom, iako energenti nisu pod embargom, a isto vrijedi i za osiguravajuća društva. Sve to dovelo je do povećanja cijene nafte na Mediteranu, ali poskupjela je i u SAD-u. Tamo rade trgovci, a ovdje rade prilike", pojašnjava.

'Ne bih isključio ni dvjesto ili više dolara po barelu'

A ako se pak zabrani uvoz ruske nafte i plina, "možemo očekivati neviđene cijene". " Ne bih isključio ni dvjesto ili više dolara po barelu ili dvije i pol tisuće eura za tisuću kubika plina", jasan je. Ne vjeruje da bi zemlje OPEC-a mogle olakšati situaciju. Zemlje OPEC-a su u dobrim odnosima s Rusijom, a i pitanje je koliko bi mogle u kratkom roku povećati proizvodnju.

No zato bi ova situacija mogla biti zlatna prilika za riječku rafineriju i Janaf.

Položaj koji daje veliku prednost

" Položaj rafinerije na moru mogao bi biti ogromna prednost. I ne samo rafinerije, nego i Janafa. Jer i mađarska MOL-ova rafinerija može dobivati naftu preko Janafa koji je projektiran i izgrađen za puno veće kapacitete nego što ih je ikad koristio. Ovo bi, koliko god situacija bila složena, moglo biti zlatno vrijeme Janafa. Ako dođe do zaustavljanja nafte iz Rusije, Janaf bi apsolutno mogao profitirati. Osim toga, Janaf može služiti i kao veliko skladište nafte i derivata, čime bi Hrvatska mogla znatno povećati zalihe za svoje potrebe", zaključuje.