Dva tjedna nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin pokrenuo invaziju na Ukrajinu, ruski "precizni napadi" postali su puno manje precizni, a ruske trupe se muče kako bi osvojile teritorij, piše u analizi početka rata u Ukrajini CNN.

Uoči invazije, neki američki dužnosnici predviđali su da će Kijev pasti u roku 48 do 72 sata nakon početka napada. No, i nakon dva tjedna, glavni ukrajinski grad je još uvijek u rukama Ukrajinaca. Usprkos najavama da će ukrajinska država biti "dekapitirana", Voldomir Zelenskij se još uvijek svakodnevno javlja svojim objavama iz slobodnog Kijeva. Putin je prije napada posprdno tvrdio kako "Ukrajina nije prava država", a da je tako, vjerojatno bi se dosad raspala. No, iako je u tu državu dovukao čak 150 tisuća dobro opremljenih vojnika, prema američkoj procjeni, oni su u dva tjedna uspjeli uspostaviti kontrolu nad tek 10 posto Ukrajine.

Prije invazije i ukrajinski narod, a i vlast, smirivali su paniku i uglavnom govorili da rata neće biti. Nakon što je počela invazija, bunt je brzo narastao i stanovnici Mariupolja, Zaporožja i Kijeva odlučno su poručili: 'Idem u rat. Ovo je moja zemlja".

Problemi na vojnom planu

Diljem Kijeva postavljena je obrana i veliki broj kontrolnih točki. Ukrajinske snage, na iznenađenje mnogih, pokazale su se kao snalažljive i i učinkovite protiv snažne ruske vojske koja se muči kako bi napredovala na teritoriju druge države. Male i mobilne jedinice koje poznaju teritorij presjekle su ruske konvoje. Protutenkovsko naoružanje koje su Ukrajinci uglavnom dobili od SAD-a i Velike Britanije ostavljaju ruske tenkove u vatri i dimu na cestama diljem države. Turski dronovi pokazali su se sjajno preciznima u borbi protiv Rusa.

No, sve to ne znači da Ukrajinci pobjeđuju u ratu. CNN u analizi piše da oni ni ne mogu pobijediti većinom superiornije ruske snage, ali sudeći prema dosadašnjim dokazima, pojačani oružjem i drugom pomoći koja stiže preko poljske granice, još uvijek mogu govoriti da iz Putin nije pobijedio.

Strašna ruska vojna kolona dugačka više od 60 kilometara, o kojoj se od početka invazije govori sa strahopoštovanjem, još uvijek nije došla do Kijeva, a ukrajinska protuzračna obrana se pokazala boljom nego se očekivalo u rušenju krstarećih projektila i ruskih borbenih aviona. Kao najvažniju stvar ističe se činjenica da ruska vojska još nije zauzela niti najvažnije položaje sjeverno i južno od Kijeva, a za koje je bio plan da se zauzmu na početku kampanje. Čak i na jugu zemlje, gdje su Rusi naišli na manji otpor Ukrajinaca, još uvijek nisu zauzeli lučki grad Mariupolj, koji je samo na pola sata vožnje od ruske granice.

Putin je zaboravio na važnu lekciju iz ruske povijesti

Kada je pokušao objasniti svoju invaziju na drugu suverenu državu, Putin je kazao da će, u protivnom, Ukrajina postati platforma za Zapad kako bi napravio invaziju i uništio Rusiju. Čini se kako se preračunao u očekivanom otporu tome da "proguta" državu za koju, u svojem objašnjenju povijesti, smatra da nema pravo postojati.

"Kada je kretao u ovo kockanje, čini se kako je zaboravio događaje koji su doveli do kraja Ruskog Carstva", napisali su Liana Fix i Michael Kimmage u Foreign Affairsu. "Zadnji ruski car, Nikola II., izgubio je rat protiv Japana 1905. godine. Kasnije je pao kao žrtva Boljševičke revolucije. Nije samo izgubio krunu, nego i život. Lekcija: autokratski vođe ne mogu gubiti ratove i ostati autokrati", pišu.

Pretpostavlja se da je, možda potaknut anemičnim odgovorom Zapada na njegovu aneksiju Krima 2014. godine, Putin podcijenio galvanizirajući učinak rata u Ukrajini. S druge strane, NATO je rijetko kada ranije djelovao tako fokusirano pa je velika količina protutenkovskog oružja odmah stigla na ukrajinsku granicu.

Prije invazije, kada se raspravljalo o sankcijama Rusiji, nitko nije mogao zamisliti da će se ruske institucije "otkačiti" od međunarodnog bankarskog sustava, zamrzavati imovina velikog broja ruskih oligarha, zaustaviti ili smanjiti uvoz ruskog plina i nafte kao i zaustaviti projekt plinovoda Sjeverni tok 2. A sve se to dogodilo nakon Putinova napada na Ukrajinu.

Hoće li Putin poduplati ulog?

Velike kompanije su jedna za drugom objavile kako odlaze iz Rusije te stanovnici u Moskvi i drugim gradovima više ne mogu nabaviti proizvode na koje su se navikli nakon pada SSSR-a. Ruska valuta sada vrijedi više nego duplo manje nego je to bilo sredinom veljače.

Uz loše stanje na bojišnici, Kremlj je pretrpio i niz poraza na komunikacijskom planu jer je ukrajinski predsjednik Zelenskij dobio ogromnu podršku javnog mnijenja u većem dijelu svijeta. Njegov i ukrajinski otpor doveli su do toga da su nogometni stadioni "obojeni" u boje ukrajinske zastave, a masovni skupovi podrške održavaju se diljem svijeta. S druge strane, Putin se čini izoliranim.

CNN navodi kako je sada ključno pitanje hoće li ljutiti ruski vođa, usprkos tome što tvrdi da "specijalna operacija" ide prema planu, uduplati ulog s još jačim vojnim arsenalom: balističkim i krstarećim raketama, razornim raketnim sustavima i temobaričnim bombama. Hoće li pretvoriti Kijev u drugi Grozni, čečenski grad koji je sastavio sa zemljom u prvoj godini svoje vladavine.

Direktor CIA-e William Burns kazao je u utorak da je Putin "posvećen tome da dominira i kontrolira Ukrajinu" te je predvidio "gadnih nekoliko narednih tjedana" s velikim brojem civilnih žrtava uz snažan otpor Ukrajinaca. Za kraj, CNN piše da je alternativa tim "gadnim tjednima" da se na diplomatskom planu i u pregovorima Rusa i Ukrajinaca dođe do nekog rješenja koje će svima biti zadovoljavajuće.