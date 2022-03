Nakon što se bivši ukrajinski predsjednik, proruski orijentirani Viktor Janukovič obratio svom sadašnjem kolegi Volodimiru Zelenskom, još se jedan bivši ukrajinski predsjednik obratio Vladimiru Putinu.

“U Ukrajini za njega imamo samo jedan odgovor – bježi iz Ukrajine! Ruske postrojbe, izađite iz Ukrajine. Imamo i jače riječi za to. A znate li gdje je njemu mjesto? U Haagu. On je ratni zločinac. Ne vidim drugo rješenje izlaza iz krize. Moja osobna poruka Putinu je: Pažljivo prouči Miloševićev slučaj jer ćeš sjediti na istoj optuženičkoj klupi”, poručio mu je Petro Porošenko u razgovoru za N1.

Porošenko se, za razliku od Putina i Janukoviča, nalazi u Kijevu. Tvrdi kako ruske postrojbe gađaju civilne objekte.

“Mislim da se Hrvati još uvijek sjećaju kako je spavati tijekom rata i kako preživjeti rat. Ja sam u središtu Kijeva, manje od 10 kilometara od mene nalaze se ruske postrojbe. Samo jučer i prekjučer oni su gađali civilne objekte u Kijevu, a danas smo evakuirali civile iz Buče, Irpina, Hostomela, ponosan sam što smo samo iz tih mjesta evakuirali više od 8000 građana. Ta su mjesta potpuno uništena, više ne postoje. To je politika Rusije – uništiti sve pred sobom”, rekao je Porošenko te se zahvalio hrvatskim medijima na prenošenju vijesti, ali i premijeru Andreju Plenkoviću i narodu zbog solidarnosti.

Radikalisti u rodilištu

“Mi definitivno mislimo da se borimo za demokraciju. Ovo je borba protiv zla, protiv vraga, ludog manijaka Putina koji je u samo posljednja dva dana u Mariupolju ubio više od 1400 građana, civila, uključujući i djecu. Oni napadaju rodilište, dječju bolnicu… Najšokantnije je što je njihov ministar Sergej Lavrov, koji je isto ratni zločinac, rekao da je to bio prethodno planirani napad”, rekao je Porošenko.

Lavrov je tijekom četvrtka izjavio kako je spomenuto granatirano rodilište već neko vrijeme bilo pod nadzorom bojne Azov i drugih radikalnih skupina. Dodao je da su sve trudnice i medicinske sestre evakuirano, no Porošenko je pokazao fotografije na kojima se vidi da majke s bebama stoje pred razorenim objektom, a da ozlijeđene žene odvoze u druge bolnice.

“Pogledajte, trudnice, djeca… To je po Rusima radikalna Ukrajina. Ovo na slici je novorođenče i evakuacija iz bolnice ranjene majke i trudnice. Najradikalniji Ukrajinci, po Lavrovu, su naša djeca, i zato je u ova dva tjedna ubio više od 50 djece. Ako to nije ratni zločin, što onda jest? Danas imamo jednu od najjačih vojski na svijetu. Ponosan sam što smo zaustavili najveću vojnu mašineriju na svijetu, kriminalnu mašineriju. Jedino što želimo je da budemo slobodni”, rekao je Porošenko.

Rat protiv Zapada

Istaknuo je kako se Putin ne bori toliko protiv Ukrajine, koliko protiv Zapada, odnosno vrijednosti koje bi Ukrajinci htjeli usvojiti. Dodaje da sada ukrajinski narod demonstrira jedinstvo i želi mir.

“Ovo nije rat protiv Ukrajine, nego protiv cijelog Zapada, protiv naših vrijednosti. Ne postoji nijedna druga nacija koja želi mir koliko Ukrajina. Podupiremo sve diplomatske napore i sada demonstriramo jedinstvo. Nemamo više vladu i oporbu, svi smo sada jedinstveni i svi mi štitimo naš narod. Podupiremo rješenja koja se tiču prekida vatre, povlačenja Rusa, ali imam loša iskustva iz pet godina pregovora s Putinom. Putinu se ne može vjerovati, nikad nije održao obećanje. On misli da može nastaviti napade, on ide onoliko daleko koliko mu mi dopustimo. On sada ide dalje, neće stati u Ukrajini, nego će nastaviti dalje. Bori se za vezu između Krima i Donbasa. Nitko ga sada neće zaustaviti ako mi izgubimo. Povući će vezu između Kalinjingrada i Ukrajine kroz Litvu i zato moramo biti jedinstveni i dobiti najbolje naoružanje i onda će ukrajinska vojska moći zaustaviti Rusiju i obraniti Europu”, rekao je Porošenko.

'Zahvalni smo za sankcije, ali dajte nam MiG-ove

Ponovio je da traže uspostavu zone zabrane leta nad Ukrajinom. Ako ne dobiju to, poručio je, tražit će MiG-ove 29 od svih zemalja u okruženju. “Imamo najbolje pilote, zaštitit ćemo nuklearke, civilne objekte i ukrajinsko nebo. To je win-win oblik suradnje, zadovoljni smo odlukom poljske vlade, isto očekujemo od slovačke, rumunjske i češke vlade”, rekao je Porošenko i dodao kako ima lošu vijest za NATO, a to je da su oni već u ratu.

Pentagon je, doduše, odbio ideju Poljske za slanjem MiG-ova. “Možemo ih dobiti bez Pentagona. Svaki sat rata bez tih borbenih aviona znači dodatne smrti Ukrajinaca. Svaki sat znači ukrajinsku krv. Mi smo spremni primiti avione od bilo koga, izravno, neizravno. Zahvalni smo za sve što radi EU, ali ovo je važno. Zahvalni smo za sankcije, ali svaki dan dok Putin odbija povući vojsku i ubija Ukrajince te sankcije moraju biti sve strože. Još oružja, još sankcija, status kandidata i novi Marshallov plan za Ukrajinu, to su četiri stvari koje je potrebno učiniti sada”, rezolutan je bivši ukrajinski predsjednik.

Ponovno je naglasio da je Ukrajina primjer svima kako treba djelovati. Vjeruje da su strani partneri to prepoznali. “Članice EU-a i drugi Zapadni svijet nikada nisu bili tako jedinstveni što se sankcija tiče. Bravo EU, bravo SAD, bravo ostale članice NATO-a! Hvala što ste pokazali jedinstvo. Ali molimo, nemojte sada stati, budite odlučni u djelovanju jer jedino tako možete spasiti svijet”, apelirao je Porošenko.

Najnovije informacije o ratu u Ukrajini čitajte OVDJE.