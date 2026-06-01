KAOS NA BLISKOM ISTOKU

Amerikanci napali Iran: Eksplozije u Kuvajtu, pojavila se snimka balističkog projektila

Amerikanci napali Iran: Eksplozije u Kuvajtu, pojavila se snimka balističkog projektila
Foto: Ilustracija: Sgt. Trent Henry/U.S. Marines/Zuma Press/Profimedia

Iranska revolucionarna garda (IRGC) je pak priopćila da je gađala zračnu bazu koja je rano u ponedjeljak korištena za napad na telekomunikacijski toranj na otoku Sirik

1.6.2026.
6:30
Erik Sečić
Središnje zapovjedništvo SAD-a (CENTCOM) u ponedjeljak je objavilo da je tijekom vikenda provelo "obrambene napade" na iranske radarske položaje te zapovjedne i kontrolne centre za bespilotne letjelice u iranskom Goruku i na otoku Qeshm. 

U objavi na platformi X, CENTCOM navodi da je SAD odgovorio na "agresivne iranske postupke", koji uključuju obaranje drona MQ-1 iznad međunarodnih voda. 

Naveli su da su američke snage uništile "iranske sustave protuzračne obrane, zemaljsku upravljačku postaju te dvije bespilotne letjelice za jednokratni napad koje su predstavljale jasnu prijetnju brodovima koji plove regionalnim vodama", prenosi Al Jazeera

Eksplozije u Kuvajtu

Društvenim mrežama širi se snimka koja navodno prikazuje iranski balistički projektil koji je korišten u napadu na američke snage u Kuvajtu. 

Glavni stožer kuvajtske vojske priopćio je u ponedjeljak da se njihova protuzračna obrana "trenutačno suočava s neprijateljskim raketnim napadima i napadima bespilotnih letjelica".

"Ako se čuju zvukovi eksplozija, riječ je o posljedicama presretanje projektila", dodala je vojska. 

 

 

Iran gađao zračnu bazu 

Iranska revolucionarna garda (IRGC) je pak priopćila da je gađala zračnu bazu koja je rano u ponedjeljak korištena za napad na telekomunikacijski toranj na otoku Sirik. 

"Nakon agresije američke vojske na komunikacijski toranj na otoku Sirik u pokrajini Hormozgan prije sat vremena, borbeni zrakoplovi snaga IRGC-a gađali su zračnu bazu iz koje je napad izveden te su predviđeni ciljevi uništeni", navodi IRGC, koji nije precizirao lokaciju tog objekta. 

