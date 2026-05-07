Novi potvrđeni slučajevi smrtonosnog virusa, šef WHO-a: 'Moglo bi ih biti još'

Čelnik Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Ghebreyesus objavio je u četvrtak da je do sada potvrđeno ukupno pet slučajeva hantavirusa, koji je uzeo tri života na kruzeru MV Hondius. Ukupno je prijavljeno osam slučajeva, od čega je kod pet potvrđena zaraza, a tri se još smatraju sumnjivima.

Na konferenciji za medije istaknuo je kako se Andes soj hantavirusa, specifičnog za ovu epidemiju, najvjerojatnije prenosi između članova kućanstva, intimnih partnera i osoba koje pružaju medicinsku skrb, prenosi Sky news.

Naglasio je da nitko od preostalih putnika ili posade na kruzeru nema simptome bolesti. No, moguće su nove potvrde zaraze virusom budući da vrijem inkubacije traje do šest tjedana.

Brod, čiji su putnici i posada izolirani zbog širenja hantavirusa, plovi prema španjolskom otoku Tenerife. Dolazak broda na Kanarsko otočje očekuje se u subotu, a evakuacija putnika planirana je za početak idućeg tjedna.

Evakuacija s broda

"Uvjereni smo da Španjolska može upravljati ovom krizom i podržavamo ih u tome"; kazao je čelnik WHO-a. Uvjerava da je rizik od zaraze za stanovnike Kanarskih otoka nizak.

Uz to, istaknuo je da je WHO uputila smjernice brodskom operateru prema kojima se putnicima savjetuju da ostanu u svojim kabinama. One se dezinficiraju, a ako netko pokaže simptome zaraze, bit će odmah izoliran.

Iz WHO-a kažu da ovo nije ista situacija kao prije šest godina kada je krenula pandemija COVID-a 19. "Želim biti nedvosmislena. Ovo nije SARS-CoV-2. Ovo nije početak pandemije COVID-a. Imamo izbijanje zaraze na brodu", uvjerava epidemiologinja zaraznih bolesti Maria van Kerkhova.

Otkrila je kako su vlasti zamolile sve ljude na brodu da nose masku. I ona je najavila da bi broj slučajeva zaraze mogao porasti. "Ovo nije COVID, nije gripa, širi se vrlo drugačije", napominje.

Tri su osobe umrle nakon što su bile na kruzeru tijekom izbijanja zaraze. Među njima su nizozemski par i njemački državljanin. Najmanje šest osoba prevezeno je u bolnicu nakon mogućem kontakta s virusom. Dva britanska i nizozemska člana posade i jedan njemački putnik evakuirani su jučer s broda.

Dvoje je prevezeno na liječenje u Amsterdam, dok je treća prebačena u Njemačku. Još tri osobe - uključujući britanskog državljanina - liječe se u bolnicama u Švicarskoj, Nizozemskoj i Južnoj Africi.

Oko 149 putnika i članova posade bilo je na kruzeru kada je 1. travnja isplovio iz južne Argentine. Oko 40 putnika iskrcalo se na Svetoj Heleni nakon prve smrti putnika na brodu.

