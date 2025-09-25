Vladimir Putin upozoren je da bi neupotreba nuklearnog oružja u Europi predstavljao "strašan grijeh". Ove tvrdnje iznio je 73-godišnji Sergej Karaganov, Putinov "profesor sudnjeg dana", počasni predsjednik Ruskog vijeća za vanjsku i obrambenu politiku, koji tvrdi da postavljanje taktičkog atomskog oružja predstavlja jedinu metodu sprječavanja šireg sukoba između Amerike i Rusije, piše Daily Star.

On je jedan od Putinovih lojalnih pristaša i glasova Kremlja koji pozivaju na nuklearnu eskalaciju u ukrajinskom sukobu i sukob s NATO-om. Ove izjave slijede nakon promjena stava američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je sugerirao da bi Ukrajina realno mogla vratiti sav teritorij koji su zauzele Putinove snage.

Karaganov je izjavio: "Upotreba nuklearnog oružja, u ekstremnim slučajevima, u najstrašnijem slučaju, strašan je grijeh. Ali ne koristiti ga i osuditi svoj narod i svijet na veliki rat još je veći grijeh. To je još strašniji grijeh."

Nuklearni rat se može dobiti

Tijekom svog nastupa na ruskoj državnoj televiziji, politolog je ponovio poznatu rusku propagandu koja često spominje navodnu prijetnju koja dolazi sa zapadne granice zemlje sa saveznicima NATO-a.

Nastavio je: "Moramo napustiti neke glupe ideje naših prethodnika koji i dalje tvrde da se nuklearni rat ne bi trebao dogoditi i da se nikada ne može dobiti."

"Ovo je apsolutna glupost. Nuklearni rat se može dobiti, ne daj Bože da se dogodi." "Prvo moramo slomiti volju europskih elita. Ono što ja nazivam lomljenjem leđa Europe, u nadi da... normalne, zdrave snage mogu ponovno uzdići u Europi..."

'Moramo se pripremiti'

"I ne napuštajte samodopadnu ideju da se nuklearni rat ne može dobiti, mogli bismo se naći u vrlo dugom, iscrpljujućem ratu s ovom još uvijek bogatom Europom."

"I u konačnici, ne daj Bože, iscrpiti naš narod. I što je najvažnije, mogli bismo dopustiti da se ovaj rat proširi na cijelo čovječanstvo. Ova europska zaraza mora biti iskorijenjena."

"Moramo se pripremiti za napad ili im barem dati do znanja da smo spremni. Neće nužno biti nuklearni napad... ali moramo se pripremiti."

Tko vlada Velikom Britanjom?

Poznati televizijski glasnogovornik Vladimir Solovjov koji zagovara atomske napade, kikotao se dok je u svojoj večernjoj televizijskoj emisiji zahtijevao bombardiranje Oxforda i Cambridgea kako bi se uništila britanska elita i njihove akademske institucije.

Solovjov je iskoristio državnu televiziju koju podržava Kremlj kako bi ciljao na britansku vladajuću klasu, nazivajući "idiote" u vladi i monarhiji pukim figurama, tvrdeći istovremeno da tajni establišment vuče konce. Postavio je pitanje: "Tko zapravo vlada Velikom Britanijom?".

"Ozbiljno govoreći, nikada nismo analizirali ovo pitanje..." "Ne možemo ozbiljno misliti da je gomila idiota koji tamo zapravo drže vlast, pretvarajući se da su premijeri, zapravo glavna." "Savršeno dobro razumijemo da kraljevskoj obitelji ne bi trebalo dopustiti hranjenje ptica na domet topa."

