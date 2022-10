Bivša ministrica vanjskih poslova i europskih poslova Vesna Pusić komentirala je rat u Ukrajini.

"Sve skupa je zapravo stravično, ali u subotu smo mogli čuti vijesti koje su upozoravale da se sprema neki veliki napad i to baš na Kijev i na gradove jer je kinesko ministarstvo vanjskih poslova obavijestilo svoje građane da je Kijev pod velikim sigurnosnim rizikom i da se povuku. Također, Srbija je zatvorila svoje veleposlanstvo, Kazahstan i još neke srednjeazijske države koje imaju koliko-toliko dobre odnose s Rusijom i očito su imali informacije koje ostatak svijeta nije imao – da se sprema napad na Kijev i druge gradove i to se dogodilo", komentirala je Pusić za N1.

'Rusija možda više nema povjerenja u vojsku'

Kaže i kako je svaki ruski napad gotovo isključivo koncentriran na zastrašivanje i na ubijanje civila.

"Gađaju se stambene zgrade, zgrade za opskrbu plinom, strujom, željezničke stanice, mjesta gdje se okupljaju ljudi. To nisu napadi na vojne ciljeve, nego je to teroriziranje stanovništva. To je apsolutno strašno, ali govori nekoliko stvari – da Rusija možda više nema povjerenja u vojsku i njenu snagu da nešto učini na bojnom bolju. Završava i ta djelomična mobilizacija, koja je zapravo bila arbitrarna – koga uloviš, njega pošalješ na front, bez obuke, bez opreme", smatra Pusić.

Koliko je realna ta nuklearna prijetnja, teško je procijeniti.

"Naravno da upotreba svakog, pa i najmanjeg tzv. taktičkog nuklearnog oružja, obzirom na koga će točno pasti i tko će točno biti izložen svemu što izlazi iz toga ovisi u velikoj mjeri o vremenskim prilikama, kud puše vjetar. A Rusija granični s Ukrajinom, tako da bi efekt mogao pasti i na Rusiju. Putin i političko-vojne elite ne mare puno za ruske građane. To je, nažalost, karakteristika ruskih lidera. Putinu nije stalo, koliko god ih je pobijeno – nije važno, samo se novi bacaju na front. Također, pitanje je kako bi u takvoj situaciji reagirala i druga strana, NATO jer koliko god se čini da je sad Rusija pod strašnim sankcijama, postoji mogućnost još oštrijih, još gorih koje bi paralizirale Rusiju. Nekako će se morati riješiti pitanje vodstva u Rusiji, u prvom redu Putina", rekla je Pusić.

'Rusija treba izaći iz Ukrajine'

Ruski predsjednik sada nudi pregovore, ali Pusić ne vidim o čemu bi se sada pregovaralo.

"Jednostavno rješenje je da parafraziram finsku premijerku – Rusija treba izaći iz Ukrajine, to je rješenje. Ukrajina je bila daleko od toga da pripada političkom Zapadu. Postotci podrške članstvu NATO-u su bili niski, 20-ak posto, sad su 80. Ova agresija je promijenila situaciju i pogurala Ukrajinu prema zapadnim savezništvima, naprosto u samoobrani kao što je i Švedsku i Finsku izgurala prema NATO-u. S jedne strane ta je agresija zemlje koje politički nisu pripadale zapadnim alijansima apsolutno ih njima približila.

S druge, strane obzirom na razmjere zločina koji su počinjeni u Ukrajini, Putinu de facto nema povratka u međunarodnu zajednicu. Gdje bi sjedio, s čelnicima G7? To je možda najopasniji moment, na neki način tu nema mnogo izlaza i mislim da bi tu potencijalno Kina mogla odigrati značajnu ulogu. Agresija na Ukrajinu je najednom uništila sve velike kineske projekte usmjerene prema Europi, stavila ih ad acta. Oni ne mogu funkcionirati s ratom u Ukrajini. Xi Jinping je po mom mišljenju već rekao nešto u tom smislu, da treba to završiti što prije jer nije kineski interes. Košta ih novaca, projekata, političkog utjecaja… Na koji način oni mogu tu djelovati i kako će procijeniti da je njihov interes da djeluju, ne znam, ali da prepoznaju da je to interes, to se već da vidjeti", rekla je Pusić.

