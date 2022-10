236. je dan rata u Ukrajini

Nove eksplozije u Kijevu

Ukrajina kaže da je uništila gotovo devet od deset najnovijih ruskih dronova

TIJEK DOGAĐANJA:

Rusija tvrdi da je pogodila sve mete

12.21 - Rusija je izjavila da je pogodila "sve označene mete" u svom posljednjem bombardiranju ukrajinskih gradova. U svom dnevnom izvješću, njezino ministarstvo obrane reklo je da je izvelo napad velikih razmjera na vojne ciljeve i energetsku infrastrukturu diljem Ukrajine koristeći visokoprecizno oružje. Također je ustvrdilo da je osujetio pokušaj Ukrajine da probije njezinu obranu u južnoj regiji Herson. "Tijekom dana, ruske oružane snage nastavile su s napadima visokopreciznim oružjem dugog dometa iz zraka i sa zemlje na vojne zapovjedne objekte i ukrajinski energetski sustav", priopćilo je ministarstvo obrane. "Pogođeni su svi označeni objekti", izjavili su, prenosi Sky News.

NATO će simulirati bacanje atomskih bombi iznad Europe

12.00 - U ponedjeljak će vojni savez NATO-a održati vježbu poznatu kao Steadfast Noon, u kojoj će američki bombarderi B-52 i lovci F-16 simulirati bacanje atomskih bombi iznad Europe usred sve dubljeg nuklearnog sukoba s Rusijom, javlja WSWS. Vježba se izvodi samo deset dana nakon što je američki predsjednik Joe Biden upozorio na nuklearnu "apokalipsu", rekavši da je opasnost od nuklearnog rata najveća od Kubanske raketne krize 1962. “Ovo je vježba koja uvježbava NATO-ovu misiju nuklearnog napada sa zrakoplovima s dvostrukom osposobljenošću i taktičkim nuklearnim bombama B61 koje SAD postavlja u Europi”, napisao je Hans Kristensen iz Federacije američkih znanstvenika. Zrakoplov će uvježbavati bacanje "taktičkih" termonuklearnih bombi B61, od kojih je svaka do 20 puta jača od oružja koje je uništilo Hirošimu u Drugom svjetskom ratu, ubivši čak 126.000 civila.

Dok se vježbe nuklearne obuke obično predstavljaju kao rutinske, neprijeteće i da ne ciljaju ni na jednu određenu zemlju, ove je godine glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg jasno dao do znanja da je vježba namijenjena kao prijetnja Rusiji. U govoru u kojem je pet puta spominjao Rusiju, Stoltenberg je najavio: "Sljedeći tjedan NATO će održati svoju dugo planiranu vježbu odvraćanja, Steadfast Noon." Dodao je: "Rusija zna da se nuklearni rat ne može dobiti i da se nikada ne smije voditi." Od 2019. Sjedinjene Države imale su 150 "taktičkih" nuklearnih bojevih glava stacioniranih diljem Europe kao dio nuklearnog arsenala NATO-a, uključujući Belgiju, Njemačku, Italiju, Nizozemsku i Tursku.

Pogođena kritična infrastruktura

11.46 - Ukrajinski premijer Denis Šmigal rekao je u ponedjeljak da su ruski udari pogodili kritičnu infrastrukturu u tri regije, zbog čega je nestala električna energija u stotinama gradova i sela diljem zemlje. "Ruski teroristi ponovno su napali energetsku infrastrukturu Ukrajine u tri regije", rekao je Šmigal, ukazujući na pet napada u Kijevu, kao i napade u regijama Dnjepropetrovsk i Sumi. "Stotine naselja su odsječene kao rezultat napada", dodao je.

Napeto u Zaporižju

11.38 - Situacija na liniji dodira u regiji Zaporižje je napeta, ali pod kontrolom te su suzbijeni svi pokušaji ukrajinskih trupa da se probiju, rekao je u ponedjeljak za TASS Vladimir Rogov, predsjednik pokreta 'Mi zajedno s Rusijom'. "Situacija je napeta, ali pod kontrolom, hvala Bogu, jer smo dobili pojačanje: topništvo, višecijevne bacače raketa i tako dalje. Naši dečki rade dobar posao gađajući militante kada krenu i pokušaju učini nešto", rekao je. Rogov je precizirao da se stalni sukobi odvijaju u Pologovskom i Vasiljevskom okrugu. “Subverzivno-izvidničke i jurišne skupine neprestano pokušavaju izvršiti topničke napade, granatiranja i pokušaje pretraživanja teritorija”, objasnio je. "Ovo je sada stalna situacija. Ipak, naši ljudi uništavaju haubice M777 i slične skupine koje napreduju u proboju, obaraju udarne bespilotne letjelice", naglasio je Rogov. Do sada je zauzeto oko 70% Zaporšške oblasti. Grad Zaporižje ostaje pod ukrajinskom kontrolom. Melitopolj sada služi kao regionalno središte.

Užasni uvjeti u kampovima ruskih vojnika

11.07 - Tek unovačeni ruski vojnici u vojnim kampovima imaju užasne uvjete, a dokaz toga je i video koji se proširio društvenim mrežama. Muškarac se žali da su mu ukrali tenisice i novac, a tvrdi da se iz kampa kradu čak i madraci. Navodi da se polovica muškaraca razboljelo i da se šatori griju samo na jednu peć. Kada se požalio na krađu osobnih predmeta, nadređeni mu je odgovorio: "Jesam li ti ja majka ili otac?! Sam ih nađi."

Ukrajinci čiste nered

11.02 - Ukrajinsko ministarstvo obrane priopćilo je da stanovnici "čiste nered" izazvan ruskom invazijom. Videozapis na Twitteru prikazuje snimke oštećenih struktura praćene snimkom koja pokazuje kako su obnovljene. Ministarstvo je tvitalo: "Ukrajinci čiste nered. Korak po korak. Kuća po kuća. Tako će biti i dalje – do potpune pobjede nad ruskim mrakom i tiranijom”.

NATO započeo godišnje nuklearne vježbe

10.57 - Oružane snage 14 članica NATO saveza u ponedjeljak su započele vježbu obrane teritorija nuklearnim naoružanjem. U vježbi 'Postojano podne' sudjeluje do 60 letjelica, uključujući borbene zrakoplove te one za nadzor i punjenje goriva, kao i američke bombardere velikog dometa B-52 koji će stići iz Sjeverne Dakote, objavio je NATO. Vježba se održava iznad domaćina Belgije, Sjevernog mora i Velike Britanije, a pritom se ne koristi živo streljivo, naglasio je NATO. 'Postojano podne' je „rutinska, godišnja vježba koja nije povezana s trenutnim svjetskim događanjima“, stoji u priopćenju Saveza. Svake godine ugosti ju druga članica NATO-a, pojasnio je glasnogovornik Oanan Lungescu. "Ova vježba pomaže osigurati da nuklearno odvraćanje saveza ostane sigurno i učinkovito", rekao je Lungescu. Prema NATO-vim pravilima o nuklearnom naoružanju, američke bombe stacionirane u Europi mogu koristiti i zrakoplovi saveznika u izvanrednim slučajevima. SAD ima nuklearne bombe stacionirane u Belgiji, Turskoj, Nizozemskoj i Njemačkoj, piše agencija dpa, naglašavajući kako su to neslužbene informacije koje Savez nije potvrdio.

Umrla žena u napadu na Kijev

10.53 - Žena je umrla nakon jutrošnjeg napada ruske bespilotne letjelice u Kijevu, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko. Jedna osoba je i dalje pod ruševinama, dodao je. Objavljujući na Telegramu, Kličko je rekao: "Tijelo mrtve žene izvučeno je ispod ruševina kuće u okrugu Ševčenkivskji, gdje je došlo do eksplozije kao rezultat napada drona. Još jedna osoba je ispod ruševina. Akcije potrage i spašavanja se nastavljaju. Tri žrtve su hospitalizirane."

Ukrajina kaže da je uništila gotovo devet od deset najnovijih ruskih dronova

10.43 - Glasnogovornik ukrajinskih zračnih snaga Jurij Ihnat rekao je da su njegove snage od nedjelje navečer uništile 37 ruskih dronova. Rečeno je da je to oko 85% od broja daljinski upravljanih letjelica uključenih u najnovije napade. "To je prilično dobar rezultat za rad naše protuzračne obrane i taj broj će rasti u budućnosti", rekao je Ihnat na brifingu za novinare. Svi dronovi doletjeli su u Ukrajinu s juga, dodao je.

Prijetnje bombom u Kerču

10.30 - Sve škole, vrtići, fakulteti i sudovi evakuiraju se zbog prijetnji bombom u gradu Kerču, rekao je u ponedjeljak za TASS gradonačelnik tog krimskog grada Svjatoslav Brusakov. "Svi sudovi, škole, vrtići i fakulteti dobili su prijetnje bombama. Evakuacija je u tijeku", rekao je gradonačelnik. Objekti društvene infrastrukture na Krimu i u Sevastopolju redovito su primali lažne prijetnje bombama, osobito od pokretanja specijalne vojne operacije. Dužnosnici i agencije za provođenje zakona ranije su rekli da takve prijetnje stižu i iz Ukrajine. Do sada su sve uzbune bile lažne, javlja TASS.

'Rusija nastavlja terorizirati civile'

10.22 - Anton Geraščenko, savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova, javio se ispred jedne napadnute zgrade u centru Kijeva. "Rusija nastavlja terorizirati civile. Trebamo protuzračnu obranu", napisao je. Kaže da se ispod ruševina čuju ljudski glasovi. "Vidite kakve mete bira Putin. To je stambeni kompleks", rekao je u videu.

Kamikaze napadaju cijelu Ukrajinu

9.38 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je da Rusija "terorizira" civilno stanovništvo njegove zemlje, ali da ih to neće "slomiti". U poruci objavljenoj na Telegramu, Zelenskij je rekao: "Cijelu noć i cijelo jutro, neprijatelj terorizira civilno stanovništvo. Kamikaze dronovi i rakete napadaju cijelu Ukrajinu. U Kijevu je pogođena stambena zgrada. “Neprijatelj može napasti naše gradove, ali nas neće moći slomiti. Okupatore čeka samo pravedna kazna i osuda budućih generacija. I izborit ćemo pobjedu."

Dvije osobe pod ruševinama u Kijevu

9.36 - Dvoje ljudi ostalo je ispod ruševina nakon jutrošnjeg napada dronom u Kijevu, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko, prenosi Sky News. Još 18 ih je spašeno, dodao je. Kličko je tvitao: "Kao rezultat napada dronom kamikazom, dogodila se eksplozija u stambenoj zgradi u Ševčenkivskji okrugu glavnog grada. “Trenutno je iz zgrade spašeno 18 osoba. Prema preliminarnim informacijama, pod ruševinama su ostala dva stanovnika. Akcije spašavanja se nastavljaju. “U tijeku je gašenje uništenih građevinskih objekata i odvoz šute. Podaci o poginulima se razjašnjavaju".

Ostaci napada dronom u Kijevu

8.13 - Prva zamjenica ukrajinskog ministra vanjskih poslova, Emine Dzheppar, podijelila je sliku krhotina jednog od dronova koji su danas pogodili Kijev. Stanovnici glavnog grada pozvani su da ostanu u skloništima nakon što je jutros nekoliko jakih eksplozija potreslo središte ukrajinske prijestolnice. Eksplozije su bile na istom središnjem okrugu Kijeva gdje je prije tjedan dana projektil pogodio dječje igralište i raskrižje u blizini glavnih zgrada Kijevskog nacionalnog sveučilišta. Rusija posljednjih tjedana u više navrata koristi takozvane samoubilačke dronove za gađanje urbanih središta i infrastrukture, uključujući elektrane.

Izvješće britanskih obavještajaca

8.11 - Ruski problemi s logistikom u južnoj Ukrajini postala su "akutnija" nakon oštećenja Krimskog mosta, tvrdi britansko Ministarstvo obrane. U svom dnevnom ažuriranju obavještajnih podataka, ministarstvo je reklo da su "u tijeku" pokušaji rješavanja tog problema, ali veliki red teretnih kamiona ostaje u blizini prijelaza. Eksplozija 8. listopada pogodila je jedini ruski most prema okupiranom Krimu. Ministarstvo je priopćilo da s obzirom na to da je ruska prisutnost u Hersonu pokazuje znakove umora i da su pogođeni putovi opskrbe za Krim, komunikacija preko Zaporižja postaje "važnija" za Rusiju. Ruski napadi na ukrajinsku prijestolnicu prošlog tjedna bili su izravan odgovor Vladimira Putina na bombardiranje Kerčkog mosta, za koje je okrivio Ukrajinu.

Ruske snage napadaju Sumsku oblast, prijavljeni su gubici

8.01 - Guverner Sumske oblasti Dmitro Živitskji izvijestio je da su ruske snage danas napale kritične infrastrukturne objekte u okrugu Romenskji nešto iza 5 ujutro . Rekao je da ima žrtava, ali nije naveo točan broj te da će više detalja biti objavljeno kasnije.

Iran šalje projektile Rusima?

7.50 - Iran navodno šalje projektile ruskoj vojsci nakon što je otkriveno da Putinova vojska gubi oružje "neodrživom brzinom". Dogovor između dva režima postignut je prošlog mjeseca prema kojem će Iran isporučiti prvo novo streljivo Rusiji od početka rata u Ukrajini, piše The Washington Post, prenosi The Sun. Iranske proizvodne tvrtke navodno pripremaju isporuku raketa Fateh-110 i Zolfaghar. Oružje zemlja-zemlja može pogoditi ciljeve udaljene do 700 km. Prošli tjedan direktor američke obavještajne službe Morgan Muir rekao je da su ruske snage izgubile više od 6000 komada opreme i da “troše streljivo neodrživom brzinom”. Muir je dodao da zapadne sankcije prisiljavaju Rusiju da uvozi elektroniku iz zemalja poput Sjeverne Koreje i Irana. Iranski ministar vanjskih poslova rekao je u subotu da oni neće naoružati ni Ukrajinu ni Rusiju - ali su visoki iranski dužnosnici navodno postigli dogovor s Putinovim snagama na ključnom sastanku prošlog mjeseca. U lipnju su novi automobili Lada sišli s proizvodne trake bez sigurnosnih pojaseva ili zračnih jastuka - sigurnosnih komponenti koje bi se inače kupovale sa Zapada.

Iran sve negira

Međutim, kako javlja Sky News, Iran je još jednom odbacio optužbe da je opskrbljivao Rusiju oružjem "koje će se koristiti u ratu u Ukrajini", priopćilo je danas iransko ministarstvo vanjskih poslova. Kijev i veliki dio Zapada optužili su Moskvu za korištenje bespilotnih letjelica iranske proizvodnje u napadima na Ukrajinu posljednjih tjedana. O toj bi temi danas trebali raspravljati ministri vanjskih poslova Europske unije na sastanku u Luksemburgu. U priopćenju je iranski ministar vanjskih poslova Hossein Amir-Abdollahian "naglasio da Islamska Republika Iran nije i neće dati nikakvo oružje koje bi se koristilo u ratu u Ukrajini". "Vjerujemo da će naoružavanje svake strane u krizi produljiti rat", rekao je iranski ministar vanjskih poslova u razgovoru sa svojim portugalskim kolegom Joaom Gomesom Cravinhom. “Nismo smatrali i ne smatramo rat pravim putem ni u Ukrajini ni u Afganistanu, Siriji i Jemenu. U odvojenom telefonskom razgovoru s visokim predstavnikom EU za vanjsku politiku Josepom Borrellom u petak, Amir-Abdollahian je ponovio iranski službeni stav neutralnosti u vezi s ratom koji je započeo prije gotovo osam mjeseci.

Napadi oko Dnjipropetrovska

7.12 - Stižu informacije da je u napadima nastradala i regija Dnjipropetrovsk, gdje je pogođen objekt energetske infrastrukture. Izbio je veliki požar.

Ministri vanjskih poslova iz EU odobrit će dodatnu vojnu pomoć za Ukrajinu

7.07 - Ministri vanjskih poslova zemalja članica Europske unije u ponedjeljak će se sastati u Luxembourgu, a na dnevnom redu će se naći i odobrenje za novi paket vojne pomoći za Ukrajinu. Radi se o iznosu od 500 milijuna eura, što će povećati ukupan iznos utrošenih sredstava za vojnu pomoć Ukrajincima na 3,1 milijarde eura od veljače, kad je započela ruska invazija.

Ministri će morati formalno odobriti inicijativu koju su već podržali EU veleposlanici, za slanje vojne misije koja će uvježbavati ukrajinske vojnike. Čelnik za vanjske poslove Europske unije Josep Borell nedavno je zatražio još sredstava za dopremu oružja i ostale vojne opreme Ukrajincima.

Dronovi kamikaze uzrokovali eksplozije

7.05 - Andrij Jermak, šef kabineta predsjednika Zelenskog, potvrdio je da je Kijev napadnut dronovima kamikazama.

Eksplozije u Kijevu

7.02 - Nekoliko eksplozija odjeknulo je u ponedjeljak u ranim jutarnjim satima u Kijevu, točno tjedan dana nakon što su Rusi izvršili napad na ukrajinski glavni grad, objavio je francuski AFP.

Agencija Reuters je objavila da je napad izveden bespilotnim letjelicama - kamikazama, pozivajući se na objavu Andrija Jermaka, predstojnika ureda ukrajinskog predsjednika.

"Rusi misle da će im to pomoći", napisao je Jermak putem Telegrama, aplikacije za razmjenu poruka.

Tri eksplozije su se začule u razdoblju od 6.35 do 6.58 sati po lokalnom vremenu. Sirene su označile zračnu uzbunu neposredno prije prve eksplozije.

Prošli ponedjeljak, 10. listopada, Rusi su žestoko bombardirali Kijev i druge ukrajinske gradove i pritom su usmrtili 19 osoba, a ranili 105 potaknuvši međunarodnu osudu. Dan poslije su Rusi nastavili sa zračnim napadima, ali s manje žestine, a glavna meta su im bila energetska postrojenja na zapadu Ukrajine.

Napadi su izvedeni u znak osvete za eksploziju u kojoj je djelomično oštećen Krimski most, strateški vrlo važan za Ruse.

Prošli petak je ruski predsjednik Vladimir Putin izrazio zadovoljstvo izvedenim zračnim udarima i procijenio da tako razorni napadi na ukrajinske gradove trenutačno nisu potrebni.