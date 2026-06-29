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Pucnjava u navijačkoj zoni u Kaliforniji, jedna osoba ubijena: 'Čuli smo jauke'

Pucnjava u navijačkoj zoni u Kaliforniji, jedna osoba ubijena: 'Čuli smo jauke'
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Foto: Kyle Mazza/Sipa USA/Profimedia/Ilustracija

Pucnjava se dogodila na trgu San Pedro, jednom od nekoliko mjesta na širem području San Francisca gdje se okupljaju navijači na javnim gledanjima utakmica

29.6.2026.
10:30
Dunja Stanković
Kyle Mazza/Sipa USA/Profimedia/Ilustracija
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Jedna je osoba poginula, a druga teško ozlijeđena u pucnjavi u nedjelju na popularnom mjestu za zabavu u San Joseu u Kaliforniji, gdje je inače bila i navijačka zona tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva, potvrdila je policija. 

Za vrijeme pucnjave nije bilo prijenosa utakmica SP-a. 

"Jedna je žrtva proglašena mrtvom na mjestu događaja. Druga je prevezena u lokalnu bolnicu s ozljedama opasnim po život", objavila je policija San Josea na društvenoj mreži X. 

Pokrenuta je istraga ubojstva. Okolne ulice zatvorene su na tom području, kao i većina barova. 

Svjedočanstva s mjesta užasa

Reutersov novinar posvjedočio je o velikom broju policijskih snaga. Na mjestu pucnjave vidio je i osobu na nosilima djelomično prekrivenu bijelom plahtom. 

Žena koja radi kao zaštitarica, također je kazala da je vidjela osobu u nevolji. "Jaukala je i stenjala. Krvarila je oko vrata i na gornjem dijelu leđa", ispričala je medijima. 

Pucnjava u navijačkoj zoni u Kaliforniji, jedna osoba ubijena: 'Čuli smo jauke'
Foto: Chris Putnam/Zuma Press/Profimedia

Pucnjava se dogodila na trgu San Pedro, jednom od nekoliko mjesta na širem području San Francisca gdje se okupljaju navijači na javnim gledanjima utakmica Svjetskog prvenstva na velikim ekranima. 

Pet utakmica prvenstva do sad se odigralo na području San Francisca. Posljednja je bila u srijedu između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. 

SadPucnjavaSan JoseSvjetsko Nogometno Prvenstvo 2026.Svjetsko Prvenstvo U NogometuSp 2026Nogomet
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