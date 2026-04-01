Može li SAD napustiti NATO? Trump ima dvije prepreke pred sobom

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ozbiljno razmatra mogućnost izlaska Sjedinjenih Američkih Država iz NATO, oštro kritizirajući vojni savez i njegovu ulogu u aktualnim globalnim sukobima.

Trump je NATO nazvao "tigrom od papira" i "užasnim savezom", ustvrdivši da "nije bio tu za SAD" tijekom rata u Iranu. Također je kritizirao Ujedinjeno Kraljevstvo, rekavši da "nema čak ni mornaricu".

Njegove izjave dolaze nakon što je američki državni tajnik Marco Rubio poručio kako će SAD "ponovno preispitati" svoj odnos s NATO-om nakon završetka sukoba na Bliskom istoku. Ipak, postavlja se pitanje koliko je takav potez uopće izvediv.

Može li SAD uopće izaći iz NATO-a?

Prema članku 13. Sjevernoatlantskog ugovora, svaka država članica može napustiti savez, ali tek godinu dana nakon što službeno obavijesti o izlasku.

"Nakon što je Ugovor na snazi ​​dvadeset godina, svaka stranka može prestati biti stranka godinu dana nakon što je obavijest o otkazu dostavljena Vladi Sjedinjenih Američkih Država, koja će obavijestiti vlade ostalih stranaka o polaganju svake obavijesti o otkazu", stoji u članku 13..

Cijeli Sjevernoatlantski Ugovor može se vidjeti OVDJE. Zanimljivo, ta se obavijest formalno predaje upravo Vladi SAD-a, što otvara pravnu dilemu, kako bi taj proces izgledao kada bi sama Amerika željela izaći iz saveza. Nijedna država nije napustila savez od njegova osnutka 1949. godine.

Kongres kao ključna prepreka

Dodatnu prepreku predstavlja američki zakon donesen 2023. tijekom mandata Joe Biden. Prema tom zakonu, predsjednik ne može jednostrano povući SAD iz NATO-a bez odobrenja Kongresa. Cijeli zakon objavljen je OVDJE. Za izlazak bi bila potrebna dvotrećinska većina u Senatu ili poseban akt Kongresa.

Zanimljivo, jedan od autora tog zakona bio je upravo Marco Rubio, koji danas obnaša funkciju državnog tajnika. Tada je upozorio kako je cilj spriječiti da predsjednici samostalno donose odluke o napuštanju ključnih saveza bez šire političke rasprave.

"Zahvalan sam svojim kolegama u Senatu što su usvojili ovaj amandman, koji bi osigurao da sadašnji i budući američki predsjednici ne mogu napustiti NATO bez rigorozne rasprave i razmatranja od strane američkog Kongresa uz doprinos američkog naroda", govorio je Rubio 2023. tijekom donošenja ovog zakona.

Pravne nedoumice ostaju

Unatoč tome, pravni stručnjaci upozoravaju da bi Trump mogao pokušati zaobići Kongres pozivajući se na široke predsjedničke ovlasti u vođenju vanjske politike.

Iako zasad nema konkretne odluke, Trumpove izjave ponovno su otvorile pitanje budućnosti NATO-a i uloge SAD-a u njemu, teme koja bi mogla imati dalekosežne posljedice za globalnu sigurnost.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump se našao u bezizlaznoj situaciji, 'udario' po NATO-u: 'Skupite malo zakašnjele hrabrosti'