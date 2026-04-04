Ljudi ne mogu do novca, najveće banke priznale problem: Redovi u trgovinama i na benzinskim

Velike ruske banke imaju velike probleme u pružanju elektroničkih usluga, izvijestio je Kyiv Independent na temelju podataka o praćenju na mreži i izvješćima korisnika.

Oko 10 sati ujutro po moskovskom vremenu, korisnici su počeli prijavljivati probleme s aplikacijama za mobilno bankarstvo, transferima plaćanja i podizanjem gotovine s bankomata. Nastali su dugi redovi u trgovinama, restoranima i benzinskim postajama u više gradova jer su mogli primati samo gotovinu.

Najveća banka u Rusiji Sberbank prijavila je privremeni prekid usluge u petak. Druge banke T-Bank i VTB prijavile su slične problem.

Lov na korisnike VPN-a

Nacionalni sustav platnih kartica (NSPK) ruske središnje banke objavio je da je do prekida došlo zbog "tehničkog kvara u jednoj od banaka". Prokremaljski ruski portal Kommersant izvijestio je da je problem nastao zbog greške u platnim uslugama Sberbanke, a da je cijelu situaciju zakompliciralo korištenje VPN usluga.

Blokada VPN-ova vjerojatno je pridonijela prekidima bankarskih usluga, smatra Fjodor Muzalevski, tehnički direktor tvrtke RTM Group, IT sigurnosne tvrtke.

Do prekida u pružaju usluga došlo je u trenutku kada ruska vlada sve više pooštrava kontrolu nad pristupom internetu u zemlji i nameće ograničenja popularnim aplikacijama, pokušavajući suzbiti korištenje virtualnih privatnih mreža (VPN-ova).

Masovni prekid uslijedio je manje od tjedan dana nakon što je ruski ministar digitalnog razvoja Maksut Šadajev krajem ožujka rekao da će vlada raditi na "smanjenju korištenja VPN-ova", jednog od rijetkih preostalih načina kojim ruski građani mogu zaobići online cenzuru.

Šadajev je navodno zatražio od telekomunikacijskih operatera i digitalnih platformi da uvedu naknade i blokiraju korisnike za korištenje VPN usluga po nalogu ruskog predsjednika Vladimira Putina.

