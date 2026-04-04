Posada Artemisa poslala prve spektakularne fotografije Zemlje: 'Izgledaš nevjerojatno!'

NASA je objavila prve fotografije Zemlje snimljene tijekom misije Artemis II dok četveročlana posada u Svemiru nastavlja svoje putovanje prema Mjesecu. Glover, njegovi američki kolege Christina Koch i Reid Wiseman te kanadski astronaut Jeremy Hansen prvi su ljudi koji putuju prema Mjesecu u više od 50 godina.

Fotografije prikazuju naš planet iza svemirske letjelice Orion obasjan aurorom. NASA-in astronaut Victor Glover iz kapsule Orion poručio je Zemlji: "Izgledaš nevjerojatno. Izgledaš prekrasno".

Na jednoj fotografiji koju je snimio zapovjednik Artemisa II Reid Wiseman s prozora letjelice vidi se osvijetljena Zemlja s aurorama gore desno i dolje lijevo, pojasnila je u petak zamjenica direktora NASA-inog programa Artemis Lakiesha Hawkins.

Druga fotografija Zemlje, koju je također snimio astronaut NASA-e i zapovjednik Artemisa II s jednog od četiri prozora letjelice, prikazuje terminatorsku liniju - onu koja razdvaja dnevno i noćno svijetlo na planetu.

"Kako nevjerojatna fotografija koju je podijelio s nama", dodala je Hawkins na konferenciji za novinare.

Fotografije su snimljene nakon završetka translunarne injekcije u četvrtak, prenosi NBC News. U petak, trećeg dana misije, sustavi su radili normalno, a posada je bila odlično raspoložena, dodala je Hawkins.

Četveročlana posada koju čine astronauti NASA-e Wiseman, Christina Koch i Victor Glover te kanadski astronaut Jeremy Hansen u srijedu su krenuli na desetodnevnu misiju. Poletjeli su u kapsuli Orion pomoću rakete Space Launch System iz svemirske luke Cape Canaveral u američkoj saveznoj državi Floridi. Od petka posada je udaljeno više od 160.000 kilometara od Zemlje. Do Mjeseca imaju još oko 240.000 kilometara.

Očekuje se da će u ponedjeljak doživjeti još jednu važnu prekretnicu - letjet će oko Mjeseca, što bi označio najudaljenije ljudsko putovanje od Zemlje, nadmašujući rekord koji su astronauti Apolla 13 postavili 1970. kada su bili 248.655 milja daleko od našeg planeta.

U misiji nije predviđeno slijetanje na Mjesec. Zamišljena je kao pripremni korak za slijetanje 2028. godine.

Za Glovera, Koch i Wisemana ovo je drugi let u svemir, dok je Hansenu prvi. Koch je prva žena na NASA-inoj misiji na Mjesec, Glover prva osoba koja nije bijelac, a Hansen prvi Kanađanin.