FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IMALI SU 20 GODINA... /

Za rođendan dobio BMW od 500 KS: Sebe i prijatelja odvezao u smrt! Prizori su uznemirujući

×
Foto: Shutterstock/Ilustracija

Dvojicu mladića pronašli su njihovi prijatelji. Šokirani su gledali smrskani automobil u kojem su ostali zarobljeni

14.4.2026.
8:20
Dunja Stanković
VOYO logo
VOYO logo

Dvojica prijatelja u dobi od 20 godina poginula su na pravoslavni Uskrs kada su se vozeći 140 kilometara na sat automobilom zabili u nekoliko stabala, a onda se prevrnuli uz cestu u rumunjskoj šumi Snagov. 

Teška nesreća dogodila se u nedjelju oko ponoći na neosvijetljenoj cesti u mjestu udaljenom 40 kilometara od Bukurešta kada su mladići išli kući s uskršnje proslave. Zbog velike brzine Mihai je promašio zavoj u u svom novom BMW-u M4 Competition X drive 530 KS vrijednom 100.000 eura koji su mu nedavno poklonili roditelji za rođendan. Trebao ga je proslaviti za dva tjedna, ali nije ga dočekao. 

Vjeruje se da je u trenutku nesreće išao 140 kilometara na sat i izgubio kontrolu nad vozilom, prenosi srpski Telegraf napise rumunjskih medija. Vozilo je sletjelo s ceste, odsjeklo drvo koje mu je zdrobilo krv i udarilo u drugo stablo. 

Snimao se kako vozi 300 na sat

Dvojicu mladića pronašli su njihovi prijatelji. Šokirani su gledali smrskani automobil u kojem su ostali zarobljeni David i Mihai. 

Skupina je s proslave zajedno krenula kući, ali je Mihai u jednom trenutku stisnuo papučicu gasa i pretekao ih. Krenuli su za njima, a kada su shvatili da ih nema, posumnjali su da se nešto loše dogodilo. 

Ubrzo su naišli na olupinu i pozvali pomoć. Ali nije im bilo spasa.  

Od automobila s preko 500 konjskih snaga nije ostalo gotovo ništa, a mladići su poginuli na mjestu. Vatrogascima je trebalo tri sata da maknu drvo i izvuku tijela poginulih mladića. 

Na mjesto nesreće stigli su i Davidovi roditelji. "Majka je u šoku, otac također. Bio je dijete za primjer. Kada bih ga sreo pet puta na ulici, uvijek je bio ljubazan i svaki put bi pozdravio", ispričao je susjed poginulog studenta. 

Mladić za volanom, Mihai, studirao je na Fakultetu za tjelesnu kulturu i sport u Bukureštu. Dva dana prije nesreće snimao se na autocesti kako vozi 300 kilometara na sat. 

Policija je pokrenula istragu kako bi utvrdila sve okolnosti nesreće. 

NesreĆaRumunjskaBrzinaTragedijaUskrsPolicija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike