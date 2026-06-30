Presuda koja mijenja pravila igre: Vrhovni sud podržao zabrane za transrodne sportašice

Vrhovni sud SAD-a potvrdio je u utorak zakone saveznih država Idaho i Zapadna Virginija kojima se transrodnim djevojkama i ženama zabranjuje natjecanje u ženskim sportskim kategorijama.

Konzervativna većina sudaca zaključila je da ti zakoni nisu u suprotnosti s Ustavom SAD-a ni sa saveznim zakonom "Title IX", koji zabranjuje diskriminaciju na temelju spola u obrazovanju, donosi CNN.

Odluka će imati posljedice na razini cijele zemlje jer slične zabrane već primjenjuje najmanje 25 saveznih država, uglavnom pod vodstvom Republikanaca.

Presuda, međutim, ne rješava pravni status saveznih država poput Kalifornije i Connecticuta, koje transrodnim sportašima i dalje dopuštaju natjecanje u skladu s njihovim rodnim identitetom.

Poništene presude nižih sudova

Vrhovni sud pritom je poništio ranije odluke nižih sudova donesene u korist dviju transrodnih osoba koje su osporavale zabrane. Riječ je o studentici Lindsay Hecox iz Idaha i srednjoškolki Becky Pepper-Jackson iz Zapadne Virginije.

Tijekom rasprave održane u siječnju, dio konzervativnih sudaca izrazio je stajalište da biološki spol utvrđen pri rođenju može predstavljati natjecateljsku prednost u ženskom sportu. Vlasti Idaha tvrdile su da je zabrana nužna kako bi se osigurali jednaki uvjeti natjecanja.

S druge strane, odvjetnici Becky Pepper-Jackson isticali su da njihova klijentica nema nepoštenu prednost jer od djetinjstva živi kao djevojka te zbog terapije za blokiranje puberteta nije prošla kroz muški pubertet.

U slučaju Lindsay Hecox, njezina odvjetnica navela je da se nije uspjela plasirati u službenu žensku atletsku momčad na sveučilištu, već se natjecala samo na klupskoj razini.

Političke posljedice presude

Presuda predstavlja novu pravosudnu pobjedu politike predsjednika Donalda Trumpa, koji se otvoreno protivio sudjelovanju transrodnih žena u ženskom sportu.

Nakon njegovih poteza, organizacije NCAA te Američki olimpijski i paraolimpijski odbor također su ograničili nastupe transrodnih žena u ženskim sportskim kategorijama.

Prema podacima predsjednika NCAA-a Charlieja Bakera, među više od pola milijuna sveučilišnih sportaša u SAD-u registrirano je tek deset transrodnih sportašica.

Unatoč njihovom malom broju, pitanje sudjelovanja transrodnih osoba u sportu posljednjih je godina izazvalo snažne političke i društvene podjele u Sjedinjenim Američkim Državama.