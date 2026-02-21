Nakon odluke Vrhovnog suda, Trump uzvraća: Diže globalne carine na 15 posto, a reakcije pristižu

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da uvodi nove globalne carine od 15 posto, pojačavajući trgovinski pritisak svega dan nakon što je Vrhovni sud srušio njegove ranije uvozne namete.

Trump je još jučer najavio da će ukinute carine zamijeniti novim nametom od 10 posto na svu robu koja ulazi u Sjedinjene Države. No danas je na svojoj društvenoj mreži Truth Social poručio da ide korak dalje - stopa će iznositi 15 posto.

Nove carine trebale bi stupiti na snagu za tri dana. Prema najavi, mogu ostati na snazi oko pet mjeseci, nakon čega će administracija morati zatražiti odobrenje Kongresa za njihovo daljnje provođenje.

"Na temelju temeljite, detaljne i sveobuhvatne analize jučerašnje odluke Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država o carinama - odluke koja je, po mom mišljenju, apsurdna, loše napisana i izrazito antiamerička - a nakon višemjesečnog promišljanja, ovime izjavljujem da ću, u svojstvu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, s trenutnim učinkom povećati globalnu carinu od 10 posto na zemlje, od kojih su mnoge desetljećima “iskorištavale” Sjedinjene Države bez ikakvih posljedica (sve dok ja nisam preuzeo dužnost!), na u potpunosti dopuštenu i pravno potvrđenu razinu od 15 posto.

Tijekom sljedećih nekoliko mjeseci administracija Trump utvrdit će i objaviti nove, zakonski dopuštene carine, čime ćemo nastaviti iznimno uspješan proces ponovnog učiniti Ameriku velikom – većom nego ikad prije. Hvala na pozornosti", napisao je Trump na Truth Socialu.

Stigle prve reakcije

Njemački kancelar Friedrich Merz upozorio je da je stalna neizvjesnost oko carina "otrov" za gospodarstva Europe i Sjedinjenih Država, svega nekoliko sati prije nego što je Trump objavio povećanje globalne carinske stope na 15 posto. Uoči puta u Washington, Merz je poručio da želi usuglasiti zajednički europski stav prije razgovora s američkom administracijom. Naglasio je da će blisko surađivati s ostalim članicama Europske unije kako bi u SAD otputovao s jasnom i koordiniranom porukom.

“U Washington ću otići s usklađenim europskim stajalištem. Najveći otrov za gospodarstva Europe i SAD-a jest ova stalna neizvjesnost oko carina. Ta neizvjesnost mora prestati”, rekao je Merz novinarima, prenosi Reuters.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron reagirao je na odluku američkog Vrhovnog suda kojom je ograničena carinska politika Trumpa, poručivši da je "dobro" što u SAD-u postoje mehanizmi provjere i ravnoteže vlasti. Govoreći tijekom posjeta poljoprivrednom sajmu u Parizu, Macron je naglasio važnost vladavine prava i snažnih institucija u demokratskim sustavima.

"Dobro je da u demokracijama postoje vlast i protuteža vlasti. To treba pozdraviti", rekao je.

Osvrnuo se i na Trumpovu najavu uvođenja globalne carinske stope od 15 posto, istaknuvši da će Francuska pažljivo analizirati potencijalne posljedice. "Pažljivo ćemo proučiti točne posljedice, što se može učiniti, i prilagodit ćemo se", poručio je Macron. Dodao je kako "najpoštenija moguća pravila podrazumijevaju uzajamnost, a ne trpljenje jednostranih odluka", jasno aludirajući na moguće jednostrane poteze Washingtona.

"Ako to pomogne smirivanju situacije, u redu. Mislim da bismo trebali težiti pristupu koji smanjuje međunarodne napetosti i nastaviti modernizirati naše gospodarstvo", zaključio je francuski predsjednik.

Što se dogodilo?

Podsjetimo, Vrhovni sud SAD-a jučer je presudio protiv dijela carinske politike Trumpa i time zadao ozbiljan udarac njegovoj trgovinskoj strategiji. Sud je zaključio da se predsjednik ne može u tolikoj mjeri pozivati na Zakon o međunarodnim izvanrednim ekonomskim ovlastima iz 1977. godine kako bi uvodio široke, globalne carine bez jasnog uporišta u zakonu.

Riječ je o odluci koja bi mogla imati dalekosežne posljedice. Trumpova administracija proteklih je godina posezala za općim i sektorskim carinama kako bi smanjila trgovinski deficit i, kako tvrdi, zaštitila američku industriju od nelojalne konkurencije.

Unatoč sudskom ograničenju, Trump je već najavio novi potez. Poručio je da će njegova administracija u nadolazećim mjesecima definirati paket "zakonski dopuštenih" carina, čime otvara novu rundu trgovinskih napetosti sa zemljama koje bi mogle biti pogođene američkim mjerama.

