NALJUTILA KONZERVATIVCE /

Presuda iz susjedstva uzburkala zemlju: Vlasti odlučile da dijete može imati tri roditelja

Presuda iz susjedstva uzburkala zemlju: Vlasti odlučile da dijete može imati tri roditelja
Foto: Pixabay/Ilustracija

Presuda koja je konačna znači da Italija poput Njemačke, prihvaća da dijete ima dva legalno priznata oca i majku

12.5.2026.
21:08
Hina
Talijanski sud presudio je da četverogodišnje dijete ima tri pravno priznata roditelja, dva oca i majku, u važnoj sudskoj presudi koja je naljutila konzervativne katolike.

Odluku su u utorak prenijeli talijanski mediji i potvrdio Pasqua Manfredi, odvjetnik jednog od dječakovih očeva.

Dijete je rođeno u Njemačkoj i živi s dvojicom muškaraca koji su u braku, od kojih je jedan biološki otac dječaku čija je majka prijateljica para.

Nebiološki otac, koji ima talijansko i njemačko državljanstvo, usvojio je dijete po njemačkom zakonu i želio je da se to pravno prizna i u Italiji.

Lokalne vlasti odbile su zahtjev, sumnjajući da je dijete rođeno od surogat majke što je praksa koju konzervativna talijanska vlada smatra kaznenim djelom.

Osude katoličke skupine

Žalbeni sud u južnotalijanskom gradu Bariju poništio je odluku, prihvaćajući da u obitelji nije bilo dogovora o surogat majčinstvu.

Presuda koja je konačna znači da Italija, poput Njemačke, prihvaća da dijete ima dva legalno priznata oca i majku.

"Ovdje nije bilo tajnog dogovora o surogat majčinstvu, ovo je slučaj triju osoba koje sve žele biti roditelji ovog djeteta, a sud je to priznao“, rekao je Manfredi za Reuters.

Presuda je iz siječnja, ali je objavljena u vrijeme kada Italija obilježava 10. godišnjicu otkako je parlament priznao istospolno partnerstvo.

Pro Vita & Famiglia, katolička skupina koja se zalaže za ono što naziva tradicionalnim obiteljskim vrijednostima, osudila je presudu i rekla da je zakonsko priznavanje istospolnih zajednica "preokrenulo obiteljsko pravo, izlažući maloljetnike svim vrstama društvenih i ideoloških eksperimenata".

ItalijaSudRoditeljiDijete
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
