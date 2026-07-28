Predstavnici Izraela i Libanona sastat će se u našem susjedstvu početkom kolovoza

Američki State Department priopćio je u ponedjeljak da će se u Rimu početkom kolovoza održati novi krug izravnih pregovora Izraela i Libanona.

Pregovarači će se sastati 4. kolovoza u talijanskoj prijestolnici na pregovorima pod vodstvom SAD-a koji bi trebali trajati dva dana, rekao je glasnogovornik ministarstva. Predstavnici će se "usredotočiti na napredak u punoj provedbi okvirnog sporazuma", rekao je.

Krajem lipnja obje zemlje dogovorile su se o okvirnom sporazumu uz posredovanje SAD-a, a koji ima za cilj utrti put konačnom mirovnom sporazumu.

Fokus na pilot zone

On uključuje takozvane pilot zone gdje bi se odvijalo izraelsko povlačenje i gdje bi bila raspoređena libanonska vojska. Glasnogovornik američkog ministarstva vanjskih poslova rekao je da će se razgovori usredotočiti na proširenje pilot zona, rješavanje svih preostalih graničnih pitanja i rad na sveobuhvatnom sporazumu o miru i sigurnosti.

Pregovori bez Hezbolaha

Libanonska i izraelska vlada prvi put u desetljećima vode izravne političke razgovore kako bi učvrstile primirje u sukobu s militantnom islamističkom skupinom Hezbolah.

Hezbolah nije uključen u pregovore. Libanonska vlada nije strana u sukobu Izraela i Hezbolaha. Izrael i Libanon također službeno ne održavaju diplomatske odnose.