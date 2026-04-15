Strašni prizori buktinje u kineskoj garaži, vatra je gutala sve
Društvenim mrežama šire se snimke velikog požara koji je u utorak ujutro zahvatio kineskog proizvođača električnih vozila BYD u parkirnoj garaži u industrijskom parku u Shenzhenu.
Garaža u Kini je služila kao parkiralište za "testna i rashodovana vozila", potvrdio je proizvođač koji je objavio kako je požar u međuvremenu ugašen, prenosi Reuters.
Nema žrtava
Iz tvrtke napominju da nije bilo žrtava, no nakon buktinje dionice BYD-a su pale za 0,6 posto.
Na snimkama se vidi kako je iz garaže sukljao gusti crni dim koji je izdizao u nebo, dok su se plamenovi protezali preko dijela višekatnice.
Na teren su izašli vatrogasci i policija.
Stručnjaci su objasnili da električna vozila gore drugačije od automobila s motorima na unutarnje izgaranje. Zbog toga požari traju duže i teže ih se ugasiti jer postoji mogućnost ponovnog zapaljenja.
Globalno sjedište tvrtke za električna vozila smješteno je u okrugu Pingshan u južnom kineskom gradu Shenzhenu.
