POGLEDAJTE SNIMKE

Strašni prizori buktinje u kineskoj garaži, vatra je gutala sve

Foto: DZerox_cool/Instagram

15.4.2026.
9:18
Dunja Stanković
Društvenim mrežama šire se snimke velikog požara koji je u utorak ujutro zahvatio kineskog proizvođača električnih vozila BYD u parkirnoj garaži u industrijskom parku u Shenzhenu.

Garaža u Kini je služila kao parkiralište za "testna i rashodovana vozila", potvrdio je proizvođač koji je objavio kako je požar u međuvremenu ugašen, prenosi Reuters. 

Nema žrtava

Iz tvrtke napominju da nije bilo žrtava, no nakon buktinje dionice BYD-a su pale za 0,6 posto. 

Na snimkama se vidi kako je iz garaže sukljao gusti crni dim koji je izdizao u nebo, dok su se plamenovi protezali preko dijela višekatnice. 

Na teren su izašli vatrogasci i policija. 

Stručnjaci su objasnili da električna vozila gore drugačije od automobila s motorima na unutarnje izgaranje. Zbog toga požari traju duže i teže ih se ugasiti jer postoji mogućnost ponovnog zapaljenja. 

Globalno sjedište tvrtke za električna vozila smješteno je u okrugu Pingshan u južnom kineskom gradu Shenzhenu.

PožarKinaElektrični AutoVatrogasciGaraža
