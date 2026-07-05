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VATROGASCI IMALI POSLA /

Brooklyn most u plamenu tijekom velike proslave, pojavila se snimka požara

Brooklyn most u plamenu tijekom velike proslave, pojavila se snimka požara
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Foto: Leonardo MUNOZ/AFP/Profimedia

Priredba za proslavu 4. srpnja započela je ranije zbog straha od lošeg vremena, koje je odgodilo i otkazalo druge proslave duž Istočne obale

5.7.2026.
13:24
Dunja Stanković
Leonardo MUNOZ/AFP/Profimedia
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Tijekom vatrometa povodom proslave američkog Dana neovisnosti u New Yorku izbio je požar na popularnom Brooklynskom mostu, u kojem nasreću nitko nije ozlijeđen. 

Vatrogasci su uspjeli ugasiti vatru s dva vatrogasna vozila. 

Dojava je stigla neposredno prije 22 sata po lokalnom vremenu u subotu, prenosi AP News. Most je bio zatvoren za promet tijekom proslave. 

Glasnogovornik vatrogasne postrojbe istaknuo je da takvi požari nisu neočekivani te da se upravo zbog takvih situacija osigurava sigurna udaljenost za posjetitelje i građane tijekom vatrometa. 

Brooklyn most u plamenu tijekom velike proslave, pojavila se snimka požara
Foto: Leonardo MUNOZ/AFP/Profimedia
Brooklyn most u plamenu tijekom velike proslave, pojavila se snimka požara
Foto: Leonardo MUNOZ/AFP/Profimedia

(Ne)vrijeme remetilo proslavu

Priredba za proslavu 4. srpnja započela je ranije zbog straha od lošeg vremena, koje je odgodilo i otkazalo druge proslave duž Istočne obale. Nevrijeme je omelo proslavu 250. godišnjice SAD-a u Washingtonu gdje su vlasti evakuirale posjetitelje iz National Malla. 

Nekoliko sati prije predviđenog govora američkog predsjednika, izdana je naredba za evakuaciju golemog prostora National Malla (Nacionalne šetnice) u samom središtu američkog glavnog grada jer je zaprijetilo snažno nevrijeme.

Vlasti su prisilile posjetitelje da potraže zaklon, posebice u okolnim muzejima i saveznim zgradama koje su za ovu prigodu ponovno otvorene.

Trumpov govor je odgođen za nekoliko sati. U New Yorku je spektakularni vatromet morao biti pomaknut na raniji termin zbog istih grmljavinskih nepogoda na istočnoj obali Amerike.

Ovaj poseban Dan nezavisnosti, 250 godina od potpisivanja Deklaracije o nezavisnosti u Philadelphiji kojom je označen prekid veze trinaest kolonija s britanskom krunom, podudara se s valom vrućine na istoku SAD-a. 

Sad4. SrpnjaDan NeovisnostiPožarBrooklynNew York
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