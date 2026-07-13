Potres uzdrmao otočnu zemlju: Jedna osoba poginula, oštećene kuće i zgrade

Potres magnitude 5.1 stupnjeva po Richteru pogodio je indonezijsku pokrajinu Središnji Sulawesi u nedjelju navečer pri čemu je poginula jedna osoba, a nastala su oštećenja na kućama i javnim zgradama, objavila su vlasti.

U potresu je smrtno stradao pacijent u bolnici tijekom evakuacije, prenosi Anadolu Ajansi.

Indonezijska agencija za meteorologiju, klimatologiju i geofiziku objavila je da je potres zatresao u 21.46 sati po lokalnom vremenu na dubini od 10 kilometara.

Epicentar je bio u regiji Buol, a podrhtavanje se osjetilo i u susjednim područjima središnjeg Sulawesija i pokrajine Gorontalo.

Šef Agencije za ublažavanje katastrofa Buol Moh Khacfy Mardjun rekao je da su preliminarne procjene utvrdile štetu na vladinim zgradama, bolnici, restoranu i stambenim objektima.

Vlasti su najavile postavljanje privremenih skloništa i podjelu hitnih potrepština.