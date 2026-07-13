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5.1 PO RICHTERU /

Potres uzdrmao otočnu zemlju: Jedna osoba poginula, oštećene kuće i zgrade

Potres uzdrmao otočnu zemlju: Jedna osoba poginula, oštećene kuće i zgrade
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Foto: EMSC

Epicentar je bio u regiji Buol, a podrhtavanje se osjetilo i u susjednim područjima

13.7.2026.
7:51
Dunja Stanković
EMSC
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Potres magnitude 5.1 stupnjeva po Richteru pogodio je indonezijsku pokrajinu Središnji Sulawesi u nedjelju navečer pri čemu je poginula jedna osoba, a nastala su oštećenja na kućama i javnim zgradama,  objavila su vlasti. 

U potresu je smrtno stradao pacijent u bolnici tijekom evakuacije, prenosi Anadolu Ajansi. 

Indonezijska agencija za meteorologiju, klimatologiju i geofiziku objavila je da je potres zatresao u 21.46 sati po lokalnom vremenu na dubini od 10 kilometara.

Epicentar je bio u regiji Buol, a podrhtavanje se osjetilo i u susjednim područjima središnjeg Sulawesija i pokrajine Gorontalo. 

Šef Agencije za ublažavanje katastrofa Buol Moh Khacfy Mardjun rekao je da su preliminarne procjene utvrdile štetu na vladinim zgradama, bolnici, restoranu i stambenim objektima.

Vlasti su najavile postavljanje privremenih skloništa i podjelu hitnih potrepština. 

PotresIndonezijaštetaZrtva
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