Potres kraj Mostara osjetio se i u Dalmaciji: 'Mislio sam da je detonacija'

Potres jačine 2,5 stupnja po Richteru pogodio je rano jutros u 4.27 sati Bosnu i Hercegovinu. Epicentar je bio na dubini od 11 kilometara, 64 kilometra jugozapadno od Sarajeva i osam kilometara sjeveroistočno od Mostara.

Korisnici su ostavili brojne komentare na stranici EMSC.

"Jak i dosta kratak", piše jedan.

"Blagi potres i buka 5 sekundi",

"Osjetio se, jak, ali kratak",

"Kratak, ali baš zatreslo",

"Da, kod punice sam trenutačno, kuća se dobro zatresla da mi se punica probudila. Sada pijemo kafu", nižu se komentari.

"Ako je ovo 2,5 šta je onda 5?!", pita se jedan.

"Jako se osjetilo, ali srećom kratko",

"Mislio sam da je detonacija! Veoma jako i kratko",

"Kratak, ali užasan, kao bomba",

"Nema šanse da je ovo 2,5, nema šanse. Ovo je bilo bar 4,5", slažu se mnogi.