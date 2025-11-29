Monsunski pakao! Rijeke se izlile, sela nestala: Broj mrtvih narastao na 248

Broj poginulih u poplavama i klizištima u Indoneziji popeo se na 248, dok se više od 100 osoba vodi kao nestalo. Vlasti upozoravaju da bi broj žrtava mogao još porasti, piše Sky News.

Monsunske kiše tijekom proteklog tjedna uzrokovale su izlijevanje rijeka u provinciji Sjeverna Sumatra.

Poplave su poharale planinska sela, odnijele ljude i potopile tisuće kuća i zgrada, priopćila je Nacionalna agencija za upravljanje katastrofama.

Akcije spašavanja

Spasilačke ekipe teško su dolazile do nekih područja koja su bila odsječena zbog oštećenih cesta i prekinutih komunikacijskih linija. Humanitarni zrakoplovi dostavljali su pomoć i opskrbu u teško pogođenom okrugu Central Tapanuli u Sjevernoj Sumatri i drugim pogođenim provincijama.

Agencija je navela da je i okrug Agam u Zapadnoj Sumatri pogođen poplavama, pri čemu je poginulo 76 osoba. Slike spasilačkih akcija prikazuju radnike kako gaze kroz blato do struka i područja preplavljena debelim stablima i otpadom, tražeći moguće žrtve zarobljene u ruševinama.

U provinciji Aceh poplavljene ceste otežale su vlastima dopremu traktora i druge teške opreme u brdska sela koja su pogođena blatom i stijenama. Stotine policajaca, vojnika i mještana kopale su kroz ruševine golim rukama i lopatama dok je jaka kiša otežavala njihov rad.

Nema kraja prirodnim katastrofama

U četvrtak je, uz poplave, otok Sumatra pogodio potres magnitude 6,3, blizu provincije Aceh, priopćila je državna geofizička agencija.

Jake sezonske kiše, koje padaju od listopada do ožujka, često uzrokuju poplave i klizišta u Indoneziji, arhipelagu s više od 17 tisuća otoka. Na Sumatri milijuni ljudi žive u planinskim područjima ili uz plodne poplavne ravnice.

Prošli tjedan gotovo tisuću ljudi iz tri sela na Javi, najnaseljenijem otoku Indonezije, bilo je prisiljeno pobjeći u skloništa nakon erupcije vulkana Semeru.

