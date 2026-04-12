Pogledajte kako je naša reporterka zbunila Viktora Orbana! Zaboravio što je rekao

Mađari danas glasaju na izborima koji bi mogli okončati 16-godišnju vladavinu premijera Viktora Orbana, uzdrmati Rusiju i izazvati potrese u desničarskim političkim krugovima diljem Zapada, uključujući Bijelu kuću američkog predsjednika Donalda Trumpa. Nakon što je dao svoj glas na parlamentarnim izborima na biračkom mjestu u Budimpešti Orban je rekao da je "ovdje da pobijedi".

Naša reporterka Ana Mlinarić postavila je Orbanu pitanje o Janafu.

Hoće li američka nafta iz dogovora s JD Vanceom ići preko Janafa?

Riječ o privatnom poslu koji nema veze s državom kao ni trgovinski sporazumi oko energije.

Mol prevozi tolko neruske nafte Janafu. Mislite li još da je nepouzdan?

Pitajte poslovne igrače oko toga.

Ali vi ste to komentirali...

Što sam rekao?

Da je Janaf nepouzdan partner

Čekajmo budućnost...

Bira se između Istoka i Zapada

Mađari će ispisati povijest na izborima kada odaberu "između Istoka i Zapada", a oporbena stranka Tisza će pobijediti, rekao je vođa stranke Peter Magyar novinarima nakon što je glasao na biračkom mjestu u Budimpešti.

Orban, euroskeptični nacionalist, razvio je model "neliberalne demokracije" koji Trumpov pokret Make America Great Again (MAGA) i njegovi pristaše u Europi smatraju uzorom. No, mnogi Mađari sve su umorniji od 62-godišnjeg Orbana nakon tri godine ekonomske stagnacije i rastućih troškova života, kao i izvješća o oligarsima bliskim vladi koji gomilaju sve više bogatstva.

Ankete su pokazale da Orbanova stranka Fidesz zaostaje za novopečenom oporbenom strankom desnog centra Petera Magyara Tisza za 7 do 9 postotnih bodova, dok je Tisza na oko 38-41 posto. Glasanje na izborima za parlament sa 199 mjesta započelo je u 6 sati ujutro po lokalnom vremenu i trebalo bi završiti u 19 sati.

"Mislim da nam je potrebna promjena u zemlji. Potrebno nam je poboljšanje javnog raspoloženja, puni smo napetosti u mnogim područjima, a sadašnja vlada samo potiče te osjećaje“, rekao je 27-godišnji Mihaly Bacsi nakon što je glasao za Tiszu na biračkom mjestu u Budimpešti. Ankete pokazuju da bi izbori mogli donijeti rekordnu izlaznost.

"Bilo bi važno vratiti se našoj zapadnoj predanosti, tu je i Fidesz davno započeo i moguće je da ćemo se vratiti zapadnom putu bez (Fidesza).“ Glasanje se pomno prati u Bruxellesu, a mnogi kolege iz EU kritiziraju Orbana, prijatelja ruskog predsjednika Vladimira Putina i bliskog Trumpova saveznika, zbog onoga što nazivaju erozijom mađarske demokratske vladavine, slobode medija i prava manjina.

Rat ili mir

Za mađarskog istočnog susjeda Ukrajinu, Orbanov poraz mogao bi značiti deblokiranje kredita Europske unije od 90 milijardi eura, ključnog za ratne napore Kijeva. Time bi Rusija ostala bez najbližeg saveznika u EU. Orban je izbore predstavio kao izbor između "rata i mira". Tijekom kampanje, zemlja je bila prekrivena znakovima upozorenja da će vođa Tisze, Magyar, uvući Mađarsku u ruski rat s Ukrajinom, što on snažno poriče.

"Radujem se nedjeljnim izborima s najboljom nadom", rekao je Orban pristašama u svojem rodnom gradu Szekesfehervaru. "Ako dobro poznajemo sebe, ako dobro poznajemo svoju zemlju i ako dobro poznajemo vlastiti narod, onda moram reći da će Mađari u nedjelju glasati za sigurnost", dodao je.

Orban je dobio javnu podršku Trumpove administracije - što je kulminiralo posjetom potpredsjednika J. D. Vancea Budimpešti prošli tjedan - kao i od Kremlja i krajnje desničarskih čelnika u Europi. No, njegovu kampanju potresli su medijski izvještaji u kojima se tvrdi da je njegova vlada surađivala s Moskvom. Orban, koji to negira, kaže da mu je cilj zaštititi mađarski nacionalni identitet i tradicionalne kršćanske vrijednosti unutar EU-a te njezinu sigurnost u opasnom svijetu.

U međuvremenu, bivši Orbanov lojalist Magyar (45) iskoristio je nezadovoljstvo zbog navodne državne korupcije i pada životnog standarda, a mladi birači posebno su željni promjena.

Ako Orban pobijedi, napušta Mađarsku

"Jako sam uzbuđena, ali i jako uplašena", rekla je Kriszta Tokes, 24-godišnjakinja koja u Budimpešti prodaje razglednice i suvenire. "Znam da moja budućnost ovisi o tome", rekla je, dodajući da planira napustiti Mađarsku ako Orban pobijedi. Iako je Orbanova stranka "na papiru" učinila dobre stvari, rekla je Tokes, misleći na ogromne fiskalne potpore koje je pružio kako bi ojačao podršku, ona vjeruje da mladi ljudi imaju više teškoća nego što vlada misli.

Kako bi popravio slabu potporu od samo 8 posto među mlađima do 30 godina, Orban je ukinuo porez na dohodak za najmlađe radnike i pokrenuo program subvencioniranih hipoteka kako bi pomogao kupcima prvog stana da se snađu usred najvećeg porasta cijena kuća u EU pod njegovom vlašću. No, čini se da Magyarova poruka o promjenama ima veći odjek. U završnom pokušaju u istočnom gradu Miskolcu u petak, Magyar je rekao: "Ovo će biti referendum... o položaju naše zemlje i budućnosti naše zemlje"

Analitičari upozoravaju da je ishod glasanja i dalje neizvjestan, s mnogo neodlučnih birača, prekrajanjem izborne karte u korist Fidesza i visokim udjelom etničkih Mađara u susjednim zemljama, koji uglavnom podržavaju vladajuću stranku. Kažu da su mogući svi scenariji - od dvotrećinske većine Tisze, koja bi mogla mijenjati ustav, do Fideszove većine. Pobijedi li Tisza, poništavanje pravnih i institucionalnih promjena koje je uveo Orban moglo bi biti vrlo zahtjevno za novu vladu, osobito bude li imala samo tijesnu parlamentarnu većinu.