Poduzetnika udarila tri auta, umro je na mjestu: Dodatno uznemiruje jedna činjenica

Britanski poduzetnik Craig Davies (50) umro je u srijedu u stravičnoj prometnoj nesreći u Chiang Maiju na Tajlandu.

The Sun piše da je oko 20 minuta iza ponoći po lokalnom vremenu na izgubio kontrolu nad svojom vrlo snažnim sportskim motorom KTM 1290 Super Duke dok je vozio autocestom.

Nakon što je pao, udarila su ga tri automobila i na mjestu je poginuo. Dodatno uznemiruje činjenica da je uskoro trebao proslaviti svoj 51. rođendan.

'Iznimno traumatično'

Policija pregledava snimke nadzornih kamera i ispituje svjedoke horora kako bi doznali sve okolnosti nesreće. Poručnik Adulsiri Wongtankard iz postaje Mae Ping izrazio je sućut obitelji poginulog 50-godišnjaka.

"Ovo je iznimno traumatičan događaj. Ljudi koji su svjedočili nesreći su u šoku", istaknuo je poručnik.

Mediji navode da je Davies podrijetlom iz Zapadnom Yorkshireu, ali je živio na Tajlandu gdje je vodio tvrtku za prodaju medicinskih proizvoda.

