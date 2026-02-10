Zastrašujući trend na društvenoj mreži ledi krv u žilama: 'Nekada su to radili tajno...'

Pod hashtagom #Pingtok drogirani tinejdžeri snimaju sami sebe, trguju drogama i dolaze do milijunske publike na TikToku. Koliko je opasan ovaj trend? I je li paušalno uklanjanje takvih sadržaja pravo rješenje? Na TikToku se sve više mladih pokazuje pod utjecajem droge. Video snimke imaju milijune pregleda – često pod jednim hashtagom: #Pingtok. Ono što se prije događalo u tajnosti sada se snima, uljepšava i dijeli javno – s posljedicama opasnim po život, piše DW.

"Otkad sam na TikToku počela govoriti o opasnostima od ovisnosti, dobivam puno poruka. I to je stvarno zastrašujuće, jer su često od maloljetnika“, kaže influencerica Sarah za DW. Ona je i sama s 15 godina postala ovisna o drogama. Danas ova 26-godišnjakinja koristi TikTok kako bi educirala druge o svojoj ovisnosti i izlasku iz nje. Mnogi njezini pratitelji, koji preko TikToka dolaze u dodir s drogama, još su mlađi.

"Nemaju s kim razgovarati o tome - a neki od njih mi pišu stvarno intenzivne stvari o svojim iskustvima i traumama", kaže Sarah.

Jednim klikom do droge

TikTok pokazuje koliko je mladima lako doći u kontakt sa sadržajem vezanim uz droge. Brza pretraga hashtaga #Pingtok je sve što je potrebno – i videozapisi tinejdžera pod utjecajem droga pojavljuju se jedan za drugim. Što dulje tražite, algoritam prikazuje više isječaka.

Na pitanje DW-a zašto se ne poduzimaju bolje mjere protiv distribucije takvog sadržaja, glasnogovornik TikToka je rekao:

"Sigurnost i dobrobit naše zajednice naš su glavni prioritet. Zabranjujemo prikazivanje, oglašavanje ili prodaju droga ili drugih zabranjenih tvari i uklanjamo ih s platforme – više od 99 posto sadržaja koji krši ova pravila je uklonjeno prije nego što bude prijavljeno."

Što stoji iza Pingtoka?

Ali Pingtok pokazuje kako je lako zaobići ta pravila. Korisnici koriste kodove, primjerice smajliće i nove izraze, kako bi zaobišli moderaciju platforme. Recimo, ne prikazuju otvoreno upotrebu droge, nego samo svoje proširene zjenice. Odavde također dolazi izraz Pingtok. "Ping" je sleng za uzimanje droge MDMA. Ovaj takozvani algoritamski jezik, poznat i kao "algogovor", otežava jasno prepoznavanje sadržaja - i njegovo brzo uklanjanje.

Čak i kada su izrazi blokirani, korisnici se brzo prilagođavaju. Hashtag #Pingtok je blokiran od strane TikToka, no sada kruže varijacije poput #Pingtokk ili #Pintok. Posebno problematično: TikTok postaje neformalno tržište. "Više ne morate ni izaći iz kuće. Možete dobiti sve što želite - direktno u svoju sobu", kaže influencerica Sarah.

Pogled na komentare ispod videa pokazuje na što ona misli. Upiti poput "Tko prodaje?" ili "Trebam nešto u Berlinu" dobivaju izravne odgovore prodavača. Dileri signaliziraju svoju spremnost na prodaju pomoću simbola i potom pozivaju korisnike u chat grupe na aplikaciji Telegram messenger.

Publiciranje mijenja korištenje droga

Mladi ljudi su oduvijek eksperimentirali s drogama. Ali publiciranje mijenja sve, kaže Sarah. U prošlosti bi, kaže, navlačili zavjese i tajno s drugima konzumirali droge. Danas uključuju kamere i drogiraju se sami - za klikove na TikToku, priča Sarah.

Aktualni podaci pokazuju koliko opasna može biti ova nekontrolirana upotreba droga. Prema podacima Saveznog ureda kriminalističke policije, smrtni slučajevi povezani s drogom u Njemačkoj gotovo su se udvostručili u deset godina. Među onima mlađima od 30 godina, broj smrtnih slučajeva porastao je za 14 posto u 2024. godini.

Studije iz SAD-a također pokazuju da se više od dvije trećine smrtonosnih predoziranja događa kod kuće – često zato što nitko ne može intervenirati. Izravna veza s trendovima na TikToku poput PingToka nije dokazana. No stručnjaci upozoravaju da izolacija i izloženost sadržaju povezanom s drogama na društvenim mrežama mogu učiniti upotrebu droga još opasnijom.

Vlade razmatraju zabrane društvenih mreža

Na međunarodnoj razini, politički pritisak na društvene mreže raste. Neke vlade žele bolje zaštititi mlade od štetnog sadržaja. U prosincu je Australija postala prva zemlja na svijetu koja je uvela zabranu društvenih mreža za osobe mlađe od 16 godina. Španjolska je prva zemlja u Europskoj uniji koja je najavila uvođenje iste mjere. Velika Britanija, Danska i nedavno Francuska također planiraju slična ograničenja. I EU trenutno ispituje ispunjavaju li platforme adekvatno svoje obveze kod zaštite maloljetnika i raspravlja o ograničenjima pristupa. Ali jesu li zabrane zaista rješenje?

"Postoji jedna strana koja se često zanemaruje u raspravi o uporabi droga i društvenim mrežama“, kaže znanstvenica Layla Bouzoubaa u intervjuu za DW. "Naime, svi oni ljudi koji koriste ove platforme kako bi dobili podršku – a to nema nikakve veze s veličanjem.“ Bouzoubaa i njezin tim analizirali su stotine TikTok videa na temu konzumacije droga. I utvrdili da se više od polovice sadržaja bavi prevencijom, odvikavanjem ili traženjem pomoći. Zato ova znanstvenica upozorava da bi za te skupine bilo opasno paušalno uklanjanje svih sadržaja ili zabrana platformi.

To je i Sarahin pristup. Ona danas ne koristi TikTok za veličanje droga, već za upozoravanje na stvarne posljedice ovisnosti. "Povjerenici za droge i socijalni radnici trebali bi biti spremni na činjenicu da se većina stvari danas događa online“, kaže Sarah. I ističe: "Dobro je da izlaze na ulice ili u škole. Ali također moraju pratiti online sferu - posebno zato što su mnogi korisnici tamo maloljetnici.“

